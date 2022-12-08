Туркменистан и Россия обсуждают взаимодействие в области ветеринарного и фитосанитарного надзора

6 декабря 2022 года в Москве состоялись переговоры между Заместителем Министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана Чарыяром Четлиевым и заместителем Руководителя Россельхознадзора Константином Савенковым.

Стороны обсудили сотрудничество в области ветеринарного и фитосанитарного надзора, сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

В ходе переговоров была отмечена взаимная заинтересованность в развитии тесных партнерских отношений и дальнейшего взаимодействия между странами в рамках подписанного в июне 2022 года соглашения между Правительством РФ и Правительством Туркменистана о сотрудничестве по карантину растений.

Российская сторона подчеркнула важность скорейшего согласования протоколов по интеграции информационных систем в области карантина растений, которая позволит обеспечивать мониторинг за торговыми потоками.

Также, представители Россельхознадзора предложили туркменским специалистам ознакомиться с опытом в области диагностики болезней животных, птиц и пищевой безопасности на базе подведомственных лабораторий и ведущих научных институтов.

Савенков рассказал туркменской делегации о деятельности Федерального центра охраны здоровья животных, который является центром развития информационных систем Россельхознадзора в области ветеринарии, а также крупнейшим разработчиком и производителем диагностикумов и ветвакцин, которые поставляются в более чем 30 стран мира.

В завершение переговоров российская сторона выразила готовность к постоянному диалогу между странами, который позволит оптимизировать и координировать совместные действия компетентных ведомств.

В этом ключе отмечена важность оперативного и открытого двустороннего информирования об эпизоотической и фитосанитарной ситуации. ///nCa, 8 декабря 2022 г.