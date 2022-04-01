Новая платформа для совершенствования образовательного процесса пограничных и таможенных служб в Центральной Азии

С 29 по 31 марта Программа управления границами в Центральной Азии в партнерстве с Пограничным колледжем ОБСЕ организовала Региональный семинар Консорциума Руководителей учебных заведений пограничных и таможенных ведомств государств Центральной Азии.

На семинаре учебным заведениям представлена платформа для расширения сотрудничества и обмена информацией об образовательной деятельности, а также об инновациях и изменениях в образовательном процессе пограничных и таможенных служб Центральной Азии.

Ожидается, что консорциум руководителей учебных заведений Центральной Азии будет работать в формате ежегодных встреч и расширять договорно-правовую базу сотрудничества для обеспечения эффективного взаимодействия на региональном уровне. На семинаре также были представлены передовые практики в образовательном процессе, включая содействие в обмене тренерами. Подготовлен годовой план сотрудничества с указанием тем и форматов обучения, включая дистанционное обучение, обучение на местах и ​​ознакомительные визиты.

Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА), финансируемая Европейским Союзом (ЕС) направлена на повышение безопасности и стабильности в регионе путем содействия устойчивому экономическому развитию в регионе посредством поддержки приграничного сотрудничества и улучшение условий жизни людей, живущих в приграничных районах Центральной Азии. С начала реализации в 2003 году, БОМКА играет ведущую роль в укреплении сотрудничества между контролирующими органами на границе посредством применения концепции комплексного управления границами, а также в приведении и пограничного контроля в соответствие c международными стандартам и стандартами Европейского Союза.

Десятая фаза программы БОМКА, стартовавшая в апреле 2021 года, охватывает четыре компонента: институциональное развитие институциональное развитие пограничных ведомств, повышение потенциала в области раскрытия нарушений, содействие торговле и улучшение приграничного сотрудничества. Программа с общим бюджетом в 21,65 миллионов евро и сроком реализации 4,5 года, является крупнейшей инициативой в регионе, реализуемой консорциумом партнеров Европейского Союза, и Международным центром по развитию миграционной политики. Консорциум партнеров отобранных стран-членов ЕС возглавляет Государственная пограничная охрана Латвийской Республики. /// nCa, 1 апреля 2022 г. (в сотрудничестве с БОМКА, Ташкент, 31 марта)