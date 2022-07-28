В Ашхабаде прошли переговоры между Генпрокурором России и Туркменскими силовыми ведомствами

В рамках своего центральноазиатского турне в среду, 27 июля, Ашхабад посетил с визитом Генеральный Прокурор Российской Федерации Игорь Краснов, сообщают российские сми.

В столице Туркменистана он провел встречи с министром обороны, секретарем Государственного совета безопасности Туркменистана Бегенчем Гундогдыевым и Генеральным Прокурором Туркменистана Мяликгулыевым Сердаром.

«Долгие годы сотрудничества и стратегического партнерства позволили нашим странам выстроить теплые и дружеские отношения. Взаимодействие между Туркменистаном и Российской Федерацией всегда сопровождалось реальными и практическими действиями, и мы надеемся, что так и будет продолжаться в будущем», – заявил Гундогдыев.

В ходе встречи обсуждались вопросы скоординированного противодействия террористическим движениям, которые, по словам Краснова, получили в последнее время новые каналы оружейных поставок на фоне бесконтрольного оборота оружия в Украине.

В ходе встречи с Генеральным прокурором Туркменистана, глава российского надзорного ведомства, в качестве председателя Координационного совета генпрокуроров стран СНГ пригласил туркменскую сторону присоединиться к данному Совету. «Более чем 25-летняя история Совета доказала его способность адекватно отвечать на самые острые угрозы для стран Содружества», – отметил он.

Такое сотрудничество поможет лучше обеспечивать безопасность, например, в Каспийском море, а совместные обучающие программы на базе российских вузов укрепят межведомственное взаимодействие.

Краснов выразил благодарность туркменскому коллеге за демонстрацию приверженности принципам развития равноправных партнерских отношений.///nCa, 28 июля 2022 г.