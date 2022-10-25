В Ашхабаде состоится первая в Туркменистане выставка современного искусства

В рамках Недели Культуры Европейского союза в Ашхабаде проводится двойная выставка по видеоискусству, организованная французским институтом в Туркменистане при поддержке посольств Германии и Франции в партнерстве с Министерством культуры Туркменистана.

Видеоинсталляции – в Государственной Академии художеств Туркменистана, открытие 25 октября 2022 г. в 19:00 (вход свободный)

Видеоискусство – в галерее «Надар» французского Института – с 28 октября 2022 г. (вход свободный)

Это первый проект, поддержанный Франко-германским культурным фондом в Туркменистане с момента его создания в 2003 году по случаю 40-летия Елисейского договора. Но, что более важно – это самое первое событие современного искусства в стране.

Два художника, представленные на выставке, а именно Тео Эшету из Германии и Робер Каэн из Франции, являются пионерами видеоискусства в Европе, их работы находятся в коллекциях самых престижных музеев мира (MoMA в Нью-Йорке, в Центре Помпиду в Париже…).

Широкоформатные видеоинсталляции будут представлены в выставочном зале Академии художеств до 31 октября. Выставка в галерее «Надар» французского Института представит видеоработы на экране и объединит работы Тео Эшету и Роберта Каэна с работами итальянского видеооператора Самуэле Мальфатти, близкого сотрудника Тео Эшету.

Эти выставки сопровождаются мастер-классом по видеоискусству, который провел Самуэле Мальфатти для группы студентов Академии художеств. Таким образом, студенты Академии смогли создать самые первые произведения по видеоискусству, созданные в Туркменистане. ///Французский Институт в Туркменистане, 24 октября