Туркменский экспорт в Россию в первом полугодии 2020 вырос на 154%

Эльвира Кадырова

В первом полугодии 2020 года товарооборот России с Туркменистаном приблизился к цифре в 630 млн.долларов США, увеличившись на 184,13% (или 407 870 047 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает в своем отчете российский портал внешнеторговой информации со ссылкой на сведения Федеральной таможенной службы России.

Импорт России из Туркменистана в указанный период вырос на 242,46% (181 501 654 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, превысив 256 млн. долл. США.

В структуре импортных поставок из Туркменистана в основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров:

Машины, оборудование и транспортные средства – 76,39% от всего объема импорта России из Туркменистана.

Продукция химической промышленности – 9,44%;

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё – 7,33%;

Текстиль и обувь – 6,18%;

Минеральные продукты – 0,53%.

Прирост импорта России из Туркменистана в первом полугодии обусловлен за счет увеличения стоимости поставок по таким товарным группам, как суда, лодки и плавучие конструкции, овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды​, предметы одежды и принадлежности к одежде, химические нити и т.д.

Экспорт России в Туркменистан за период с января по июль 2020 года составил порядка 373 млн. долл. США, увеличившись на 154,36% (226 368 393 долл. США) в годовом исчислении.

Прирост обеспечен за счет увеличения стоимостных показателей экспорта из России в Туркменистан таких товаров как черные металлы и изделия из них, средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, сахар и кондитерские изделия из сахара, жиры и масла животного или растительного происхождения, фармацевтическая продукция, каучук, резина и изделия из них и т.д.

В результате скачка торговых показателей, Туркменистан по доле в российском товарообороте в 1 полугодии 2020 года Туркменистан поднялся с 80-го места на 59-е. ///nCa, 18 августа 2020 г.