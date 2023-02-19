Посольство Японии в Туркменистане провело прием по случаю дня рождения Его Величества Императора

Посол Японии ЯМАМОТО Хироюки 17 февраля 2023 года провел торжественный прием в Ашхабаде по случаю дня рождения Его Величества Императора.

Правительство Туркменистана представляли заместители министра иностранных дел Вепа Хаджиев и Бердынияз Мятиев.

Ниже приводится речь посла на мероприятии:

Ваше Превосходительство Заместитель Министра иностранных дел Туркменистана г-н Вепа ХАДЖИЕВ,

Ваши Превосходительства, уважаемые гости,

Добрый вечер!

Позвольте мне выразить искреннюю благодарность за участие в нашем приеме по случаю празднования дня рождения Его Величества Императора Японии.

На следующей неделе, 23 февраля, Его Величеству Нарухито исполнится 63 года. Как известно, Императорская семья Японии имеет долгую историю, насчитывающую более 2000 лет. Его Величество Нарухито является 126-м Императором Японии.

Уважаемые гости,

В прошлом году мы организовали множество культурных мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Японией и Туркменистаном. Например, японский фестиваль “Matsuri 30” и концерт японских барабанов “Wadaiko 30 Finale” прошли в Туркменабате, Мары и Ашхабаде. Я думаю, что многие из присутствующих здесь присоединились к нам и получили удовольствие от этих культурных мероприятий.

В области двусторонних политических отношений в прошлом году произошли определенные события. В апреле премьер-министр КИСИДА провел телефонный разговор с Президентом Сердаром БЕРДЫМУХАМЕДОВЫМ после его инаугурации. В сентябре Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ посетил Японию для участия в государственных похоронах бывшего Премьер-министра АБЕ. В декабре Министр иностранных дел МЕРЕДОВ посетил Японию и принял участие в 9-й встрече Министров иностранных дел в рамках Диалога “Центральная Азия + Япония” в Токио.

В экономической сфере в декабре состоялось заседание Японо-туркменского комитета по экономическому сотрудничеству, и Его Превосходительство г-н МЕРЕДОВ обсудил со своими коллегами в Японии дальнейшее развитие экономического сотрудничества между нашими странами. Министр иностранных дел Японии ХАЯСИ и Его Превосходительство г-н МЕРЕДОВ договорились об укреплении экономических отношений, в том числе в вопросах декарбонизации. Многие ограничения, связанные с COVID 19, были сняты с прошлого года, и японские компании возобновляют здесь свою деятельность. Сегодня вечером Itochu Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Sumitomo Corporation, Mitsubishi Corporation и Toyota любезно организовали выставки в фойе, и я надеюсь, что многие из вас посетят их.

Япония и Туркменистан связаны Шелковым путем с древних времен и имеют много общих культурных и языковых черт.

Японский язык стал очень популярным в Туркменистане. В 2015 году его изучало всего около 50 студентов. На сегодняшний день число студентов, изучающих японский язык в учебных заведениях страны, достигло более 10 000. В конце 2022 года специалисты по японскому языку из Японского фонда возобновили свою деятельность в Туркменистане после отсутствия в течении двух лет и девяти месяцев.

Отношения между Японией и Туркменистаном стабильно развиваются в широком спектре областей. Япония намерена и дальше продвигать обмены в различных областях, в том числе в рамках Диалога “Центральная Азия + Япония”, и продолжать сотрудничество с Туркменистаном во имя мира и стабильности в Центральноазиатском регионе.

Уважаемые гости,

Сегодня мы предоставим блюда японской кухни, Удон и Моти. Удон – это суп с японской лапшой из пшеничной муки. Моти – это японское рисовое пирожное на десерт. Оба блюда являются традиционными в Японии, и я надеюсь, что они вам понравятся.

Сегодня мы также хотели бы показать вам демонстрацию японского боевого искусства, известного как Будо. Будо развилось из ментальной и духовной подготовки, которую использовали самураи.

Я искренне надеюсь, что вы получите удовольствие от нашего приема в честь национального праздника.

Большое спасибо за ваше внимание. ///nCa, 19 февраля 2023 г.