Туркменистан празднует серебряный юбилей постоянного нейтралитета

Доклад nCa

Прошло 25 лет с тех пор, как Туркменистан обрел статус постоянно нейтральной страны в соответствии с резолюцией, единогласно принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.

Чтобы подчеркнуть важность и роль нейтралитета, 2020 год был официально отмечен как “Туркменистан-Родина нейтралитета”. В течение всего года были проведены мероприятия на различных уровнях, кульминацией которых стало проведение 12 декабря 2020 года в Туркменистане конференции высокого уровня по нейтралитету.

Тема конференции – «Политика нейтралитета и её значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития».

С основным докладом на конференции выступил президент Бердымухамедов. Полный текст его речи приводится ниже. Среди участников были руководители и представители международных организаций, большинство из которых выступали по прямой видеосвязи или видеосообщениями. На сайте внешнеполитического ведомства Туркменистана приводятся краткие обзоры выступлений участников форума – www.mfa.gov.tm.

Конференция приняла заключительный документ. Полный текст документа также включен в настоящий доклад.

Еще одним важным событием стала конференция на тему “Вклад государств и международных организаций в глобальные процессы миростроительства”. Ее организатором выступил Международный университет гуманитарных наук и развития Туркменистана. Заместитель председателя Меджлиса был ведущим спикером конференции. Также с докладами выступили представители международных организаций.

Мультимедийная выставка проходила с 1 по 12 декабря 2020 года. Каждый день выставки был посвящен другой теме. Ежедневно подписывался целый ряд документов, охватывающих различные сферы экономики, развития и сотрудничества. Всего было подписано 130 международных документов и соглашений общей стоимостью 62 миллиона долларов США, более 1,5 миллиона евро и 2,5 миллиона манатов.

Было подписано около 50 документов с международными организациями. Большинство из них -это документы между Туркменистаном и Организацией Объединенных Наций. Общая сумма проектов по подписанным контрактам составляет более 82 миллионов долларов, из которых 70,5 миллиона долларов, как ожидается, будет выделено туркменской стороной.

Кроме того, заключено 40 контрактов на экспорт отечественных товаров общей стоимостью 72,79 млн долларов США.

В заключительный день выставки по видеосвязи между официальным информационным агентством Туркменистана – TDH – и главным информационным агентством России – ТАСС был подписан меморандум о сотрудничестве.

Утром 12 декабря президент, члены кабинета министров, высокопоставленные гражданские и военные чиновники и видные общественные деятели возложили цветы к Монументу нейтралитету.

11 декабря состоялся телефонный разговор между президентом Бердымухамедовым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Киностудия “Туркменфильм” выпустила художественный фильм “Галкыныш”, основанный на реальной истории любви и преданности туркменскому Ахалтекинскому коню. Главные роли в фильме исполнили члены знаменитой конной группы “Галкыныш”.

11 декабря под председательством президента состоялось расширенное заседание Кабинета министров, на котором были озвучены некоторые важные решения. Подробная информация о заседании включена в настоящий отчет.

Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на Международной Конференции

Уважаемые участники Международной конференции!

Дамы и господа!

Прежде всего, позвольте тепло приветствовать вас на торжественном заседании Международной конференции «Политика нейтралитета и её значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития», посвящённой 25-летнему юбилею постоянного нейтралитета Туркменистана. Выражаю признательность за ваше участие в этом форуме, готовность поделиться своими подходами, предложениями и мнениями по важным вопросам его многоплановой повестки.

Уважаемые участники!

Обретение 12 декабря 1995 года Туркменистаном международно-признанного статуса постоянного нейтралитета стало для нашей страны важнейшим, без преувеличения, историческим событием. Оно предопределило направленность и содержание внешней политики туркменского государства, оказало мощное позитивное воздействие на внутреннее развитие, выполнение масштабных национальных планов в экономике и социальной сфере, становление и укрепление демократических институтов.

Особенность международного признания нашего нейтралитета состояла в том, что впервые в практике ООН такой статус был поддержан и закреплён единогласным решением Генеральной Ассамблеи в виде специальной резолюции. Соавторами документа выступили ведущие государства мира, в том числе страны, входящие в состав постоянных членов Совета Безопасности ООН. Таким образом, нейтралитет Туркменистана приобрёл международно-правовую легитимность, став неотъемлемой частью мировой политики и дипломатии.

И сегодня от имени народа Туркменистана я адресую слова самой искренней благодарности всем государствам за поддержку, активное участие в подготовке и принятии исторической резолюции о постоянном нейтралитете.

Я также с признательностью говорю об эффективной работе Секретариата ООН, его сотрудников, обеспечивших оперативное решение необходимых организационных вопросов и процедур. Конечно, международное признание нашего нейтралитета не было одномоментным актом. Принятию резолюции Генеральной Ассамблеи предшествовала большая и кропотливая политико-дипломатическая деятельность в различных форматах, многочисленные раунды переговоров.

В этой связи хотел бы отметить конструктивную позицию государств-членов Организации Экономического Сотрудничества, которые на Саммите в Исламабаде весной 1995 года приняли заявление о поддержке нейтралитета Туркменистана. Следующим этапом стал Саммит Движения Неприсоединения в октябре того же года в колумбийской Картахене, на котором нейтралитет Туркменистана получил единогласную поддержку со стороны этого влиятельного и авторитетного международного объединения.

Я говорю об этих событиях, чтобы подчеркнуть одну важную и, на мой взгляд, очень показательную реальность периода, отстоящего от нас на 25 лет. А именно: тогда на сложном, во многом переломном, этапе окончания блокового противостояния, исчезновения привычных схем и конфигураций международной политики нейтралитет Туркменистана получил повсеместную поддержку, в том числе со стороны государств, имевших порой непростые отношения между собой, исповедующих разные взгляды и доктрины по вопросам развития современного мира.

Убеждён, что уже тогда объективно складывались предпосылки для использования нейтральной модели в качестве одного из стабилизирующих факторов мировой политики. И я считаю, что нам удалось объяснить, а в некоторых случаях убедить наших партнёров, что появление на карте, в важном геополитическом регионе, нейтрального, миролюбивого государства будет весомым фактором позитивного развития региональных и международных процессов.

Разумеется, важным побудительным мотивом выбора нейтралитета стал осмысленный исторический опыт совместного проживания туркмен с другими народами, накопленный в течение столетий. В основе его, несмотря на наличие разных периодов, всегда лежали миролюбие, уважительность, толерантность, открытость.

С обретением независимости мы превратили эти понятия в ясно сформулированные принципы внешней политики и нашли для их успешного практического применения наиболее подходящую и органичную модель–нейтралитет.

Мы назвали его позитивным, подчеркнув тем самым характер и направленность нашего международного взаимодействия, стремление строить со всеми государствами добрые и ровные конструктивные отношения. Туркменистан предложил им дружбу, сотрудничество, равноправие, взяв на себя при этом, как нейтральная страна, обязательства по невмешательству во внутренние дела, уважению суверенитета и территориальной целостности, неучастию в многосторонних военно-политических договорах и союзах.

«Поддержка такого курса нашла своё отражение в резолюциях и в других решениях, принятых международными организациями и нацеленных на практическую реализацию принципов нейтралитета в международных делах. Сегодня я с чувством гордости и признательности к мировому сообществу хочу особо отметить, что 7 декабря 2020 года Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций на своей 75-й сессии единогласно приняла инициированную Туркменистаном резолюцию «Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития».

Этот важный документ, соавторами которого выступили 34 государства-члена ООН, подтверждает высокую позитивную роль политики нейтралитета в решении актуальных вопросов, стоящих сегодня в глобальной повестке дня.

Для меня также большая честь заявить о том, что Совет министров иностранных дел Организации Исламского Сотрудничества на своей 47-й сессии, состоявшейся 27-28 ноября 2020 года также по инициативе Туркменистана, единогласно принял резолюцию «Роль политики нейтралитета в поддержании и укреплении международного мира, безопасности и устойчивого развития в регионе Организации Исламского Сотрудничества и во всем мире».

Четверть века Туркменистан неукоснительно следует этим принципам, последовательно проводя миролюбивую, сбалансированную суверенную политику. Прежде всего, нам удалось сохранить и укрепить отношения с соседними странами.

Опираясь на многовековой опыт, культурную и духовную близость, мы вместе сумели обеспечить преемственность традиций добрососедства и взаимопонимания, сформировать в современных условиях действенные механизмы сотрудничества, объединённого общими целями и приоритетами, осознанием неразрывности исторических судеб живущих рядом народов и государств. Это позволяет нам сообща решать задачи по поддержанию и упрочению мира и стабильности, развитию экономических, торговых и гуманитарных связей, реализации Целей Устойчивого Развития.

Нейтральная политика Туркменистана выступает весомым фактором региональной безопасности как важнейшего элемента глобального стратегического равновесия. Вместе с государствами-соседями, в тесном взаимодействии с ООН мы работаем над созданием механизмов предотвращения спорных ситуаций, утверждения в Центральной Азии атмосферы взаимопонимания, доверия, предсказуемости.

Территория нейтрального Туркменистана неоднократно избиралась в качестве приемлемого места для проведения переговоров по ряду сложных вопросов региональной повестки. В целом, принципы нейтралитета, его миротворческие возможности при урегулировании противоречий, предупреждении и нейтрализации конфликтов, их перевода в переговорное русло доказывают свою эффективность, занимая должное место в международном дипломатическом арсенале и обретая признание на самом высоком уровне.

Об этом свидетельствует открытие в 2007 году решением Генеральной Ассамблеи ООН при поддержке стран Центральной Азии Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде.

Практика показала, что это было своевременным и дальновидным шагом. Работа Центра получила высокую оценку со стороны международного сообщества. Как известно, Совет Безопасности ООН, оценивая итоги деятельности Регионального центра, неоднократно отмечал важное значение превентивной дипломатии, раннего урегулирования споров и поддержал усилия этой структуры в Центральной Азии.

В 2017 году по инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Роль Регионального центра Организации Объединённых Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии». Соавторами документа стали 57 государств, представляющих все континенты. В ходе нынешней сессии Туркменистан продолжит работу по мобилизации и задействованию потенциала нейтралитета и превентивной дипломатии.

Так, наша страна подготовила новый проект резолюции о роли Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии, внеся в него дополнительные содержательные элементы, в частности, об институциональном оформлении Превентивной Академии и закреплении механизма Центрально-азиатского экспертного форума. Туркменистан также представил проект резолюции Генеральной Ассамблеи о роли и значении политики нейтралитета в поддержании и укреплении международного мира, безопасности и устойчивого развития.

Кроме того, по нашей инициативе для системной работы по продвижению принципов нейтралитета в практике международных отношений в настоящее время в качестве диалоговой площадки формируется Группа друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и развития, в которую уже вошло более 20-ти государств. Что, конечно, говорит о растущем понимании значимости и перспективности принципов нейтралитета в нынешних условиях.

В этом контексте, на наш взгляд, логичным и закономерным шагом является разработка Туркменистаном Свода правил ООН по эффективному применению принципов нейтралитета при урегулировании международных вопросов. Убеждены в том, что их применение способно принести большую пользу, оказать конструктивное воздействие на всю международную обстановку.

В целом же считаем, что сегодня совместные усилия по деэскалации напряжённости, поддержанию в мире стабильности и предсказуемости на основе общепризнанных норм международного права должны стать главным приоритетом государств, международных институтов, мозговых центров, ответственных средств массовой информации.

Нужно восстановить доверие и уважение во взаимоотношениях друг с другом, утвердить культуру равноправного диалога, основанного на признании законных прав и интересов участников. Уверены, что каждая страна способна внести в достижение этой цели весомый и ценный вклад. В этой связи Туркменистан, руководствуясь принципами нейтралитета, миролюбия, убеждённостью в доброй воле мирового сообщества, выступил с инициативой провозглашения 2021 года Международным годом мира и доверия.

Это предложение получило поддержку Генеральной Ассамблеи ООН, и в следующем году мы планируем проведение в Ашхабаде Международной конференции высокого уровня, призванной стать важной вехой на пути налаживания многостороннего диалога по актуальным вопросам мировой политики, придания ему позитивных импульсов, поиску путей сближения точек зрения и подходов

Уважаемые участники!

Нейтралитет Туркменистана, наличие дружественных, конструктивных и уважительных связей со всеми государствами, налаженное сотрудничество с ООН, её специализированными органами, участие в работе других авторитетных международных организаций создают благоприятные возможности для нашей страны полноформатно участвовать в решении наиболее значимых проблем современного мироустройства.

Международные инициативы Туркменистана звучат весомо и авторитетно в таких стратегических сферах глобального развития, как энергетическая безопасность, транспортное сотрудничество, экология, обеспечение продовольствием, доступ к водным ресурсам, защита прав беженцев и многих других.

Мы формулируем свои подходы к этим проблемам, исходя из необходимости объединения потенциалов государств и международных организаций на внятных и прозрачных принципах

Обладая гигантскими мировыми запасами природного газа, Туркменистан выступает последовательным сторонником справедливого и равноправного доступа к энергетическим ресурсам планеты. Одним из путей достижения этой цели является создание надёжной и стабильной системы энергетических потоков, учитывающей интересы всех участников.

Наша страна инициировала в ООН начало широкого международного диалога по энергетической проблематике, разработала проекты резолюций, нашедших поддержку в Генеральной Ассамблее. В ходе текущей сессии мы также представили проект резолюции «Надёжный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества». Туркменистан убеждён, что система энергоснабжения планеты должна служить делу глобального прогресса, экономического роста, благосостоянию людей, стимулированию взаимовыгодного сотрудничества.

Для этого, по нашему мнению, нужно отказываться от однобоких схем поставок энергосырья, устранять дискриминационные барьеры, обеспечивать транспарентность ценообразования. Схожие принципы Туркменистан исповедует по отношению к перспективам транспортного сотрудничества. Выходя на уровень ООН с инициативой глобального диалога по транспортной проблематике, мы исходили из того, что сегодня она напрямую связана с выполнением Целей устойчивого развития.

Усиление роли международного транспорта призвано стимулировать рост экономик государств и регионов через их интеграцию в транспортно-транзитные потоки, содействовать устранению диспропорций в уровне развития между ними. Сформировать современную транспортную архитектуру, ориентированную на решение ключевых задач сообщества наций в XXI веке, на службу миллионам людей во всём мире, на сохранение и приумножение ресурсов планеты – такова сегодня международная стратегия в этой сфере человеческой деятельности.

В 2016 году Туркменистан провёл у себя Глобальную конференцию по устойчивому транспорту, и в следующем году планируется проведение в Ашхабаде Международной конференции министров транспорта развивающихся государств, не имеющих выхода к морю. Мы также будем наращивать усилия в ООН по поддержке проектов резолюций, призывающих к сотрудничеству в области устойчивого транспорта.

Приоритетное внимание Туркменистан уделяет теме экологии и изменения климата. На глобальных встречах, таких как Саммит по устойчивому развитию РИО+20, 7-й Всемирный водный форум, на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, с трибун других авторитетных организаций Туркменистан выдвигает инициативы, направленные на поиск и достижение разумного баланса между экономической деятельностью и сохранением окружающей среды.

В частности, нами было заявлено о необходимости совместить объективные экономические интересы, реалии международного сотрудничества в энергетической сфере с необходимостью сохранения биоразнообразия Каспия, не допустить нарушения его хрупкого экологического баланса. Туркменистан является инициатором разработки Центрально-азиатской Водной стратегии, Специальной Программы ООН для стран бассейна Аральского моря, выполнения Регионального плана действий по охране окружающей среды как единой экологической программы стран Центральной Азии, ряда других мер.

Наша страна выступила автором проекта резолюции «О сотрудничестве между Организацией Объединённых Наций и Международным Фондом спасения Арала», поддержанной Генеральной Ассамблеей и ставшей сегодня платформой для консолидации совместных усилий по преодолению аральского бедствия, улучшению экономических и социальных условий, качества жизни и здоровья населения

Конечно, перечисленные инициативы в большей степени относятся к региону, где непосредственно расположен Туркменистан. Но думается, что такие же принципы и подходы, продиктованные, прежде всего, заботой о будущих поколениях, о сохранении уникального облика нашей планеты, бережным отношением к окружающей среде, вполне применимы и в других частях мира.

С присоединением Туркменистана в 2016 году к Парижскому соглашению об изменении климата вовлечённость нашей страны в реализацию глобальной экологической повестки получила новые импульсы, и сегодня Туркменистан формулирует свои государственные задачи сквозь призму следования принципам этого всеобъемлющего документа, инициативного и предметного содействия международным усилиям по его имплементации.

Нейтральный статус открывает Туркменистану благоприятные возможности для участия в международной гуманитарной деятельности, в частности, оказании помощи беженцам и лицам без гражданства. Являясь постоянным членом Исполнительного комитета Программы Верховного комиссара ООН по делам беженцев, членом Международной Организации по Миграции, Туркменистан вносит немалый вклад в решение этой сложной глобальной проблемы.

В 2012 году в Ашхабаде была проведена первая Международная конференция «Беженцы в мусульманском мире», в ходе которой были достигнуты важные договорённости. Мы настойчиво работаем с партнёрами по их выполнению. Намерены в следующем году совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев провести вторую Международную конференцию по данной теме.

Что касается наших национальных усилий в этом направлении, то приведу лишь одну цифру: только за период с 2011 года по настоящее время в гражданство Туркменистана было принято около 26 тысяч человек.

Несколько слов о наших подходах к ситуации в Афганистане. На протяжении многих лет Туркменистан оказывает Афганистану конкретную, адресную экономическую и гуманитарную поддержку.

Она выражается в строительстве на территории соседней страны медицинских и образовательных учреждений, льготных поставках электроэнергии, обучении афганских студентов в туркменских учебных заведениях, регулярной отправке в Афганистан гуманитарных конвоев, других видах помощи и содействия.

Всё это финансируется Туркменистаном из собственных ресурсов. Могу заверить и наших афганских друзей, и международное сообщество, что такая поддержка будет осуществляться и впредь, причём на системной основе – в соответствии с разработанной в Туркменистане специальной программой по оказанию гуманитарной помощи Афганистану.

Важнейшим условием политической стабилизации, экономического и социального восстановления Афганистана, его успешной интеграции в региональные и мирохозяйственные процессы выступает реализация крупных инфраструктурных проектов с афганским участием, в первую очередь, в таких жизненно важных сферах, как энергетика, транспорт и коммуникации.

Последовательно работая в этом направлении, наша страна, как известно, инициировала проект строительства газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия.

Осуществляется строительство линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан, а также железных дорог, соединяющих Туркменистан с Афганистаном.

Мы планируем продолжать работу над реализацией значимых проектов с участием Афганистана, других соседних стран, готовы и дальше расширять наше сотрудничество с международными организациями, прежде всего, с ООН, в деле оказания всесторонней поддержки братскому афганскому народу.

Что касается политического аспекта, то я подтверждаю позицию Туркменистана, которую мы неоднократно заявляли: как нейтральное государство и непосредственный сосед Афганистана наша страна готова предоставить своё политическое пространство и все необходимые организационные условия для проведения переговоров между всеми сторонами, заинтересованными в мирном, политическом урегулировании ситуации в Афганистане. Убеждены, что переговорному процессу альтернативы нет.

Не могу не сказать о том серьёзном вызове, с которым сегодня столкнулся весь мир. Пандемия коронавируса, помимо того что ударила по здоровью десятков миллионов людей на всей планете, и, к сожалению, унесла немало жизней, выявила системные проблемы в международных отношениях.

В первую очередь, неготовность, и не только техническую, объединить усилия для борьбы с этой опасностью. И здесь вновь приходится говорить о недостаточном уровне доверия и политической воли. Сразу же после начала эпидемии Туркменистан заявил свою позицию чётко и принципиально: необходимо объединение всех государств, их сплочённость, солидарность и взаимопомощь в борьбе с общей угрозой.

Что касается практических шагов, то наша страна выступила за полноценный запуск каналов международной научной дипломатии, предложив на нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН ряд конкретных мер, направленных на создание условий для налаживания прямых контактов между медицинскими сообществами разных стран, стимулирование совместных разработок и долгосрочных программ сотрудничества. Туркменистан также предлагает провести в Ашхабаде в 2021 году Международный форум учёных-медиков по проблемам борьбы с инфекциями нового типа

Уважаемые участники!

Завершая своё выступление, хотел бы отметить, что нейтралитет сегодня применим практически ко всем сферам международного сотрудничества Туркменистана, обладает большим потенциалом в деле налаживания сотрудничества и взаимопонимания, играет значимую роль в реализации основополагающих целей и стратегий Организации Объединённых Наций.

Важное свойство нашего нейтралитета заключается в том, что это живой творческий процесс, который обогащается новыми идеями и практическими наработками, адаптируется к меняющимся условиям, возникающим вызовам. Но одно остаётся неизменным – его миролюбивый, созидательный, гуманистический характер. В следующем году Туркменистан будет отмечать 30-летие своей независимости.

Мы смогли многого добиться за этот период, стать динамично развивающимся государством, с сильной экономикой и социальной сферой, уважаемым и авторитетным членом международного сообщества. Во многом эти успехи стали результатом последовательно проводимой нейтральной политики.

Поэтому я всегда говорю, что независимость и нейтралитет для туркменского народа – понятия неразделимые. Это две несущие опоры нашей государственности, на которых уверенно стоит современный Туркменистан и вместе со своими многочисленными друзьями во всём мире уверенно идёт к новым высотам сотрудничества, прогресса и процветания.

Уважаемые участники конференции!

Завершая свое выступление, хочу сказать, что в 2021 году, провозглашенным Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана «Международным годом мир и доверия», наша страна отметит еще одну историческую дату − славную 30 годовщину независимости Туркменистана.

Избранная 30 лет назад политическая, социально-экономическая и внешнеполитическая модель развития страны, основанная на принципах миролюбия и гуманизма, продемонстрировала свою эффективность.

Наше главное достижение – мы основали независимый суверенный Туркменистан с мощной инновационной экономикой, высоким уровнем жизни народа и высоким международным авторитетом.

Наше могучее государство и в будущем продолжит прилагать все усилия для укрепления миролюбивых, дружественных отношений на планете во имя счастливой и благополучной жизни всего человечества.

Пользуясь случаем, от всего сердца поздравляю с наступающим 2021 годом – «Международным годом мира и доверия»! Пусть этот год принесет нам процветание и счастье!

Итоговый документ Международной конференции “Политика нейтралитета и её значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития”

Участники Международной конференции “Политика нейтралитета и её значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития”, собравшиеся в городе Ашхабаде 12 декабря 2020 года в связи с двадцатипятилетием постоянного нейтралитета Туркменистана,

Подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций,

Отмечая необходимость выполнения глобальных стратегий и программ Организации Объединённых Наций, в частности Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года;

Подчёркивая значимость резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 50/80 A от 12 декабря 1995 года и 69/285 от 3 июня 2015 года, озаглавленных «Постоянный нейтралитет Туркменистана», а также резолюции 71/275 от 2 февраля 2017 года, провозглашающей Международный день нейтралитета,

Принимая во внимание итоговый документ международной конференции высокого уровня на тему «Политика нейтралитета: международное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития» (Ашхабадский итоговый документ), принятый 12 декабря 2015 года,

Подчеркнули, что политика нейтралитета, провозглашаемая и проводимая государствами — членами Организации Объединенных Наций, играет важную роль в развитии мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений между странами мира и содействует укреплению международного мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях; Призвали содействовать осуществлению активной нейтральной политики путём продвижения концепции неделимой и расширенной безопасности, направленной на поддержку миролюбивых инициатив и добрососедских отношений, противостояние традиционным и современным угрозам и вызовам посредством укрепления трансграничного сотрудничества; Рекомендовали всем государствам-членам Организации Объединенных Наций, учреждениям системы ООН и другим международным, региональным и субрегиональным организациям использовать в полной мере потенциал нейтральных государств в мирном урегулировании споров, предотвращении и урегулировании конфликтов; Особо подчеркнули, что национальная политика нейтралитета призвана поощрять использование превентивной дипломатии, которая является одной из основных функций Организации Объединенных Наций, в ходе предотвращения конфликтов, посредничества, ведения переговоров, оказания добрых услуг, работы миссий по установлению фактов, использования специальных посланников, неофициальных консультаций, миростроительства и целенаправленной деятельности в области развития; Отметили в этой связи, что Региональный центр Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии, который был создан в Ашхабаде в декабре 2007 года при поддержке международного сообщества, играет важную роль в оказании содействия государствам региона Центральной Азии и граничащим с ним странам в решении региональных проблем посредством стимулирования более тесного сотрудничества между ними; Поддержали инициативу Туркменистана о представлении в ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций проекта резолюции о роли Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, направленную на последовательное раскрытие потенциала Регионального центра, в том числе путём использования преимуществ нейтральной политики; Призвали международное сообщество продолжать содействовать развитию культуры мира и доверия в отношениях между государствами, неразрывно связанную с политикой нейтралитета, как ценности, способствующей устойчивому развитию, миру и безопасности посредством укрепления солидарности и гармонии, отметив при этом необходимость следования принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций Декларации и Программе действий в области культуры мира; Поддержали инициативу Туркменистана о проведении в 2021 году на высоком уровне Форума мира и доверия, в качестве основного мероприятия в рамках Международного года мира и доверия, провозглашённого резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций 73/338 от 12 сентября 2019 года по инициативе Туркменистана, а также призвали государства-члены Организации Объединенных Наций, учреждения системы ООН, другие соответствующие международные и региональные организации и гражданское общество осуществлять образовательную и информационно-просветительскую деятельность посредством проведения мероприятий в рамках Международного года мира и доверия; Приветствовали создание на площадке Организации Объединённых Наций по инициативе Правительства Туркменистана Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития, призванной обеспечить широкий многосторонний диалог по практическому применению принципов нейтрализма в предотвращении конфликтов, устранении их причин и последствий, а также призвали все страны-члены Организации Объединённых Наций, а также соответствующие международные структуры присоединиться к сотрудничеству в рамках вышеуказанной Группы; Выразили поддержку усилиям Туркменистана по разработке Свода правил Организации Объединённых Наций по эффективному применению принципов нейтралитета при урегулировании международных вопросов, который дополнит инструментарий руководящих органов ООН, её специализированных учреждений в вопросах сохранения и укрепления мира, призвав при этом соответствующие международные организации и заинтересованные страны внести свой вклад в работу над этим документом; Подчеркнули значимость, которую экономические и геоэкономические аспекты национального нейтралитета имеют для поддержания устойчивых и долгосрочных торгово-экономических связей между государствами в условиях политической стабильности, а также для укрепления субрегиональной, региональной и международной взаимосвязанности; Подтвердили особую гуманитарную значимость политики нейтралитета и позитивную роль, которую нейтральные страны играют в оказании и доставке гуманитарной помощи в случае сложных чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на принципах гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости, предложив укрепить региональную координацию в области чрезвычайной гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций путём учреждения офиса Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OCHA) в Центральной Азии; Подчеркнули необходимость развивать концепцию нейтралитета, приветствовав выдвинутую ранее инициативу Туркменистана по созданию учебного и научно – исследовательского центра по изучению теории и практики политики нейтралитета в международном праве и международных отношениях, в рамках имеющихся ресурсов, в целях проведения исследований и распространения знаний, касающихся политики нейтралитета, посредством учебных занятий и семинаров-практикумов, проводимых экспертами и организациями, специализирующимися в соответствующих областях; Призвали все государства-члены Организации Объединенных Наций, международные и региональные организации, неправительственные объединения и частные лица, включая молодежь, ежегодно в ознаменование Международного дня нейтралитета 12 декабря проводить мероприятия, направленные на повышение осведомленности общественности о роли и значении политики нейтралитета в поддержании и укреплении международного мира, безопасности и устойчивого развития; Опираясь на принятый 12 декабря 2015 года Итоговый документ Международной конференции на тему «Политика нейтралитета: международное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития», в очередной раз подчеркнули необходимость того, чтобы форумы высокого уровня, посвящённые вопросам укрепления роли политики нейтралитета в международных отношениях, проводились по крайней мере раз в пять лет, признавая, что диалог по этой теме способствует укреплению международного мира и безопасности; Выразили глубокую благодарность и признательность народу и правительству Туркменистана за организацию и проведение Международной конференции.

Ашхабадский итоговый документ

12 декабря 2020 года, Ашхабад

Расширенное заседание Кабинета министров, в пятницу 11 декабря

11 декабря Президент Бердымухамедов провёл расширенное предпраздничное заседание Кабинета Министров, посвящённое вопросам внешней политики. На заседание были приглашены члены Государственного совета безопасности, хякимы велаятов и города Ашхабада, аккредитованные в зарубежных государствах послы Туркменистана.

Амнистия в честь дня Нейтралитета

Президент Туркменистана подписал указ об амнистировании 2078 осужденных граждан и 4 иностранных гражданина в честь 25-летия постоянного нейтралитета.

Внешняя политика Туркменистана – достижения 2020 года

«Сегодня мы можем с уверенностью заявлять о том, что все предложения, выдвигаемые через Организацию Объединённых Наций, находят поддержку мирового сообщества. Ярким примером тому служит основанная на площадке ООН Группа друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и развития, которая объединила уже свыше 20 государств», – сказал глава Туркменистана.

В нынешнем году Туркменистан избран вице-председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, а также приступил к работе в качестве члена Комиссии ООН по народонаселению и Исполнительного совета Всемирной продовольственной программы. Туркменистан принят в члены Комиссии по науке и технике в целях развития, социального развития и по наркотическим средствам.

Немаловажное значение имеет выдвижение и принятие этой Организацией подготовленных Туркменистаном проектов многочисленных документов, направленных на укрепление роли и значения нейтралитета для поддержания всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития.

В данном контексте глава государства сделал акцент на необходимости в ходе нынешней сессии Генеральной Ассамблеи вести активную и целенаправленную работу с государствами-членами и Секретариатом ООН, разъяснять важность принятия этих документов, отвечающих долгосрочным интересам и стратегическим целям мирового сообщества.

Министерству иностранных дел было поручено усилить ведущиеся по линии Организации Объединённых Наций работы и укрепить опытными сотрудниками Посольства Туркменистана в Нью-Йорке, Женеве и Вене.

Внешнеполитические задачи на 2021 год

Особое внимание нужно уделить достойному проведению 2021 года – Года мира и доверия, сказал лидер нации, с удовлетворением констатировав, что это была инициатива Туркменистана.

В этом году мир столкнулся с невиданной угрозой от распространившейся новой инфекционной болезни, продолжил глава государства, подчеркнув, что на национальном уровне Туркменистан незамедлительно предпринял комплексные меры защиты, а на международном уровне изложил свою конкретную позицию, которая заключается в необходимости консолидации усилий всех стран и специализированных международных структур в борьбе с этой угрозой.

В данной связи оперативно было установлено двустороннее сотрудничество с различными государствами мира, Всемирной организацией здравоохранения.

Наряду с этим, Туркменистан инициировал проведение во второй половине 2021 года в Ашхабаде международного форума учёных-врачей для рассмотрения научных исследований и разработок по борьбе с пандемией, сказал Президент Бердымухамедов.

В этой связи Министерству иностранных дел, Министерству здравоохранения и медицинской промышленности и профильным отраслевым ведомствам было поручено скоординировать проводимую в этом направлении деятельность с зарубежными партнёрами и наладить с ними тесные и плодотворные контакты.

Пандемия оказала негативное воздействие на международные торгово-экономические отношения, транспортное сообщение, продолжил Президент страны, распорядившись приступить к выполнению необходимой работы по восстановлению данных систем.

Указав на важность обеспечения выполнения достигнутых договорённостей по претворению в жизнь совместных инфраструктурных проектов, лидер нации распорядился ускорить практическую реализацию подписанного в 2017 году в Ашхабаде Соглашения о транспортном коридоре Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция («Лапис Лазули»).

В числе первоочередных задач были определены задействование на полную мощность железных дорог международного значения Казахстан-Иран-Туркменистан, Керки-Ымамназар-Акина (Афганистан), железнодорожных и автомобильных мостов через Амударью, осуществление высокими темпами строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, линии электропередачи и оптико-волоконных систем связи Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

Министерству иностранных дел было поручено, с учетом национальных интересов Туркменистана и актуальных вопросов сотрудничества с государствами Центральной Азии, подготовить предложения по развитию двусторонних отношений с каждым из государств региона на 2021 год, а также совместно с другими государственными органами разработать Национальную программу по Аралу и представить её на рассмотрение Правительства в первом квартале 2021 года.

В 2021 году Туркменистан примет у себя шестую Каспийскую встречу высокого уровня.

«Регион Каспийского моря в настоящее время превращается в один из крупнейших транспортно-логистических центров в Евразии. Основная роль в этом деле отведена нашей стране», – сказал Президент

На сегодняшний день между Туркменбашинским международным морским портом и Международным морским торговым портом Баку осуществляется регулярное паромное сообщение. Ведутся переговоры о налаживании взаимного сообщения с Международным морским торговым портом Актау и морским портом Курук в Казахстане. С российскими партнёрами обсуждается вопрос об открытии в городе Астрахань логистического центра и предусматривается открытие Торгового дома Туркменистана в городе Казань. Составляется перспективный проект транспортного сообщения с выходом в российские порты Балтики, а затем в Европу по маршруту Каспийское море – река Волга.

В связи с этим Министерству иностранных дел было поручено совместно с соответствующими государственными органами, завершив решение организационных и иных вопросов с казахстанскими и российскими коллегами, приступить к рабочему этапу сотрудничества.

В числе актуальных направлений было названо продолжение работ по проекту четырёхстороннего межправительственного Соглашения о создании и реализации транспортного коридора Каспийское море – Чёрное море, с инициативой создания которого Туркменистан выступил вместе с Азербайджаном, Грузией и Румынией.

Азиатско-Тихоокеанский регион, стремительно развивающийся и превращающийся в движущую силу всей мировой экономики и торговли, является важнейшим вектором внешней политики страны, отметил глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.

Подчеркнув, что недавно в столице Вьетнама городе Ханое главы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), а также Китая, Республики Корея, Японии и Новой Зеландии подписали Соглашение о создании самого большого в мире объединения свободной торговли, а также приняли важные решения в рамках других экономических организаций, объединяющих государства АТР, лидер нации дал распоряжение туркменским Посольствам в странах региона внимательно изучить данные документы и подготовить рекомендации и предложения о формах участия Туркменистана в соответствующих проектах и планах.

Особый акцент Президент страны сделал на расширении партнёрских связей с Евросоюзом, как на многосторонней, так и на двусторонней основе. В числе приоритетов сотрудничества с ЕС – вопросы поддержания мира и безопасности в Центральной Азии и близлежащих регионах, реализация Целей устойчивого развития, использование транспортных, экологических, водных ресурсов, энергетика.

Подчеркнув, что несколько недель тому назад была утверждена очередная Программа действий Правительства Туркменистана и ОБСЕ на 2021 год, объединившая в себе 68 перспективных проектов, лидер нации дал Министерству иностранных дел указание координировать выполнение данного документа, а также в течение предстоящего года совместно с соответствующими структурами данной Организации усилить работу по вопросам безопасности, транспорта, изменения климата.

Соединённые Штаты Америки являются одними из важных торгово-экономических и внешнеполитических партнёров Туркменистана, с которым взаимодействие осуществляется в области обеспечения региональной безопасности, борьбы с серьёзными угрозами и вызовами, а также по другим направлениям, продолжил Президент Бердымухамедов.

В сотрудничестве с США большое значение придаётся Туркмено-американскому деловому совету. За 12 лет работы Совет превратился в действенный механизм двустороннего партнёрства, стал эффективным инструментом налаживания, развития и укрепления отношений между предпринимательскими структурами двух стран, совместного поиска приоритетных аспектов взаимодействия.

Как отметил глава государства, деятельности данной структуры в перспективе следует придать качественно новый импульс с целью увеличения и диверсификации взаимного товарооборота, реализации совместных крупных проектов.

Со странами Ближнего и Среднего Востока Туркменистан объединяют тесные исторические, духовные и культурные связи. «На эти страны мы смотрим как на перспективных партнёров в реализации крупных планов в области экономики, торговли, инвестиций, транспорта»,- сказал Президент Бердымухамедов.

В этой связи констатировалось, что туркменская дипломатия должна активно действовать вместе с партнёрами в реализации Соглашения, получившего название Ашхабадского, о создании международного транспортно-транзитного коридора, подписанного между Правительствами Исламской Республики Иран, Султаната Оман, Государства Катар, Туркменистана и Республики Узбекистан.

Глава государства также подчеркнул, что определённые результаты достигнуты и в направлении Африки и Латинской Америки. С удовлетворением констатировав факт установления отношений с Африканским союзом, лидер нации отметил наличие больших перспектив для развития сотрудничества с государствами Латинской Америки.

Опираясь на свой нейтрально-правовой статус, Туркменистан продолжит взаимовыгодное сотрудничество с региональными межгосударственными объединениями – Содружеством Независимых Государств, Исламской организацией сотрудничества и Организацией экономического сотрудничества.

В ряду достижений 2020 года – получение статуса наблюдателя во Всемирной торговой организации. В данной связи создаются условия для выхода на глобальный рынок товаров и услуг, технического содействия и некоторых других преимуществ в рамках полномочий Всемирной торговой организации.

Свыше 2000 человек принято в гражданство Туркменистана – более 800 человек поучили разрешение на проживание

В гражданство Туркменистана принято 2 580 человек, являющихся представителями 19 национальностей. Соответствующий указ был подписан Президентом Туркменистана.

Министерству иностранных дел, Министерству внутренних дел, Государственной миграционной службе предписано совместно с соответствующими министерствами и ведомствами продолжить работу по оформлению документов лиц без гражданства, обратившихся для принятия в гражданство Туркменистана, с последующим внесением соответствующих предложений Президенту Туркменистана.

874 человека, являющиеся гражданами 11 государств и представителями 31 национальности, получили разрешение на проживание в Туркменистане.

До настоящего времени 3119 иностранных граждан и лиц без гражданства получили

разрешение на проживание в Туркменистане.

Президент Туркменистана награждён медалью и орденом

Президент Гурбангулы Бердымухамедов награжден орденом Туркменистана «Bitaraplyk» и юбилейной медалью «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna».

Главе государства также вручены национальные банкноты, выпущенные в обращение по случаю 25-й годовщины нейтралитета Туркменистана и праздничные сладости «той пай».

Члены правительства награждены юбилейной медалью

Председатель Меджлиса, заместители Председателя Кабинета Министров и руководители военных и правоохранительных органов, хякимы города Ашхабада и велаятов были награждены юбилейной медалью Туркменистана «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna».

Руководитель миссии ОБСЕ в Туркменистане награждена орденом

Орденом «Bitaraplyk» Туркменистана награждена глава Центра Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Ашхабаде Дрозд Наталья.

Главы международных организаций и международные эксперты награждены юбилейной медалью

В соответствии с Указном Президента награждены юбилейной медалью Туркменистана «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna»:

Посол Российской Федерации в Туркменистане Блохин Александр

инструктор-космонавт-испытатель Государственной корпорации по космической деятельности «РОСКОСМОС» Российской Федерации Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина», командира отряда космонавтов Кононенко Олег

атташе по делам культуры Апостольской Нунциатуры в Туркменистане Мадей Анджей

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш

заместитель Генерального секретаря ООН, специальный советник Генерального секретаря по вопросам развития Вандел Йенс Кристиан,

заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии Организации Объединённых Наций Алгаерова Ольга

специальный координатор Генерального секретаря ООН по Ливану Кубиш Ян

специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава Регионального центра Организации Объединённых Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии Герман Наталья

помощник Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослава Енча,

депутат Парламента Японии Синдзо Абе,

управляющий независимой комиссией ВОЗ по оценке подготовки против пандемии и профилактике Кларк Хелен,

председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Лебедев Сергей

руководитель Института глобального зелёного роста Пан Ги Мун,

советник Постоянного представительства Швейцарской Конфедерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных организациях в городе Вена Томаса Кристоф Гремингер,

генеральный секретарь Международного союза по охране новых сортов растений Гарри Френсис

исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Зербо Лассину,

член консультативного комитета и научной группы Саммита по продовольственным системам 2021 года Ахтар Шамшад,

начальник отдела общей безопасности и оборонительной политики ЕС департамента политики безопасности Министерства иностранных дел Чехии Фреборт Любомир,

международный эксперт Заньер Ламберт,

международный эксперт Горяев Владимир

международный эксперт Морель Пьер Жан Луи Ашиль

международный эксперт Бах Кристиан Фриис.

/// nCa, 14 декабря 2020 г.