В Ашхабаде состоялась встреча Клуба франкоязычных женщин

Эльвира Кадырова

На прошлой неделе в столичном отеле «Йылдыз» состоялась встреча Клуба франкоязычных женщин, организованная при содействии Французского Института в Туркменистане и Посольства Франции.

Мероприятие, которое собрало аудиторию из четырех десятков франкоязычных зрителей, было организовано в формате круглых столов, каждый из которых был посвящен определенной роли французского языка в жизни современной женщины.

Своими мнениями о том, является ли профессия преподавателя французского языка чисто женской профессией, обменялись участницы дискуссии на тему «Образование», которую провели педагоги и экзаменаторы DELF-DALF Гелен Фаталиева, Лейла Дурдыева и Дженнет Хуммыева.

Круглый стол на тему «Международные отношения» осветил неоспоримые выгоды, которыми обладают франкоговорящие в международной карьере. В обсуждениях участвовали супруга Посла Казахстана в Туркменистане Диана Сапыева, национальный координатор региональной программы GIZ «Устойчивое землепользование в Центральной Азии» Мая Аширова, ассистент по вопросам культуры Французского Института в Туркменистане Альфия Сидорова.

Достаточно информативно прошел круглый стол на бизнес-тематику. О своем опыте относительно того, какие конкурентные преимущества дает представительницам прекрасного пола знание французского языка в мужской среде, рассказали ассистент генерального директора, руководитель отдела переводчиков и КСО компании Bouygues Turkmen Елена Спиридонова, менеджер коммерческого отдела, менеджер по развитию компании Bouygues Turkmen Марианна Маммедова, ассистент заместителя директора филиала компании Vinci Construction Grands Projets Джерен Хангельдыева.

Все обсуждения звучали на французском языке без перевода. Посол Франции в Туркменистана Изабель Гинель, выступившая модератором встречи, отметила высокий уровень французского языка выступавших и присутствующих в зале.

Следует отметить активную роль Французского Института и дипломатической миссии Франции в популяризации французской культуры и языка, который занимает пятое место среди самых распространенных языков на планете. Подобные встречи и мероприятия вносят значительный вклад в продвижение повестки дня туркмено-французских отношений в области культуры и образования. /// nCa, 7 декабря 2021 г.