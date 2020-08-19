Казахстан делится с центральноазиатскими соседями опытом по предотвращению гендерного насилия

17-18 августа 2020 года в Туркестане, Казахстан, состоялось центральноазиатское онлайн техническое совещание по обсуждению и изучению опыта в укреплении механизмов казахстанской системы межведомственного реагирования на гендерное насилие, сообщает представительство Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Казахстане.

Во встрече приняли участие государственные служащие, гражданский сектор, партнеры по развитию и международные организации из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Обмен опытом между странами Центральной Азии был организован в рамках субрегионального проекта “Укрепление Национального потенциала по улучшению предупреждения гендерного насилия и реагированию на него в Центральной Азии”, осуществляемого ЮНФПА при финансовой поддержке Правительства Великобритании.

Ликвидация насилия в отношении женщин требует целостного подхода и всеобъемлющей и скоординированной системы оказания услуг жертвам гендерного насилия и работы с агрессорами. Межведомственное реагирование на гендерное насилие требует координированной работы многих секторов, включая здравоохранение, психосоциальную поддержку и службу полиции.

Проект “Укрепление Национального потенциала по улучшению предупреждения гендерного насилия и реагированию на него в Центральной Азии” нацелен на распространение передовой практики и обмен опытом между странами региона в отношении их мер по борьбе с гендерным насилием. Именно в этом контексте и состоялась техническая встреча.

В первый день участники встречи рассмотрели опыт Туркестанской области по внедрению межведомственного реагирования на гендерное насилие. Один важных механизмов реагирования – это Служба психосоциальной поддержки для переживших гендерное насилие, которая оказывает немедленную помощь, а также перенаправляет жертву в необходимое учреждение для получения любой медицинской, психосоциальной или полицейской помощи.

Второй день был посвящен тому, что представители центральноазиатских стран обсудили извлеченные уроки и поделились опытом в своих странах, подчеркнув следующие шаги по дальнейшему усилению их реагирования на гендерное насилие.

“Изучение опыта друг друга – это путь вперед, чтобы убедиться, что мы живем в обществе, где нет места никакому насилию. Этой встречей мы хотели бы способствовать обмену опытом между представителями государственных органов пяти стран Центральной Азии и продемонстрировать опыт и достижения Казахстана в создании и внедрении системы межведомственного реагирования на гендерное насилие”, -сказала представитель ЮНФПА в Казахстане и страновой директор в Кыргызстане и Туркменистане Джулия Валлезе.///nCa, 19 августа