Президент Кыргызстана посетит Туркменистан с официальным визитом

Эльвира Кадырова

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 27-28 июня с официальным визитом посетит Туркменистан, сообщает пресс-служба Президента Кыргызстана.

В рамках визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в узком и расширенном форматах.

Лидеры двух стран обсудят приоритетные направления двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы взаимодействия в рамках региональных и международных организаций.

Ранее кыргызские СМИ со ссылкой на председателя Кабинета министров Кыргызстана, сообщили о том, что одним из пунктов переговоров в верхах станет вопрос о газовых поставках из Туркменистана для обеспечения ТЭЦ Бишкека.

В марте перспективы импорта туркменского газа рассматривались в кыргызском Парламенте. /// nCa, 25 июня 2021 г.