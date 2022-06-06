Аркадаг Бердымухамедов провел совещание по вопросам строительства административного центра Ахалского велаята

В субботу, 4 июня, Аркадаг Бердымухамедов посетил Ахалский велаят, где провёл совещание по проекту строительства административного центра Ахалского велаята. В совещании приняли участие Председатель Государственного комитета по строительству центра Ахалского велаята Д.Оразов и хяким нового современного административного центра Ахалского велаята Ш.Дурдылыев. Они отчитались о темпах строительства нового города.

Были представлены проекты и чертежи возводимых и запланированных к строительству на территории центра объектов. Одобрив представленные проекты, Аркадаг высказал ряд замечаний и внёс соответствующие коррективы.

Делегация Туркменистана отправится во Вьетнам для обмена опытом

Группа туркменских специалистов, в том числе строителей отправится с командировкой во Въетнам в целях повышения их квалификации и обмена опытом с партнёрами.

Председатель Комитета Д.Оразов проинформировал, что для поставок на коммерчески выгодных условиях мрамора, необходимого для строительства объектов в стране, были проведены переговоры с деловыми структурами и производителями из Вьетнама и разных стран мира.

Аркадаг подчеркнул, что использование при возведении и отделке объектов нового административного центра Ахалского велаята качественных строительных материалов, полное соответствие их местным природно-климатическим условиям, высоким экологическим нормам и другим предъявляемым требованиям, в частности, к декору, является главным требованием сегодняшнего дня.

При этом важное место отводится повышению профессионального уровня строителей.

Центральный офис Благотворительного фонда им.Гурбангулы Бердымухамедов расположится в новом центре Ахалского велаята

Далее председатель Государственного комитета по строительству административного центра Ахалского велаята Д.Оразов озвучил предложение о строительстве в новом центре региона центрального здания Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Оразов предложил разместить в центре отдела по работе с музеем, библиотекой и фотоснимками. В этой связи он обратился к Аркадагу получить у Президента разрешения на проведение соответствующей работы.

В музее предлагается экспонировать ценности, представляющие сведения о проводимой Фондом деятельности с первых дней его создания.

Аркадаг отметил, что проводимые здесь работы имеют важное историческое значение и одобрил предложение о сборе в одном месте сведений, рассказывающих обо всех этапах строительных работ.

Аркадаг побывал на фруктовых плантациях силовых ведомств

Далее Аркадаг Бердымухамедов посетил расположенные на западной стороне нового административного центра виноградники и плантации хозяйственного управления военных и правоохранительных органов.

Руководитель хозяйственного управления военных и правоохранительных органов страны Ч.Аманов проинформировал о том, что здесь имеется 40 гектаров земледельческих угодий, относящихся к Управлению, на которых выращиваются различные сорта фруктовых деревьев, в том числе 4 сорта персика, изюмные сорта винограда.

Также Гурбангулы Бердымухамедову был представлен новый сорт винограда, который был создан на экспериментальном поле Управления. Аркадаг назвал новый сорт «кяризек», поскольку с территории садов видно одноимённое село.

Аркадаг сказал, что из исторических сведений известно о наличии здесь различных видов фруктовых деревьев и виноградников, что имело важное значение в обеспечении населения фруктами и овощами. ///nCa, 5 июня 2022 г.