Пакистан и Туркменистан обсуждают укрепление межпарламентского сотрудничества

Председатель верхней палаты Парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел в понедельник (31 октября) телефонные переговоры с Председателем Сената Пакистана Мухаммадом Садиком Санджрани.

Главной темой разговора стали задачи по укреплению продуктивного межгосударственного взаимодействия.

Стороны отметили, что в настоящее время Туркменистан и Пакистан активно сотрудничают в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Обе страны реализуют ряд транснациональных проектов, таких как газопровод ТАПИ, ЛЭП и линия оптико-волоконной связи ТАП.

В ходе беседы Гурбангулы Бердымухамедов отметил большие возможности для усиления межпарламентских связей.

В этой связи важными направлениями сотрудничества могут стать обмен опытом в области законотворчества, организация регулярных встреч и консультаций парламентариев.

Собеседники выразили уверенность в том, что межпарламентское взаимодействие дополнит многоплановое сотрудничество между двумя странами. ///nCa, 1 ноября 2022 г.