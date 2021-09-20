Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Туркменистане провело виртуальную лекцию на тему “Достижения эмиратских женщин”

17 сентября 2021 года Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Туркменистане провело под руководством Посла ОАЭ в Туркменистане Его Превосходительства Ахмеда Аль Хая Аль Хамели виртуальную лекцию на тему “Достижения эмиратских женщин”.

В начале встречи Его Превосходительство Ахмед Аль Хай Аль Хамели поздравил Президента Туркменистана и туркменский народ с предстоящей 30-й годовщиной Независимости. Его Превосходительство Ахмед Аль Хай Аль Хамели рассказал о сотрудничестве между ОАЭ и Туркменистаном во всех областях, а также осветил текущее состояние двусторонней повестки дня ОАЭ и Туркменистана, отметив доверительные и тесные отношения между двумя странами.

Его Превосходительство Ахмед Аль Хай Аль Хамели предоставил подробную информацию о поддержке, усилиях и льготах правительства ОАЭ, связанных с расширением прав и возможностей эмиратских женщин. Действительно, ОАЭ являются моделью соблюдения прав женщин на Ближнем Востоке и в арабском мире. Объединенные Арабские Эмираты находятся на передовых позициях, когда речь заходит о возможностях для женщин, гендерном равенстве и равной оплате труда. Его Превосходительство подчеркнул, что 25% министров на уровне кабинета министров в ОАЭ составляют женщины, и в соответствии с указом Президента 50% членов Национальной ассамблеи ОАЭ в ОАЭ должны быть женщинами. В настоящее время женщины составляют до 70% всех выпускников университетов. Эмиратские женщины в ОАЭ занимают две трети рабочих мест в государственном секторе, при этом 30% занимают руководящие должности и 15% – технические и академические должности.

Его Превосходительство упомянул, что недавно 28 августа отмечался женский день в ОАЭ, что дало возможность подчеркнуть достижения многих талантливых женщин, и добавил, что в этом году мероприятие проводится уже шестой год, а с 2021 года исполняется 50 лет. Его Превосходительство отметил, что шейха Фатима бинт Мубарак объявила, что тема этого года “Женщины: амбиции и вдохновение на следующие 50 лет”.

Во время своей виртуальной онлайн-лекции Его Превосходительство Ахмед Аль Хай Аль Хамели отметил достижения Туркменистана в области расширения прав и возможностей женщин. Он отметил, что Туркменистан имеет большой опыт в области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин под мудрым руководством Его Превосходительства г-на Гурбангулы Бердымухамедова, Президента Туркменистана.

В конце виртуальной лекции Его Превосходительство Посол Ахмед Аль Хай Аль Хамели поблагодарил студентов за внимание и пожелал им успехов и удачи в учебе и карьере. /// nCa, 20 сентября 2021 года (в сотрудничестве с Посольством ОАЭ в Туркменистане, 17 сентября)