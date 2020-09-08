Финансирование восстановления экономики

Армида Салсия Алисджабана

По мере того распространения социально-экономических последствий пандемии COVID-19 по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону, министерства финансов продолжают свои неустанные усилия по выделению триллионов долларов на чрезвычайные меры в области здравоохранения и фискальные пакеты. С продолжающимися мерами изоляции и закрытыми границами экономический подъем кажется неопределенным.

По сравнению с экономической ситуацией 2019 года, за последние шесть месяцев страны Азиатско-Тихоокеанского региона испытали резкое падение притока иностранной валюты из-за снижения экспортных поступлений, денежных переводов, туризма и ПИИ. Это вызывает беспокойство, поскольку политики сталкиваются с трудным выбором того, как расставить приоритеты в расходах на развитие, продолжая при этом расширять свое ограниченное бюджетное пространство.

Организация Объединенных Наций вносит свой вклад в разработку всеобъемлющей стратегии финансирования для обеспечения достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) в рамках глобальной инициативы по Финансированию Развития в эпоху COVID-19 и после нее, совместно созданной Канадой и Ямайкой.

Правительства объединяются с тем, чтобы обеспечить наличие адекватных финансовых ресурсов для управления инклюзивным, устойчивым восстановлением после Covid. В Азиатско-Тихоокеанском регионе несколько стран уже приняли планы финансирования в трех ключевых областях. Они направлены на решение проблемы сокращения бюджетного пространства и уязвимости задолженности; обеспечение устойчивого восстановления в соответствии с задачами Парижского соглашения и повестки дня на период до 2030 года; и использование потенциала регионального сотрудничества в поддержку финансирования развития.

Подразделение Организации Объединенных Наций по вопросам развития в нашем регионе -ЭСКАТО – недавно приступила к проведению своей первой в истории региональной серии переговоров по вопросу о повышении эффективности восстановления. Мы объединяем усилия с министрами, лицами, принимающими решения, частным сектором и главами международных учреждений, чтобы поделиться коллективным пониманием путей устойчивого восстановления после продолжающейся пандемии в области здравоохранения и экономического спада.

Для улучшения фискального пространства и управления высокими уровнями долгового кризиса, считаем своевременными призывы к продлению моратория на задолженность в рамках глобальных инициатив, таких как инициатива по приостановлению обслуживания долга (DSSI). Центральные банки могут продолжать сохранять равновесие, поддерживая экономику и поддерживая финансовую стабильность. Это также предполагает активизацию налоговых реформ и совершенствование потенциала управления долгом при одновременном использовании ограниченного фискального пространства для инвестирования в приоритетные секторы. Следует продолжить изучение вариантов облигаций, ориентированных на устойчивое развитие, и инновационных финансовых инструментов, таких как долговые свопы для инвестиций в ЦУР.

В дополнение к экономическим соображениям парадигма политики и архитектура финансирования планов восстановления должны учитывать доступные и экологически чистые стандарты инфраструктуры, поощряя при этом принципы социального равенства и экологической устойчивости, закрепленные в Парижском соглашении. По мере расширения масштабов использования цифровых технологий и инновационных приложений финансовая поддержка микро -, малых и средних предприятий (ММСП) должна идти рука об руку с национальными стратегиями восстановления рабочих мест.

В ходе регионального обсуждения вопроса о финансировании развития было подчеркнуто, что ни одна страна не может продвигать эту повестку дня в одиночку. Скоординированная на региональном уровне финансовая политика может привести к возобновлению торговли, реорганизации цепочек поставок и безопасному возрождению устойчивого туризма. К счастью, некоторые страны региона могут поделиться ценным опытом.

Во всех странах Азиатско-Тихоокеанского региона правительства должны объединить финансовые ресурсы для создания региональных инвестиционных фондов. Укрепление платформ регионального сотрудничества для обеспечения того, чтобы все страны получали равное количество доз вакцины в короткие сроки, имеет особенно важное значение. Без прекращения пандемии невозможно сдержать экономические и социальные издержки.

Через ЭСКАТО мы можем расширить эти усилия по всему региону, тесно сотрудничая с нашими государствами-членами, частным сектором и инноваторами в целях выработки коллективных финансовых мер реагирования для мобилизации необходимых дополнительных ресурсов. Вместе мы можем наметить стратегии финансирования Азиатско-Тихоокеанского региона, которые могут повысить благосостояние общества и экономическую устойчивость к будущим пандемиям и кризисам.

/// ЭСКАТО ООН, 4 сентября 2020 года, Армида Салсия Алисджабана – заместитель генерального секретаря ООН и исполнительный секретарь Экономической и Социальной Комиссии ООН для Азии и Тихого океана