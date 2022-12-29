Газпром: рост мирового газового потребления составит 20% в ближайшие 20 лет – 40% прироста обеспечит Китай

Эльвира Кадырова

За 20 лет ожидается рост мирового потребления газа на 20%, при этом за два десятилетия рост потребления в Китае обеспечит 40% всего мирового прироста. Об этом заявил в среду, 28 декабря,

председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.Приводя данные глобальной газовой статистики, он отметил, что падение мирового спроса в 2022 году составляет 65 млрд куб. м газа, в том числе 55 млрд куб. м приходится на 27 стран Европы.

Наряду с сокращающимся европейским рынком, российский газовый гигант продолжает наращивать поставки в Китай. «Мы приняли решение, что в декабре 2022 года будем поставлять газ в Китай с превышением суточных контрактных обязательств. Максимальное превышение составило 18,7%. И вот сегодня будет установлен еще один новый рекорд суточных поставок в Китай», – заявил Миллер.

Он напомнил о том, что в 2022 году Россия и КНР подписали контракт, по которому с Дальнего Востока в Поднебесную будет экспортироваться 10 млрд куб. м газа. По словам Миллера, суммарно общий объем экспорта в Китай из России в самое ближайшее время составит 48 млрд куб. м газа в год.

«С учетом экспортного транзитного газопровода через территорию Монголии [экспорт составит]— почти 100 млрд куб. м. Проектная мощность на сегодняшний день транзитного газопровода через Монголию — 50 млрд куб. м в год», – добавил он.

Параллельно, Миллер подчеркнул «уверенную работу» других магистральных газоэкспортных трубопроводов – это морские «Турецкий поток», «Голубой поток». Продолжается также проработка проекта газового хаба с Турцией. «Газовый хаб позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа», – отметил глава Газпрома.

В целом, «Газпром» в 2022 году добудет 412,6 млрд куб. м газа. Из этого объема 243,1 млрд куб. м газа будет поставлено из газотранспортной системы «Газпрома» внутренним потребителям. И 100,9 млрд куб. м газа отправится на экспорт.

Неделю назад Газпром запустил в эксплуатацию крупнейшее на востоке России месторождение – Ковыктинского газоконденсатное месторождение и участок «Ковыкта — Чаянда» магистрального газопровода «Сила Сибири», идущего в Китай. Теперь газопровод «Сила Сибири» эксплуатируется на всей своей протяженности – это более трех тысяч километров. ///nCa, 29 декабря 2022 г.