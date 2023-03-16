БОМКА повышает квалификацию учебных центров пограничных, миграционных и правоохранительных органов стран ЦА в области безопасности документов

15 марта 2023 года в г. Термез Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10) организовала региональный онлайн семинар для преподавательского состава пограничных, миграционных и правоохранительных органов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Для обмена передовым опытом из региона и Европейского Союза представитель Учебного центра Пограничных войск СГБ Республики Узбекистан провел интерактивный семинар, предоставив информацию о специфике современных форм и методов обучения в области защиты документов.

Мероприятие, состоявшееся в рамках Компонента 1 Программы БОМКА 10 «Институциональное развитие пограничных ведомств», который направлен на дальнейшее развитие и укрепление институционального потенциала органов пограничного контроля в странах Центральной Азии.///БОМКА, 15 марта 2023 г.