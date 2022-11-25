Министры ЦАРЭС одобрили новые инициативы в области зеленого восстановления, продовольственной безопасности и чистой энергии

Азербайджан, Китай, Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан провели министерскую конференцию Программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) 24 ноября.

В этом году Министерская конференция состоялась в виртуальном формате под председательством КНР со следующей темой: «Возрождение регионального сотрудничества для зеленого, устойчивого и инклюзивного восстановления».

Страны Центральной и Западной Азии одобрили три новые инициативы в области трансграничного сотрудничества, призванные помочь ускорить восстановление региона после пандемии COVID-19, повысить продовольственную безопасность и стимулировать развитие экологически чистой энергии.

В их числе:

Рамочная основа для зеленого, устойчивого и инклюзивного восстановления после пандемии в регионе ЦАРЭС, в которой обозначены те области, в которых страны ЦАРЭС могут сотрудничать друг с другом для ускорения восстановления региона от экономических последствий пандемии и геополитических конфликтов, в числе прочих потрясений. Рамочная основасотрудничества для сельскохозяйственного развития и продовольственной безопасности в регионе ЦАРЭС, которая сосредоточена на международном сотрудничестве для модернизации сельского хозяйства, укрепления политики и развития производственно-сбытовых цепочек. В данной рамочной основе также делается упор на международную торговлю продовольственными продуктами и расширение обмена информацией о продовольственной безопасности. Альянсзеленой энергии ЦАРЭС станет первым механизмом целенаправленного финансирования возобновляемых источников энергии и энергоэффективности в регионе. Теперь, после одобрения министрами, начнется работа по созданию механизма, который обеспечит доступ к готовым к получению инвестиций проектам в области зеленой энергии и свяжет финансистов с разработчиками проектов для ускорения перехода к работе в низкоуглеродном режиме.

«Пандемия продемонстрировала нам, что потрясения в области здравоохранения могут иметь масштабные макроэкономические последствия со значительными социальными издержками», – говорится в совместном заявлении министров ЦАРЭС.

Они пообещали повышать производительность за счет цифровизации, инноваций и инвестиций; добиваться зеленого роста за счет действий в защиту климата, устойчивого сельского хозяйства и энергетического перехода; и продвигать инклюзивность посредством социальной защиты, гендерного равенства, образования и здравоохранения.

«Мы стремимся помогать нашим развивающимся странам-членам справиться с теми проблемами, с которыми они сталкиваются, включая восстановление после пандемии, продовольственную безопасность и изменение климата», – сказал президент АБР Масацугу Асакава.

«Мы намерены выделить 14 миллиардов долларов на укрепление продовольственной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в период с 2022 по 2025 год. Наш антициклический фонд поддержки или программы CSF также помогают нашим членам справляться с внешними потрясениями. В рамках CSF мы недавно одобрили выделение 500 млн.долл на поддержку Узбекистана, 1,5 млрд.долл – Пакистану, 50 млн.долл. – Таджикистану, еще 50 млн.долл. Кыргызской Республике и 100 млн.долл. Монголии”, – отметил он.

Министры также высоко оценили предварительное исследование ЦАРЭС, в котором анализируются проблемы изменения климата в регионе и рекомендуются действия по их решению, включая подготовку региональной стратегии по изменению климата.

Программа ЦАРЭС представляет собой партнерство стран и партнеров по развитию, работающих вместе для содействия устойчивому развитию. Она способствует практическим, ориентированным на результат региональным проектам и политическим инициативам, направленным на ускорение экономического роста и сокращение бедности в регионе. Азиатский банк развития (АБР) выступает в качестве Секретариата ЦАРЭС.///nCa, 25 ноября 2022 г.