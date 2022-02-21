Транспортный сектор Туркменистана – Часть 1

Примечание редактора: Этот отчет, состоящий из четырех частей, разрабатываемый в сотрудничестве с Агентством транспорта и коммуникаций и министерством иностранных дел Туркменистана.

Большая часть информации, содержащейся в этом отчете, уже находится в открытом доступе, разрозненно. Однако, впервые этот материал объединен в единый обзор.

В материал были внесены некоторые редакторские коррективы без изменения фактов и цифр. Ред.

Транспортный комплекс Туркменистана

Под мудрым руководством Президента Туркменистана, Гурбангулы Бердымухамедова заложена солидная основа для нового этапа развития Туркменистана.

Благодаря последовательной политике главы государства в области транспортно-коммуникационной сферы в эпоху могущества и счастья успешна реализуются крупные инфраструктурные проекты, как национального, так и международного значения. Уделяя особое внимание реализации логистического потенциала страны, которая находится в выгодном геополитическом расположении и является связующим звеном между странами, проходящими по маршруту Великого шелкового Пути, но инициативе лидера нации создаются новые Международные транспортно-транзитные коридоры.

В качестве примера могут служить коридоры Ляпис Лазули (Афганистан-Туркменистан-Азербайджан -Грузия-Турция), Север-Юг (Казахстан-Туркменистан-Иран), коридор Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман (Ашхабадское соглашение), Коридор Запад-Восток – берущий свое начало из порта Туркменбаши и выходом на пограничный переход Узбекистана «Фарап» и пограничные переходы Афганистана «Имамназар» и «Серхетабад». Этот коридор, соединяющий транспортные артерии всего Каспия в порту в Туркменбаши, является визитной карточкой Центральной Азии, через который проходят грузы из стран Европы, США, Азии. В зимний период, во время закрытия Волго-Донского канала, который соединяет Черное и Каспийское моря, используется Кавказский коридор Поти-Баку-Туркменбаши, а также в обратном направлении.

Агентство «Türkmendenizderýaýollary»

Туркменистан играет одну из ключевых ролей в сфере морских перевозок в Каспийском бассейне. Морские перевозки находятся под координированием Агентства «Türkmendenizderýaýollary», которое является центральным органом исполнительной власти в области водного транспорта, уполномоченным в области государственного управления в сфере торгового мореплавания. Данный орган реализует государственную политику в сфере водного транспорта в пределах Туркменистана.

В 2018 году был открыт новый международный морской порт Туркменбаши. Общая площадь порта составляет более 150 гектаров. Для обеспечения подхода судов к причалу был выполнен колоссальный объем работ по выемке около 10 миллионов кубометров грунта и углублению морского дна.

Общая длина причала шириной 20 метров составляет 3 тысячи 600 метров, что позволяет нескольким грузовым и пассажирским судам одновременно прибывать, отправляться и обслуживаться в порту.

Порт включает в себя паромные и пассажирские терминалы, контейнерные терминалы, терминалы генеральных и навалочных грузов.

Помимо причальных гидротехнических сооружений в порту построены многочисленные объекты береговой инфраструктуры, в том числе транспортное обеспечение: автомобильные дороги с путепроводами общей протяженностью почти 4000 метров и около 30 000 метров железнодорожных путей.

Общая пропускная способность Международного Туркменбашинского порта составляет в среднем около 17 млн тонн грузов в год, без учета нефтепродуктов, в том числе 300 тыс. пассажиров, 75 тыс. грузовых автомобилей, 400 тыс. контейнеров, 3 млн тонн навалочных и 4 млн тонн генеральных грузов, в одно и то же время может принимать 17 судов.

Паромный пассажирский терминал – здания пассажирского терминала позволяют обеспечить качественное обслуживание пассажиров, грузовых автомобилей и транспортных средств между морскими портами Каспийского моря. На этом терминале имеется центр технического осмотра, здание дезинфекции, здание железнодорожного контроля и стоянка для грузовиков. Имея общую площадь 230 000 квадратных метров, пассажирский терминал способен обслуживать 300 000 пассажиров и 75 000 транспортных средств в год. На территории терминала находится гостиница на 50 мест. Терминал имеет причал протяженностью 256 метров, который предназначен для пропуска поезда с одной стороны и транспортных средств с другой.

Здание пассажирского терминала имеет билетную кассу, пункт обмена валюты, справочную стойку, регистрационную стойку, карантинную зону для растений и животных, рабочие кабинеты, 1Р-зал, багажные отделения, паспортный контроль, автоматизированное оборудование, электронные проходы, террасы для отдыха на свежем воздухе.

Контейнерный терминал, имея общую площадь 249 000 квадратных метров, к обрабатывает 400 000 контейнеров в год. Общая протяженность причала – 480 метров. Терминал способен одновременно принимать 3 судна с полной грузоподъемностью до 5000 тонн, что способствует развитию экспорта и импорта. Терминал соединяет логистическую инфраструктуру Туркменистана; железные дороги, воздушные и морские линии. Терминал располагает 2 судовыми кранами грузоподъемностью 70 тонн каждый, способными обрабатывать 30 контейнеров в час, 2 железнодорожными кранами грузоподъемностью 48 тони каждым и 6 колесными кранами грузоподъемностью 45 тони каждый, а также транспортными средствами для перемещения и укладки контейнеров грузоподъемностью 25, 45 и 50 тонн. Терминал имеет крытые склады общей площадью 9984 квадратных метра, сортировочный склад общей площадью 3060 квадратных метров.

Центр управления судами построен для обеспечения безопасной навигации судов, заходящих в порт, и оснащен современным навигационным оборудованием мировых стандартов, рекомендованным Международной морской организацией. Кроме того, рядом с этим зданием находится здание пожарной безопасности и медицинский центр, оснащенный современным оборудованием.

Терминал для сыпучих грузов – Имея общую пропускную способность 3 000 000 тонн грузов в год, терминал сыпучих грузов построен для обработки и хранения сыпучих грузов, таких как железная руда, цемент, уголь, крупы, сахар, соль и другие сыпучие грузы. При протяженности причала 440 метров терминал способен одновременно обслуживать 3 судна с полной грузоподъемностью до 5000 тонн каждое. Терминал оснащен 3 железнодорожными кранами грузоподъемностью 42 тонны, 2 ленточными конвейерами грузоподъемностью 650 тонн сыпучих грузов в час, 5 колесными погрузчиками грузоподъемностью 20 тонн и 1 передвижным краном грузоподъемностью 20 тонн. Помимо хранения зерна, терминал располагает 14 силосами общей вместимостью 35 000 кубометров и 8 цементными силосами общей вместимостью 6000 кубометров. Терминал имеет открытый склад площадью 37 000 квадратных метров и крытые склады общей площадью 8512 квадратных метров.

Терминал генеральных грузов – Общая площадь терминала генеральных грузов составляет 261 000 квадратных метров. Имея возможность обрабатывать 4 000 000 тонн грузов в год, терминал предназначен для погрузки и разгрузки стали, железа, древесных материалов, транспортных средств, оборудования и тяжелых грузов. Имея причальную длину 625 метров, терминал генеральных грузов имеет возможность одновременно обрабатывать 4 судна с полной грузоподъемностью 5000 тонн. Этот терминал имеет 6 железнодорожных кранов грузоподъемностью 20 тонн и 1 колесный передвижной кран грузоподъемностью 84 тонн, а также два 330-тонных крана и 1 500-тонный транспортер для тяжелых и негабаритных грузов.

Здесь также расположены различные вилочные погрузчики грузоподъемностью от 3 до 60 тонн. Терминал имеет открытый склад площадью 75 000 квадратных метров и крытые склады площадью 26 394 квадратных метра.

Полипропиленовый терминал – он способен перерабатывать до 120 000 тони полипропилена в год. Он может одновременно принимать до 3 судов грузоподъемностью до 5000 тонн. Терминал имеет закрытый склад вместимостью до 18 750 тонн.

В составе туркменского флота имеются танкера по перевозке нефти м нефтепродуктов, автопассажирские паромы и сухогрузные суда. С целью пополнения туркменского флота, начаты работы по организации строительства 2 судов типа «Ro-Ro» и 1-го сухогруза на судостроительном заводе «Балкан».

Акционерное общество открытого типа “Судостроительный и судоремонтный завод “Балкан” в городе Туркменбаши является первым шагом страны в сфере строительства и ремонта судов, а также большим вкладом в развитие национальной экономики и отрасли мирского и речного транспорта страны.

Общая площадь завода составляет 166 000 м2. Производственная мощность завода позволяет перерабатывать 10 000 тон стали в год. С помощью современного технологического оборудования и систем автоматизации, соответствующий международным требованиям, можно изготовить 4-6 судов. В этом производственном сооружении имеется вся возможность обработки 2 000 тон стали и выполнить ремонтные работы 20-30 судов.

Завод судостроения и ремонта оснащен системой для спускоподъемных операций и перемещению судов грузоподъёмностью до 10 000 тон, чтобы опустить в воду новые изготовленные и отремонтированные суда и поднять с воды для выполнения ремонта.

Колесный портовый кран грузоподъёмностью 84 тонн, рельсовые краны грузоподъёмностью 42, 64, 80 тонн используются для различных работ производственного назначения. В администрации завода скоординировано работают отделы по дизайну судна, управлению проектом, снабжению, ремонту, производству, техническому обслуживанию, качеству и безопасностью труда./// nCa, 21 февраля 2022 г. (в сотрудничестве с транспортно-коммуникационным сектором и МИД Туркменистана)

Продолжение следует. . .