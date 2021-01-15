Сдача в эксплуатации газокомпрессорной станции на месторождении «Малай» – продолжается развитие экспортного потенциала газовой отрасли Туркменистана

15 января 2021 года при участии Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялась церемония сдачи в эксплуатацию новой газокомпрессорной станции на газовом месторождении «Малай» в Лебапском велаяте Туркменистана.

В мероприятии приняли участие Председатель Меджлиса Туркменистана, члены Правительства, руководители и представители ряда министерств и ведомств страны, а также представители Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) в Туркменистане.

В честь ввода в строй данного объекта была организована конференция, на которой выступил Президент Туркменистана. Он подчеркнул, что энергетическая политика Туркменистана, обладающего большими запасами углеводородных ресурсов, направлена на всестороннее развитие нефтегазового комплекса и его эффективную интеграцию в мировую энергосистему.

На конференции также выступил генеральный директор компании «CNPC International Turkmenistan» Ли Шулян. Он отметил, что ввод в эксплуатацию газокомпрессорной станции, еще больше расширит возможности экспорта природного газа Туркменистана на международные рынки.

Ввод в строй данной газокомпрессорной станции с годовой мощностью 30 миллиардов кубометров позволит увеличить экспортные поставки туркменского природного газа. Сейчас самым крупным импортером туркменского природного газа является Китайская Народная Республика. Миллиарды кубометров энергетического сырья поступают в международный трубопровод Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай.

/// MFA Turkmenistan, 15 January 2021