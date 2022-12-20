Туркменистан расширит сотрудничество в области логистики с рядом стран

Ассоциация “Туркмен Логистика” планирует установить партнерские связи с рядом зарубежных стран.

«Продолжается работа по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества с профильными объединениями и сою­зами таких стран, как Иран, Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан, Румыния, Германия, и других стран Европы и Азии», – пишет Рустам Сейидов, заместитель председателя Ассоциации «Туркмен Логистика» в своей статье, опубликованной в газете «Нейтральный Туркменистан».

Недавно, Ассоциация «Туркмен Логистика» и Ассоциация Транспортно-Экспедиторских компаний Азербайджана подписали Меморандум о взаимопонимании.

По словам Сейидова, согласно Меморандуму сотрудничество будет осуществляться в таких формах, как:

обмен информацией, касающейся транспортно-логистической деятельности, а также имеющимся опытом;

содействие в развитии рынка логистических услуг, расширении профессиональных и деловых контактов с заинтересованными компаниями и организациями;

совместное проведение консультаций по вопросам создания комфортных и экономически приемлемых условий осуществления перевозок;

разработка и реализация совместных проектов;

внедрение современных цифровых систем в сфере логистики с целью оптимизации цепочек поставок и международных перевозок.

Надо сказать, что Ассоциация «Туркмен Логистика» также является ассоциированным членом Международной федерации экспедиторских ассоциаций (FIATA) и уже имеет соглашения о партнёрстве и сотрудничестве с Ассоциациями Узбекистана, меморандумы о взаимопонимании с Ассоциациями России, Казахстана, Украины, Беларуси, Грузии, Турции.

В своей деятельности Ассоциация стремится к тому, чтобы содействовать формированию качественного рынка логистических услуг в Туркменистане; созданию логистических центров и других структурных объектов на территории Туркменистана; повышению эффективности и конкурентоспособности организаций транспортно-логистической инфраструктуры Туркменистана при интеграции в мировую транспорт­но-логистическую сеть; повышению роли Туркменистана в международной транспортно-логистической системе, а также содействовать отечественным компаниям в изучении международного опыта использования цифровых технологий и оказания транспортно-экспедиционных услуг. ///nCa, 20 декабря 2022 г.