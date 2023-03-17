Транспортный потенциал Туркменистана представлен на мероприятии Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам

По приглашению Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП), представители Ассоциации «Туркмен Логистика» и ее членов приняли участие по видеосвязи на заседании Рабочей Группы по контейнерным перевозкам КСТП.

Мероприятие было посвящено обсуждению факторов, сдерживающих развитие контейнерных перевозок в международном сообщении и проходило с участием широкого круга профильных государственных ведомств и крупных транспортных предприятий России, Китая, Казахстана, Беларуси, Японии, Венгрии, сообщает «Туркмен Логистика».

Представитель Ассоциации «Туркмен Логистика» в своем выступлении отметил возрастающую роль Туркменистана в международных транспортных коридорах, а также подчеркнул рост грузопотока по восточной ветке транспортного маршрута МТК «Север-Юг». Также участникам заседания были представлены пропускные мощности Международного морского порта Туркменбаши и условия, созданные в Туркменистане для осуществления мультимодальных контейнерных перевозок.

Кроме того, представители туркменских транспортных компаний «Арасса экспресс» и «Аматлы ёллар» ознакомили участников со спектром предоставляемых логистических решений. За свой многолетний опыт работы, данные компании установили партнерские связи с многими зарубежными компаниями благодаря высокому качеству сервиса и индивидуальному подходу к каждому клиенту.

Международный Координационный совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП) является значимым международным партнером Ассоциации «Туркмен Логистика». Сотрудничество между организациями было установлено Меморандумом о взаимопонимании, подписанным в феврале 2023 года. ///nCa, 17 марта 2023 г.