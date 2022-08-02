АБР и Туркменистан обсуждают сотрудничество в области диверсификации рынков, энергетики и поддержки вступления в ВТО

30 июля 2022 года в Министерстве финансов и экономики Туркменистана состоялась встреча со страновым директором Азиатского банка развития в Туркменистане Артуром Андрысяком.

Основной целью встречи стало обсуждение перспектив двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи министр финансов и экономики Туркменистана Мухамметгельды Сердаров отметил, что Стратегия сотрудничества между Туркменистаном и Азиатским банком развития является хорошей возможностью для определения приоритетов.

По словам министра в связи с планами Туркменистана по вступлению во Всемирную торговую организацию, взаимодействие с АБР будет полезным в деле совершенствования правовой базы страны и повышения профессионального уровня сотрудников. Кроме того, он отметил, что важное значение имеют улучшение инвестиционной среды, поддержка бизнеса и сотрудничество в финансово-банковской сфере.

Как подчеркнул страновой директор АБР, представляемая им организация сотрудничает с Туркменистаном в сфере диверсификации торгово-экспортных рынков, в области транспорта и энергетики, что способствует укреплению региональных связей.

По мнению Андрысяка, в настоящее время в связи с разработкой Стратегии сотрудничества между Туркменистаном и АБР рекомендации министерства особенно важны.

Он упомянул продолжающееся партнерство с Туркменистаном в рамках проектов Института Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Программа ЦАРЭС охватывает различные области, такие как туризм, сельское хозяйство и экономические отношения. В настоящее время в рамках этой программы прорабатываются проекты в транспортной и энергетической сферах.

Глава представительства АБР подчеркнул, что данные проекты открыты для сотрудничества и выразил готовность к взаимодействию в сферах, представляющих интерес для туркменской стороны.

Говоря о получении Туркменистаном статуса наблюдателя в ВТО, Андрысяк напомнил о том, что Азиатский банк развития с 2019 года оказывает поддержку Туркменистану в получении статуса члена в этой организации. Он также отметил, что АБР настроен на продолжение сотрудничества с Туркменистаном в этой сфере.

Артур Андрысяк сообщил, что Азиатский банк развития готов оказать техническую помощь Туркменистану в сферах диверсификации экономики, управления макроэкономическими инвестициями и структурных реформ.

Так, в настоящее время прорабатываются проекты по поддержке малого и среднего бизнеса, особенно экспортеров страны, проекты по модернизации и повышению эффективности электростанций.

Со своей стороны министр экономики и финансов Туркменистана выразил готовность оказать соответствующую поддержку в реализации упомянутых проектов и дальнейшему развитию сотрудничества с АБР.

АБР является давним партнером правительства Туркменистана, предоставляя помощь, имеющую решающее значение для потребностей развития страны. Программа поддержки банка соответствует Национальной стратегии социально-экономического развития Туркменистана на 2011-2030 годы и Правительственной программе развития на 2019-2025 годы, при этом среднегодовом объеме кредитования в 2018-2020 годах, который составил 167 млн.долл.США.

На сегодняшний день АБР выделил Туркменистану 13 кредитов государственному сектору и техническую помощь на общую сумму 631,6 млн. долл. США. Совокупные выплаты по кредитам Туркменистану составляют 312,7 млн. долл. США. Текущий суверенный портфель АБР в Туркменистане включает 1 кредит на сумму 500 млн.долл.США.

В течение следующих двух лет АБР начнет подготовку Страновой Стратегии партнерства для Туркменистана на 2024-2028 годы. ///nCa, 2 августа 2022 г.