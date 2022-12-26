Представлен второй этап строительства города Аркадаг

В субботу, 24 декабря, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов посетил строящийся центр Ахалского велаята – город Аркадаг.

Он ознакомился с проектами объектов второй очереди строительства города и провёл рабочее совещание с участием профильных руководителей.

Как сообщалось, что в новом городе предполагается построить большие и малые производства, в том числе перерабатывающие, что будет способствовать созданию новых рабочих мест, стимулированию предпринимательских инициатив.

На втором этапе запланировано возведение комплекса двухэтажных жилых домов, парковых зон, линий современных систем коммуникаций, а также внедрение программного обеспечения электронной передачи статистических данных дорожного движения.

Кроме того, в городе будет функционировать центр электронного документооборота.

Город Аркадаг станет первой моделью умного города в Туркменистане. На прошлой неделе сообщалось, что в городе будут использоваться электромобили и электроавтобусы в качестве общественного транспорта.

Новая столица Ахалской области занимает общую площадь в 1002 гектара, здесь будет проживать 64 тысячи человек, количество жилых домов на территории города составит 368, число семей (хозяйств) – 11652.

Строительство ведётся в два этапа. Первая очередь включает 336 объектов, в том числе здания городской администрации, государственных и банковских учреждений, объекты социальной и образовательной инфраструктуры. ///nCa, 26 декабря 2022 г.