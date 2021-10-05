Первый день визита Президента Туркменистана в Узбекистан: Экономический Форум – Экономический прорыв

Доклад nCa

Президент Бердымухамедов начал свой двухдневный официальный визит в Узбекистан 4 октября 2021 года.

Кульминацией первого дня визита стал совместный туркмено-узбекский экономический форум, сопредседателями которого выступили заместитель Премьер-министра Узбекистана, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и заместитель Премьер-министра Туркменистана по сельскому хозяйству Эсенмырат Оразгельдыев.

В ходе форума произошло несколько прорывов, ставших результатом месяцев тесной координации и консультаций, которые изменят партнерство между обеими странами и послужат мощным позитивным посылом всему региону.

Узбекская корпорация “Узавтосаноат” и туркменская компания “Туркменистан-Моторс” будут совместно производить транспортные средства в Туркменистане. Совместное предприятие в первый год своей деятельности будет выпускать до 10000 единиц сельскохозяйственной техники и прицепов. Производственная мощность увеличится до 50000 единиц в год в течение четырех-пяти лет с момента запуска завода.

Достигнуто также взаимное соглашение о начале совместного производства электроприборов и изделий в Туркменистане.

На взаимной основе в Узбекистане планируется создание совместных предприятий газохимической промышленности, глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, производства готовых текстильных и кожаных изделий и обуви, а также строительных материалов.

Важной областью, которая уже изучена рабочей группой, возглавляемой должностными лицами уровня заместителя министра внешней торговли, является анализ товаров, которые могут занять свое место в экспортно-импортной номенклатуре взаимного товарооборота двух стран, но в настоящее время импортируются из третьих стран.

В ходе форума было озвучено, что в 2020 году Узбекистан импортировал товары на сумму около 600 миллионов долларов США из третьих стран, которые могли быть закуплены из Туркменистана. Аналогичным образом, в 2020 году Туркменистан импортировал товары на сумму около 612 миллионов долларов из третьих стран, в то время как аналогичные товары мог бы поставить Узбекистан.

В контексте совместного производства, следует отметить, что Узбекистан получил статус GSP+ в ЕС. Это означает, что 6200 наименований различных товаров могут быть экспортированы в страны ЕС без пошлин. Узбекистан призвал бизнес-сообщество Туркменистана рассмотреть совместные производственные проекты, чтобы воспользоваться преимуществами этого статуса.

Подготовлено соглашение об упрощении взаиморасчетов во взаимной торговле между хозяйствующими субъектами двух стран.

Готово еще одно соглашение по регулирования туркмено-узбекской приграничной торговли.

Всего в ходе форума было подписано 13 документов, в основном касающихся импорта и экспорта, на общую сумму около 13,5 млн. долларов США.

Эти документы охватывают экспорт маргариновой продукции и сухофруктов из Узбекистана в Туркменистан, экспорт полиэтиленовой продукции из Туркменистана в Узбекистан, контракты на оказание логистических услуг, поставку кур и инкубационных яиц и т.д.

Однако следует отметить, что экономический форум не был самостоятельным мероприятием. Он связан с подготовительной работой, проделанной до мероприятия, и внес свой вклад в создание правовой базы двухсторонних отношений. Эта база также пополнится пакетом документов, которые будут подписаны сегодня (5 октября 2021 года) после переговоров на высшем уровне между двумя президентами.

Общее количество документов, подписанных в ходе визита, составит около 45.

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Выдержка из сообщения агентства Sputnik:

По словам министра финансов и экономики Туркменистана Мухамметгелди Сердарова, в 2020 году внешнеторговый оборот с Узбекистаном составил 410 млн долларов. Он также отметил, что заметно меняется структура экспорта туркменской продукции в соседнее государство. В частности, увеличивается доля продукции из сырьевых отраслей: растут объемы поставок химических удобрений, продуктов неорганической химии, овощей, текстильной продукции. В импорте превалирует продукция сельского хозяйства, технологическое оборудование, строительные материалы, добавил Сердаров.

В Узбекистане работают 157 предприятий с участием Туркменистана, в их числе 65 СП и 92 – со стопроцентным туркменским капиталом.

В Туркменистане работают четыре экономических субъекта, а также зарегистрировано 11 инвестиционных проектов с участием узбекского капитала на сумму более 12 млн.

Учитывая показатели экономического взаимодействия, заместитель премьер-министра Узбекистана, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков отметил, что есть целый ряд конкретных направлений для расширения партнерства.

За несколько лет товарооборот между нашими странами вырос в три раза и продолжает увеличиваться. Несмотря на пандемию за первые 8 месяцев этого года по нашей статистике двусторонний товарооборот показал рост почти на 25%. Это говорит о колоссальном потенциале, который пока, к сожалению, полностью не задействован.

Еще одно важное направление в углублении экономического партнерства – развитие промышленной кооперации.

По очень многим направлениям и отраслям наши экономики должны и могут эффективно взаимодополнять друг друга. Этого мы можем добиться при помощи формирования непрерывных цепочек создания добавленной стоимости с учетом сравнительных преимуществ двух стран. Мы могли бы создавать совместные предприятия как в Туркменистане, так и в Узбекистане.

По словам чиновника, уже началась проработка конкретных проектов. Так, в Туркменистане планируется организовать сборку легковых автомобилей, а также создать производство электротехнической продукции. Если говорить об Узбекистане, то здесь обсуждаются проекты в газохимической отрасли, по глубокой переработке сельхозпродукции, производству готовой текстильной и кожевенно-обувной продукции, а также строительных материалов.

Еще одно направление сотрудничества, которое отметил министр — углубление транспортно-логистического партнерства. Речь идет не только о доступе товаров обеих стран на рынки друг друга, но и о наращивании транзитного потенциала республик. Как рассказал Умурзаков, для этого уже создана отдельная рабочая группа на уровне транспортных ведомств, занимающаяся проработкой вопросов дальнейшего развития транспортных коридоров и предоставления взаимных тарифных преференций на следующий год.

Отдельно хотел бы обратить внимание субъектов бизнеса Узбекистана на преимущества и возможности Международного морского порта “Туркменбаши”. Использование его потенциала позволит узбекским предпринимателям существенно расширить свой бизнес, сократить транспортные расходы, издержки при вывозе своей продукции как на рынки Южного Кавказа, так и рынки Европы.

Как отметили участники форума, наиболее активными темпами развивается торговля в области химической промышленности. По словам председателя правления “Узкимёсаноат” Журабека Мирзамахмудова, если в 2019 году было экспортировано продукции на сумму 12,4 млн долларов, то в 2020-м экспорт составил около 30 млн. В этом году ожидается более 50 млн. А перечень видов экспортируемой продукции увеличится с четырех до девяти наименований. Он также добавил, что растет не только экспорт узбекской продукции, но и импорт из Туркменистана.

Мы импортируем бишофит, есть договоренности о покупке туркменской продукции, в частности, полиэтилена и полипропилена. Мы готовы расширять поставки нашего нового завода по производству автомобильных шин. Большой интерес у туркменских коллег вызвали конвейерные ленты. Кроме того, готовы расширять сотрудничество в области использования инфраструктуры порта “Туркменбаши”.

Журабек Мирзамахмудов также добавил, что в рамках предстоящего визита главы Туркменистана планируется подписание одного из крупнейших контрактов с госконцерном “Туркменхимия” сроком на пять лет. Ранее подобные договоренности были краткосрочными – на один год.

По словам Мирзамахмудова, в настоящее время активно изучаются возможности использования минерально-сырьевой базы Туркменистана. Прежде всего речь идет о месторождениях йода, брома, организации производства сульфата натрия, который востребован не только в строительной отрасли обеих стран, но и в соседних государствах.

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Business Turkmenistan (BT) сообщает:

По официальной статистике, товарооборот между двумя странами в 2020 году составил 527 миллионов долларов США, а в январе-августе текущего года – 418,1 миллиона долларов США.

Кроме того, за восемь месяцев 2021 года объем международных перевозок увеличился на 13,5%. В рамках Ашхабадского соглашения страны участвуют в создании субрегиональных транспортных коридоров Россия-Казахстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман-Индия и Китай-Центральная Азия-Каспий-Южный Кавказ-Европа, которые позволят им напрямую выйти на зарубежные рынки.

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Ниже приводится выдержка из сообщения агентства TDH:

У трапа самолёта Президента Гурбангулы Бердымухамедова тепло и радушно приветствовал Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, а также члены правительственной делегации Туркменистана.

По сложившейся доброй традиции гостеприимства высокого гостя встречают дети в национальных костюмах.

Затем автомобильный кортеж туркменского и узбекского лидеров из аэропорта направился к Монументу независимости и гуманизма, расположенному на Площади независимости.

Монумент, символизирующий государственность, суверенитет и стремление узбекского народа к процветанию, является одной из главных достопримечательностей современного Ташкента.

На массивном гранитном обелиске возвышается земной шар с выгравированным контуром Узбекистана. Перед пьедесталом установлен ещё один памятник «Счастливая мать» – скульптура женщины, держащей на руках ребёнка. Этот глубоко содержательный образ свидетельствует о преемственности поколений, бережном отношении к многовековым национальным традициям и духовным ценностям, которые ныне обеспечивают единство и сплочённость узбекского народа.

После возложения цветов к величественному монументу глава Туркменистана вместе с Президентом Узбекистана на автомобиле направляются к Государственной резиденции «Куксарой».

Завтра – 5 октября – состоятся туркмено-узбекские переговоры на высшем уровне, в ходе которых ­Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев конкретизируют подходы сторон к дальнейшему выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества, создав возможности для наиболее полной реализации имеющегося потенциала.

Напомним, что подготовка к этому визиту стала одной из центральных тем обсуждения на последнем заседании Кабинета Министров Туркменистана, где отмечалось, что сегодня обе страны, дипломатические отношения между которыми были установлены в феврале 1993 года, активно сотрудничают в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Только за период 2007–2021 гг. состоялось 23 взаимных государственных, официальных и рабочих визита на высшем уровне, которые способствовали укреплению установившегося конструктивного диалога, успешно выстраиваемого в современную эпоху на двусторонней и многосторонней основе, в первую очередь по линии авторитетных международных организаций и региональных структур – ООН, ОБСЕ, СНГ и других.

Обе страны возлагают большие надежды на предстоящую встречу на высшем уровне, которая важна не только с точки зрения расширения двусторонних отношений, выстраиваемых на долгосрочной взаимовыгодной основе, но и с учётом активно развивающегося диалога на пространстве Центральноазиатского региона.

Сегодня Туркменистан и Узбекистан едины в своём стремлении оказывать содействие позитивному развитию региональных процессов, укреплению всесторонних связей между государствами Центральной Азии, установлению в регионе прочного мира, стабильности и безопасности, способствуя всеобщему прогрессу и процветанию.

Как известно, налаживание тесного, полномасштабного взаимодействия с ближайшими государствами-соседями было и остаётся важнейшим приоритетом внешнеполитической доктрины Туркменистана, успешно следующего курсом конструктивного международного диалога во всеобщих интересах.

О стратегическом характере долгосрочного партнёрства свидетельствуют как успешно претворённые в жизнь крупномасштабные совместные проекты, в частности, прокладка транснационального газопровода Туркменистан–Узбекистан–Казахстан–Китай, так и только запланированные к реализации.

Узбекистан активно поддерживает важные глобальные инициативы Туркменистана, в том числе по формированию современной транспортной инфраструктуры и созданию новых транспортно-транзитных коридоров, которые открывают новые горизонты для углубления регионального взаимодействия.

Следует отметить, что расширение торгово-экономических связей всегда было и остаётся доминантой межгосударственного диалога, о чём в первую очередь свидетельствует неуклонно растущий, несмотря на негативное воздействие последствий глобальной пандемии, товарооборот между двумя странами. Заинтересованность и готовность сторон к его дальнейшему увеличению и диверсификации взаимовыгодного партнёрства была подтверждена в ходе состоявшегося в прошлом месяце 16-го заседания Совместной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству./// nCa, 5 октября 2021 г.