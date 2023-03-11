БОМКА 10 и УНП ООН организовали совместную ознакомительную поездку в Польшу для руководителей Пограничных ведомств стран Центральной Азии

С 7 по 9 марта 2023 г. Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10) совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) организовали ознакомительную поездку в Европейское агентство пограничной и береговой охраны FRONTEX (Варшава, Польша) и Пограничную службу Польши для 15 представителей пограничных ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Цель мероприятия – предоставить информацию пограничным службам стран Центральной Азии о передовых практиках в области обеспечения безопасности границ. В частности, в ходе ознакомительной поездки были рассмотрены вопросы, касающиеся управления информационными потоками в Агентстве FRONTEX, сотрудничества между ведомствами в области обмена информацией, обмена данными в режиме реального времени в области безопасности границ, а также инновационных решений в области безопасности границ.

В ходе мероприятия участникам предоставили обзор деятельности Ситуационного центра FRONTEX и Ситуационных центров Пограничной службы Польши на региональном и местном уровнях. Также им продемонстрировали передовые практики Европейского Союза, а также современные инструменты и методы охраны «зеленой» границы для решения масштабного миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Кроме того, участники рассмотрели возможные пути сотрудничества с Агентством FRONTEX

Данное мероприятие состоялось в рамках реализации Компонента 1 Программы БОМКА 10 «Институциональное развитие пограничных ведомств» и подпрограммы-1 Проекта по укреплению трансграничного сотрудничества УНП ООН «Противодействие транснациональной организованной преступности и незаконному обороту наркотиков и предотвращение терроризма». ///БОМКА, 10 марта 2023 г.