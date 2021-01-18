Роль Туркменистана в подготовке Афганистана к экономической перестройке – Часть 1

Тарик Саиди

Мир в Афганистане, возможно, будет достигнут в обозримом будущем.

Реальный вопрос заключается в следующем: будет ли это устойчивый, прочный мир?

Это во многом будет зависеть от того, насколько Афганистан готов к своему экономическому возрождению.

Возможно, экономическая перестройка – это наиболее подходящий термин, чем экономическое возрождение, когда мы представляем себе Афганистан в мире с самим собой и остальным миром, Афганистан, который является не хроническим получателем помощи, а членом сообщества доноров.

Мир после установления будет хрупким. Для процветания стране понадобится инфраструктура, способная стимулировать экономическую активность. К числу необходимых условий для прочного мира относятся энергетика, связь, транспортные объекты и инфраструктура.

Лучшее время для планирования этих шагов было вчера.

Пока Афганистан блуждает по лабиринтам войны, сколько стран на самом деле работают над созданием реальных условий для перестройки экономики Афганистана? Сколько стран взаимодействуют с Афганистаном, не имея собственной политической повестки?

На ум приходит очень мало стран, и среди них – Туркменистан.

Туркменистан имеет общую границу протяженностью 744 км с провинциями Герат, Бадгис, Фарьяб и Джаузджан.

С момента обретения независимости тридцать лет назад Туркменистан оказывает Афганистану различного рода поддержку. В дополнение к субсидируемым поставкам электроэнергии и нефтепродуктов был осуществлен ряд инфраструктурных инициатив, которые в настоящее время объединены в мегакорридор – коридор ТАПИ.

Коридор ТАПИ включает в себя газопровод ТАПИ, сеть линий передачи электроэнергии ТАП, волоконно-оптическую линию ТАП, автомагистраль, железнодорожную линию и связанные с ними объекты.

14 января 2021 года был знаменательным днем. Была введена в эксплуатацию железнодорожная линия, линия электропередачи и две волоконно-оптические линии связи, что на шаг приблизило коридор ТАПИ к реальности. Президенты обеих стран приняли участие в церемонии ввода объекта в эксплуатацию по видеосвязи.

16 января 2021 года вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел брифинг, посвященный этим событиям. Встреча превратилась в углубленный дискурс в режиме вопросов-ответов. Отвечая на вопросы местных и зарубежных СМИ и научного сообщества, Мередов подробно рассказал о долгосрочной поддержке Афганистана Туркменистаном. По некоторым вопросам дополнительную информацию сообщили консул Афганистана в Ашхабаде и министр энергетики Туркменистана. Глава РЦПДЦА ответила на важный вопрос.

На брифинге выступили руководители РЦПДЦА (Центр ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии), ОБСЕ, странового офиса АБР, консул Афганистана в Туркменистане и министр энергетики Туркменистана. Мы представим текст некоторых из этих выступлений в последующих частях настоящего доклада.

В этой первой части доклада мы приводим пресс-релиз Министерства иностранных дел Туркменистана по итогам брифинга 16 января 2021 года.

Во второй части доклада будет представлено резюме ответов Мередова на вопросы, в которых содержатся некоторые очень важные сведения.

Этот доклад полностью посвящен роли Туркменистана в подготовке Афганистана к экономической перестройке.

Пресс-релиз об информационном брифинге Министра иностранных дел Туркменистана

16 января 2021 года в Ашхабаде состоялся информационный брифинг Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, посвященный вводу в эксплуатацию трех инфраструктурных объектов – линии электропередачи по направлению Керки (Туркменистан) – Шиберган (Афганистан), 30-ти километрового железнодорожного участка между станциями «Акина-Андхой» и Международной оптико-волоконной системы связи и транзитных потоков по маршруту Имамназар (Туркменистан) – Акина (Афганистан) и Серхетабат (Туркменистан) – Тургунди (Афганистан).

На мероприятии приняли участие министры, руководители и представители дипломатических миссий и представительств международных организаций, работающих в Туркменистане, ректоры вузов страны, главные редакторы печатных изданий, представители национальных СМИ и журналисты зарубежных СМИ, аккредитованные в Туркменистане. Послы Туркменистана в зарубежных странах, а также более 30-и представителей иностранной прессы из 15 стран мира приняли участие в мероприятии посредством видеоконференцсвязи.

Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана охарактеризовал данные проекты в качестве реальных шагов, направленных на последовательное присоединение Афганистана к региональным и международным экономическим процессам, интеграцию этой страны в систему континентальных транспортно-логистических связей. Была отмечена важность их успешной реализации в контексте состояния и перспектив двустороннего, регионального и международного сотрудничества, позитивного влияния на общую геоэкономическую и политическую ситуацию в регионе.

В ходе выступления Р.Мередовым было подчеркнуто, что сооружение объектов инфраструктуры в Туркменистане и Афганистане, по своей геоэкономической и геополитической значимости выходя за региональные рамки, по сути означает формирование на туркменской и афганской территориях нового пояса транспортно-коммуникационного сообщения и энергопоставок континентального уровня, соединяющий Центральную и Южную Азию с Европой и Ближним Востоком. Что, в свою очередь, является практическим воплощением международных инициатив Туркменистана в области устойчивого развития в сфере транспорта и энергетики, с которыми он выступает в ООН. В качестве примеров были приведены сооружение газопровода ТАПИ, строительство трансграничных железнодорожных магистралей, мостов, линий электропередач и оптико-волоконной связи с участием соседних стран и других стран, работа по запуску транспортного коридора «Лапис-Лазули» по маршруту Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция.

В данном контексте в ходе брифинга была отмечена важность сотрудничества с международными организациями, в том числе с Организацией Объединенных Наций, ее специализированными органами, Европейским Союзом. Министр иностранных дел Туркменистана заявил о сопряжении многосторонних интересов, стремлении партнеров к диверсификации транспортных и энергетических потоков, что создает предпосылки для присоединения к упомянутым проектам ряда интеграционных объединений, таких как Организация Экономического Сотрудничества (ЭКО), Евразийский Экономический Союз, Шанхайская Организация Сотрудничества, Содружество Независимых Государств. В этой связи, подчеркнул Р.Мередов, двусторонние туркмено-афганские инфраструктурные проекты должны рассматриваться как составная часть более масштабных планов по созданию обширного геоэкономического пространства, объединяющего государства региона, страны-соседи, других государства, и нацеленного на формирование комплексной системы континентальной кооперации в Евразии.

Глава внешнеполитического ведомства подтвердил неизменность позиции Туркменистана, направленной на оказание комплексной политико-дипломатической и экономической поддержки Афганистану, составляющей единую долгосрочную государственную стратегию сотрудничества Туркменистана с этой страной. В основе такого сотрудничества, подчеркнул Р.Мередов, – опора на исторические традиции дружбы и добрососедства двух братских народов, осознание того факта, что Афганистан является важнейшим и неотъемлемым звеном региональной и континентальной стабильности и безопасности, убежденность в способности афганского народа и его руководства преодолеть существующие сложности и добиться мира и согласия в стране, ее экономического процветания.

На брифинге также выступили Министр энергетики Туркменистана Чарымырат Пурчеков, Советник Посольства Исламской Республики Афганистан в Туркменистане Ахмад Тарик Нурзаде, Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, Глава Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд, и Директор Постоянного Представительства Азиатского Банка Развития в Туркменистане Чанг Чинг Ю.

Выступавшие на брифинге отметили, что воплотившиеся в жизнь эти инициативы Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова способствуют увеличению объемов и расширению географии экспорта электроэнергии, наращиванию транспортно-транзитного потенциала всего региона. Также было отмечено, что сдача этих проектов способствует реализации транзитно-транспортного потенциала двух государств, их взаимодействия в энергетическом и коммуникационном секторах, интеграции в систему современных международных экономических отношений.

По окончании брифинга Министр иностранных дел Туркменистана ответил на вопросы представителей иностранных информационных агентств, в частности «News Central Asia» (Пакистан), «TRT» (Турция) и «Agence France Press» (Франция), преподавателей Института международных отношений МИД Туркменистана, Международного университета гуманитарных наук и развития, а также представителей местной прессы. /// nCa, 18 января 2021 г.

Продолжение следует . . .