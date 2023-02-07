Туркменистан и международные партнеры продвигают партнерство в транспортном секторе

Вопросы сотрудничества в транспортной сфере активно обсуждаются Туркменистаном в рамках переговоров, которые проходят на различных уровнях, а также на площадках конференций, бизнес-форумов и встреч представителей транспортного комплекса стран Центральной Азии и Каспийского региона. О последних событиях в области международного сотрудничества транспортного сектора пишет в своей статье в газете «Нейтральный Туркменистан» Рустам Сейидов, заместитель председателя Ассоциации «Туркмен Логистика».

Партнёрство по транспорту и логистике в Центральной Азии

27 января 2023 года состоялась онлайн-конференция национальных координаторов Партнёрства по транспорту и логистике в Центральной Азии, в которой приняли участие в том числе и представители членов Ассоциации «Туркмен Логистика».

Партнёрство по транспорту и логистике в Центральной Азии – это постоянно действующая региональная профес­сиональная платформа, (форум) которая была создана в 2015 году по инициативе представителей частного сектора региона с целью улучшения качества транспортных и логистических услуг в Центральной Азии.

«В контексте транспортной политики Туркменистана для нас представляет большой интерес принимать участие в работе этого форума», – пишет автор.

Как правило, в работе конференций на этой платформе участвуют представители профильных министерств и ведомств стран Центральной Азии, транспортных и логистических компаний, таможни, бизнеса, отраслевых ассоциаций, независимые аналитики и эксперты. Это содействует комплексному рассмотрению вопросов упрощения процедур при прохождении грузов на границе, совершенствования и гармонизации нормативных и правовых документов, развития транзита и других вопросов, связанных с экспортом, импортом и транзитом грузов, а также налаживанию важных торговых связей, установлению прямых бизнес-контактов.

Представители Туркменистана ознакомили участников об установлении сотрудничества с российским портом Астрахань, а также о формировании транспортного коридора Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан (порт Туркменбаши) – Российская Федерация (порт Астрахань).

Сотрудничество Центральной Азии и России в транспортном секторе

Как отметил Сейидов, соседи Туркменистана по Центральной Азии, а также бизнес-сообщества Ирана, Индии, арабских стран выражают большую заинтересованность в перевалке грузов из Туркменистана в Астрахань.

В этом плане хорошие перспективы открываются с участием туркменской стороны в деятельности особой экономической зоны «Лотос» в целях развития международного транспортного коридора Север–Юг.

Выход на полную мощность международного транспортного коридора Север – Юг откроет для бизнеса широкое поле возможностей, связанных со строи­тельством инфраструктуры, сервисных и торгово-логистических центров, модернизацией морских портов.

В контексте логистического сотрудничества на Каспийском море на онлайн-конференции национальных координаторов Партнёрства по транспорту и логистике в Центральной Азии также говорилось о важности полноценного задействования перевозок между Туркменистаном и Россией по линиям портов Туркменбаши–Астрахань и Туркменбаши–Махачкала.

В целом надо отметить, что укрепление сотрудничества государств Центральной Азии и России в области транспорта и логистики рассматривается Туркменистаном как одно из приоритетных направлений.

«Туркменистан считает, что необходимо сосредоточить усилия на максимальной реализации потенциала, открывающегося перед государствами Центральной Азии и Россией в контексте оптимизации транспортных потоков на Евроазиатском пространстве. В этом контексте следует рассматривать активизацию работы транспортного коридора Север–Юг: из России через Центральную Азию к морским терминалам в Индийском океане. Туркменистан как страна, по территории которой обеспечивается кратчайший путь к Персидскому заливу, к портам Ирана и оттуда – в Индию, готов приступить к реализации этого проекта», – сказал Президент Сердар Бердымухамедов в выступлении на Саммите «Центральная Азия–Россия», который состоялся в Астане в октябре 2022 года.

Перспективы транспортного сотрудничества Туркменистана и России

Рассказывая о последних событиях в сфере транспортного сотрудничества с зарубежными партнерами, заместитель председателя Ассоциации «Туркмен Логистика» упомянул в своей статье состоявшийся в Ашхабаде в январе 2023 года туркмено-российский бизнес-форум.

На форуме отмечалось, что уникальное географическое положение делает Туркменистан важным транзитным хабом. Речь идёт прежде всего о развитии восточного маршрута международного транспортно-транзитного коридора Север–Юг. Тестовая отправка контейнерных поездов по восточному маршруту показала, что груз доставляется на 3 дня быстрее, чем по традиционному морскому маршруту из черноморских портов.

Последовательные шаги предпринимаются партнерами в реализации потенциала восточной втеки маршруту «Север-Юг».

«Планируется улучшать всю транспортно-логистическую цепочку: погрузку на терминалах в России, проследование через пограничные туркмено-иранские переходы, где осуществляется перегруз контейнеров на иранские вагоны колеи 1435 мм, обеспечение доставки груза до грузополучателей в Иране. Также РЖД везут неконтейнерные грузы, в частности в Индию. Прорабатываются отправки ряда товаров через Туркменистан и Иран в ОАЭ, Турцию и другие страны», – сообщил Сейидов.

Автор также напомнил, что Ассоциация «Туркмен Логистика» и Российская ассоциация экспедиторских и логистических организаций в 2022 году подписали Меморандум о взаимопонимании. Этот документ заключён в целях развития партнёрских связей, повышения уровня оказываемых членами ассоциаций транспортно-экспедиторских услуг, а также развития экспедиторской отрасли и транспортной логистики как на двусторонней, так и на региональной основах.

///nCa, 7 февраля 2023 г. (С оригинальным текстом статьи можно ознакомиться в газете «Нейтральный Туркменистан» от 7 февраля 2023 г.)