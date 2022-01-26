Китай и Центральная Азия – курс на дальнейшее укрепление стратегических связей

Эльвира Кадырова

25 января 2022 года состоялся онлайн-саммит Китай+Центральная Азия под председательством Президента КНР Си Цзиньпина.

Мероприятие высокого уровня было приурочено к празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между странами ЦА и Китаем.

В онлайн-саммите приняли участие Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

По итогам саммита было принято Совместное заявление. Итоговый документ призывает к более тесной увязке китайской инициативы “Пояс и путь” со стратегиями развития пяти стран.

Главы государств подвели итоги сотрудничества и наметили направления взаимодействия на будущее.

В частности, стороны выразили решимость на основе учета интересов друг друга совместными усилиями и дальше содействовать развитию стратегического партнерства. Главы государств намерены поддерживать сотрудничество в политической сфере, в сфере безопасности, продвигать многовекторное практическое сотрудничество на основе открытости, взаимной выгоды и уважения интересов всех шести государств, а также выразили готовность продолжать сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и международном взаимодействии.

Также, стороны выступили за активную роль ШОС, ОИС, ОЭС и других международных и региональных организаций в дальнейшем укреплении стабильности и социально-экономического развития этого региона.

Китай озвучил ряд обязательств по укреплению партнерских отношений с Центральной Азией

Независимо от того, как может развиваться международный ландшафт или насколько развитым может стать Китай, Китай всегда останется добрым соседом, хорошим партнером, хорошим другом и хорошим братом, которому страны Центральной Азии могут доверять и на которого могут рассчитывать, подчеркнул Председатель Си Цзиньпин во время своего выступления.

Он сделал несколько важных заявлений, демонстрирующих растущую приверженность Китая Центральной Азии и подразумевающих дальнейшие тенденции роста по всему спектру отношений с регионом в ближайшем будущем:

Политическая поддержка. Си Цзиньпин пообещал, что Китай продолжит твердо поддерживать страны Центральной Азии в следовании путем развития, соответствующим их национальным реалиям, твердо поддерживать их в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности.

В контексте недавних событий в Казахстане Китай решительно выступает против любых внешних попыток разжечь цветные революции в Центральной Азии, а также против вмешательства во внутренние дела других стран под предлогом соблюдения прав человека и решительно выступает против любой силы, пытающейся дестабилизировать ситуацию.

Взаимная торговля. Китай намерен довести товарооборот со странами Центральной Азии до 70 миллиардов долларов США к 2030 году. Пекин предлагает создать диалоговый механизм по сотрудничеству в области электронной торговли между странами и при необходимости провести форум по промышленному и инвестиционному сотрудничеству.

Транспортная и энергетическая взаимосвязанность. Китай ускорит реализацию проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и других транспортных коридоров, соединяющих Китай и Центральную Азию. Си Цзиньпин призвал ускорить строительство линии D газопровода Китай-Центральная Азия и расширить сотрудничество по всей энергетической промышленной цепочке, а также содействовать переходу на низкоуглеродный режим в энергетическом секторе.

Вакцины против Covid и здравоохранение. В 2022 году Китай предоставит странам Центральной Азии дополнительно 50 миллионов доз вакцин и создаст центры традиционной медицины в странах, испытывающих такую потребность. Китай также призывает к созданию альянса индустрии здравоохранения Китая и Центральной Азии.

Дружба между народами. Китай готов активизировать туристические потоки своих граждан в направлении центральноазиатских стран. Есть предложение провести форум дружбы народов Китая и Центральной Азии. Кроме того, Китай намерен увеличить число городов-побратимов с пятью странами с 58 до 100 в ближайшие пять-десять лет.

В ближайшие пять лет Китай предоставит 1200 государственных стипендий пяти странам Центральной Азии, уделяя приоритетное внимание открытию Институтов Конфуция.

Устойчивое Развитие. Недавно Китай выступил в ООН с Глобальной инициативой в области развития. В соответствии с повесткой дня в области устойчивого развития, в ближайшие три года Китай предоставит странам Центральной Азии грантовую помощь в размере 500 миллионов долларов США в поддержку программ по улучшению благосостояния народов.

Китайские эксперты проедут 5000 семинаров и тренингов, чтобы помочь странам Центральной Азии подготовить специалистов в области здравоохранения, сокращения бедности для развития сельского хозяйства, информационных технологий и других областях, а также укрепить движущую силу самостоятельного развития.

Туркменистан готов нарастить поставки газа в Китай

В своём выступлении Президент Гурбангулы Бердымухамедов, прежде всего, выразил благодарность Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину за инициативу созыва встречи на высшем уровне по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами Центральной Азии и Китаем.

«Сам факт её проведения свидетельствует о той значимости, которая придаётся отношениям между странами Центральной Азии и Китайской Народной Республикой, понимании важности неуклонного укрепления нашей дружбы и сотрудничества», – отметил глава государства.

Лидер нации подчеркнул что, нужно двигаться вперёд, по пути расширения и наращивания энергетического партнёрства. В этой связи Туркменистан готов к предметному обсуждению вопросов увеличения объёмов поставок природного газа в Китай посредством строительства 4–й трубопроводной линии.

В своём выступлении Президент Гурбангулы Бердымухамедов акцентировал внимание на том, что по-прежнему актуальной задачей остаётся совместная борьба с распространением коронавируса и его последствиями. Как отмечалось, в это трудное для всего мира время страны Центральной Азии и Китая показали прекрасные образцы солидарности и взаимопомощи.

«Что касается вакцинации как необходимого условия полной победы над коронавирусом, надеемся на успешное продолжение установившегося сотрудничества в этом вопросе с китайской стороной», – сказал лидер нации.

Вместе мы уверенно идём по пути прогресса, имея чёткие планы и ориентиры, помогая и поддерживая друг друга, опираясь на великое историческое наследие и понимание современных тенденций мироустройства. Наши отношения сегодня нерушимы и незыблемы, и я убеждён, что таковыми они будут всегда, подчеркнул в завершение своего выступления Президент Туркменистана.

Казахстан намерен увеличить товарооборот с Китаем

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан способен нарастить экспортные поставки в Китай по 135 позициям, в том числе органической сельхозпродукции и продовольствия, на более чем один миллиард долларов.

По итогам 11 месяцев прошлого года двухсторонний товарооборот вырос до 17 млрд долларов.

Из 40 млрд долларов китайских инвестиций в государства Центральной Азии половина приходится на Казахстан, – напомнил Токаев.

Таким образом, Казахстан является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Китая в регионе.

В целях выработки согласованных подходов по вопросам торговой и транспортной взаимосвязанности казахстанский лидер предложил запустить механизм министерских консультаций «Центральная Азия – Китай».

Президент Казахстана озвучил ряд задач, который необходимо решить для эффективного использования возможностей формата взаимодействия «Центральная Азия – Китай».

В их числе – диверсификация транзитно-транспортных маршрутов и внедрение интегрированных логистических решений, в том числе через запуск новых сухопутных коридоров. Токаев сообщил, что на эти цели Казахстан до 2025 года планирует инвестировать 20 млрд долларов, что, безусловно, расширит транзитные потоки из Китая, а также удовлетворит растущие потребности стран региона.

Узбекистан предлагает начать строительство железной дороги из Китая в Центральной Азию

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил уже в этом году приступить к практической реализации проекта строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан».

Проект важен с точки зрения обеспечения бесперебойного грузопотока и развития трансрегиональных логистических сетей по маршруту «Китай – Центральная Азия».

Также узбекский лидер высказался за разработку Стратегии Нового экономического диалога «Китай – Центральная Азия», призванную обеспечить беспрепятственную торговлю и формирование общего пространства промышленной кооперации и локализации.

Выступление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова – полный текст

Уважаемый господин Председатель Китайской Народной Республики!

Уважаемые главы государств Центральной Азии! Ваши Превосходительства!

Прежде всего, позвольте выразить благодарность Его Превосходительству Председателю Китайской Народной Республики господину Си Цзиньпину за инициативу созыва встречи на высшем уровне по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами Центральной Азии и Китаем.

Сам факт её проведения свидетельствует о той значимости, которая придаётся отношениям между странами Центральной Азии и Китайской Народной Республикой, понимании важности неуклонного укрепления нашей дружбы и сотрудничества.

Много веков насчитывают связи народов Центральной Азии и Китая. За это время был накоплен огромный и уникальный опыт взаимодействия, добрососедства, обмена знаниями, достижениями в науке и культуре.

Через территорию Центральной Азии из Китая проходил Великий Шёлковый путь, который стал фактором развития и прогресса всей мировой цивилизации.

Опора на это выдающееся наследие, преемственность исторических судеб получили своё воплощение в тот период, когда государства Центральной Азии, обретя независимость, получили всестороннюю поддержку Китая, который в числе первых открыл свои дипломатические представительства в наших столицах. Китай оказал нам серьёзную поддержку в становлении на международной арене, предпринял важные шаги в начале и дальнейшем развитии полноценного, взаимовыгодного и равноправного экономического и торгового партнёрства.

Сегодня сотрудничество наших стран оказывает заметное конструктивное влияние на обеспечение всеобщего мира и стабильности. В его основе лежит близость или совпадение наших подходов к фундаментальным вопросам глобальной повестки. Вместе с Китаем страны Центральной Азии выступают за равноправие и справедливость в международных делах, безусловное уважение территориальной целостности и невмешательство в дела суверенных государств, за осуществление Целей устойчивого развития, поддерживают предпринимаемые мировым сообществом меры по эффективному противодействию международному терроризму, экстремизму, наркотрафику, новым вызовам, в том числе в сфере кибер- и биобезопасности.

Убеждён, что наши государства, используя свой авторитет, налаженные механизмы сотрудничества, могут внести важный совместный вклад в утверждение новой повестки мира и доверия в международных делах, снижение напряжённости, деэскалацию конфликтов, переход к диалогу и переговорным методам решения споров и противоречий на основе Устава ООН.

Как известно, по инициативе Туркменистана 2021 год был объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом мира и доверия. Мы видим, что события в мире становятся непредсказуемыми, обретают более нестабильный характер. В таких условиях только восстановление доверия и следование общепризнанным международно-правовым нормам позволит исправить создавшуюся ситуацию.

На состоявшейся в Ашхабаде 11 декабря 2021 года Международной конференции «Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития» Туркменистан выдвинул новую философию международных отношений.

Мы назвали её «Диалог – гарантия мира». Рассматриваем Китайскую Народную Республику и страны Центральной Азии в качестве своих ключевых партнёров и единомышленников в эффективном воплощении этой формулы в международной практике.

Здесь мы рассчитываем на совместную работу в Организации Объединённых Наций, других международных структурах, где налажена практика взаимной поддержки инициатив друг друга.

Особое место мы отводим ситуации в Центральной Азии. Здесь базовые установки наших стран также близки: государства региона и Китайская Народная Республика выступают за создание в этой части земного шара прочной системы безопасности.

В этом контексте хотел бы подчерк­нуть, что вопросы обеспечения безопасности и стабильности были и остаются актуальными темами в региональной повестке дня.

Надеемся, что Китай, как соседнее государство и как постоянный член Совета Безопасности ООН, и далее будет поддерживать усилия центральноазиатских стран по созданию политических, экономических, социальных и других условий, необходимых для прогнозируемого, предсказуемого и устойчивого развития региона.

Уважаемые главы государств!

Совокупный потенциал, мощная ресурсная, промышленная, технологическая база открывают огромные перспективы сотрудничества в экономике. Одним из его приоритетов выступает топливно-энергетическая сфера, флагманом которой стало строительство и ввод в эксплуатацию в конце 2009 года стратегического газопровода Туркменистан–Китай, проходящего по территориям Казахстана и Узбекистана. Осуществление этого проекта явилось примером подлинно партнёрских отношений, основанных на равноправии, осознании многосторонних выгод, на масштабном видении перспектив и возможностей, которые открылись с началом работы газопровода.

Считаю, что нам нужно двигаться вперёд, по пути расширения и наращивания энергетического партнёрства. В этой связи Туркменистан готов к предметному обсуждению вопросов увеличения объёмов поставок природного газа в Китай посредством строительства 4-й трубопроводной линии.

Наличие объективных взаимных интересов позволяет странам Центральной Азии и Китаю успешно наращивать партнёрство и в транспортной сфере.

В связи с этим выдвинутый туркменской стороной проект «Возрождение Великого Шёлкового пути» призван дать мощный импульс экономическому развитию в Евразии, объединяя огромные пространства от Тихого до Атлантического океана на современных принципах, формируя связанные между собой производственные и технологические циклы и промышленные пояса, содействуя решению многих социальных проблем, повышению качества жизни и благосостояния народов.

Убеждён, что краеугольным камнем нового облика геоэкономики на нашем континенте должна стать диверсификация сотрудничества. Это объективный процесс, и в нём любые конструктивные идеи, стратегии и инициативы призваны дополнять друг друга на основе сочетаемости интересов и долгосрочных целей.

В этом контексте считаю, что проект «Возрождение Великого Шёлкового пути» по своей философии и геоэкономическому смыслу сопрягается с китайской глобальной инициативой «Один пояс – один путь».

Исходим из важности укрепления сотрудничества в гуманитарной сфере, образовании, спорте. Думаю, нам следует внимательнее оценить состояние научных и культурных связей. Народы Центральной Азии и Китая подарили миру выдающихся учёных, изобретателей, мыслителей, мы – наследники и хранители богатейших культурных и научных традиций, существует огромный взаимный интерес к сотрудничеству в гуманитарной сфере.

Поэтому нам необходимо поощрять этот интерес, активно содействовать широким культурным и научным обменам с тем, чтобы они происходили на регулярной основе.

Уважаемые главы государств!

По-прежнему актуальной задачей остаётся совместная борьба с распространением коронавируса и его последствиями. В это трудное для всего мира время страны Центральной Азии и Китай продемонстрировали прекрасные образцы солидарности и взаимопомощи.

Это проявилось и в организации многочисленных онлайн-встреч специалистов по обмену накопленным опытом, и в проведении вакцинации населения, оказании взаимной поддержки гражданам наших стран, оказавшимся на территории других государств региона, обеспечении необходимых грузоперевозок.

Хотел бы также особо отметить общий подход государств Центральной Азии и Китая к международному сотрудничеству по вопросам борьбы с пандемией. Речь идёт в первую очередь о поддержке нашими странами Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о глобальной солидарности в борьбе с коронавирусным заболеванием, принятой в ходе её 74-й сессии. Наши страны признают лидирующую роль ВОЗ в общемировой борьбе с пандемией, выступают против её политизации.

Необходимость объединения всех научных сил мира в изучении происхождения коронавируса является одним из важнейших условий успешной борьбы с этим глобальным вызовом.

Полагаем, что в формате Центральная Азия–Китай мы могли бы уже в ближайшее время приступить к созданию механизма регулярных встреч между представителями научно-медицинских сообществ наших стран, эпидемиологических и санитарных служб, других профильных ведомств. Предлагаем провести первую такую встречу уже в текущем году.

Что касается вакцинации как необходимого условия полной победы над коронавирусом, надеемся на успешное продолжение установившегося сотрудничества в этом вопросе с китайской стороной.

Уважаемый Председатель Си Цзиньпин!

Совсем скоро Китай будет принимать у себя зимние Олимпийские игры. Уверен, что они пройдут на высочайшем уровне, станут настоящим праздником спорта, мира и дружбы для миллионов людей на всей планете. Я желаю нашим китайским друзьям успехов в проведении предстоящей Олимпиады, поздравляю весь китайский народ с этим большим событием.

Уважаемые руководители! Дорогие друзья!

Нынешний год будет проходить под знаком 30-летия установления дипломатических отношений между странами Центральной Азии и Китайской Народной Республикой. Этот период стал временем созидания, совместных достижений, конструктивного сотрудничества по всем направлениям, осознания общности стратегических задач развития, укрепления уз дружбы, глубокой симпатии и взаимопонимания наших народов.

Вместе мы уверенно идём по пути прогресса, имея чёткие планы и ориентиры, помогая и поддерживая друг друга, опираясь на великое историческое наследие и понимание современных тенденций мироустройства. Наши отношения сегодня нерушимы и незыб­лемы, и я убеждён, что таковыми они будут всегда.

Поздравляю уважаемого Председателя Китайской Народной Республики, уважаемых Президентов государств Центральной Азии и в их лице братские народы с этим славным юбилеем.

Желаю всем крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия и процветания.

/// nCa, 26 января 2022 г.