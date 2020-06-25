Татарстан-Туркменистан

Эльвира Кадырова

Новый консул Туркменистана встретился с мэром Казани

Назначенный в мае этого года генеральный консул Туркменистана в Казани Атадурды Байрамов встретился с мэром столицы Татарстана Ильсуром Метшиным.

Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

По мнению Метшина, открытие в столице Татарстана нового генконсульства явилось очередным важным шагом для укрепления дружеских и партнерских отношений между Россией и Туркменистаном. Он выразил готовность оказывать туркменскому представительству всестороннюю помощь и пожелал генконсулу успешной работы.

Байрамов, в свою очередь, отметил, что Туркменистан придает большое значение развитию туркмено-российских отношений по многим направлениям. «Приоритетным для нас является и региональное сотрудничество. Татарстан по праву занимает лидирующие позиции. С республикой у нас налажена работа в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и социальной сферах. В прошлом году было намечено партнерство с крупными татарстанскими компаниями», – сказал дипломат.

По словам Байрамова, градостроительство может стать еще одной сферой для налаживания взаимодействия.

Генконсульство в Казани – второе по счету подобное дипломатическое учреждение Туркменистана в России. Первое туркменское генконсульство функционирует в Астрахани с 2013 года. Охват деятельности консульства Туркменистана в Казани включает 14 регионов России.

В 2018 году в столице Татарстана побывало свыше 5 тысяч граждан Туркменистана, в 2019 году эта цифра превысила 9,5 тыс. человек.

В Казани может появиться торгпредство Туркменистана

Возможности открытия в столице Татарстана торгового представительства Туркменистана были обсуждены на встрече генерального консула Атадурды Байрамова с руководителем Агентства инвестиционного развития Татарстана Талией Минуллиной.

«Для нас туркмено-российские отношения являются приоритетными. В последнее время товарооборот у нас вырос, и большая доля приходится на Татарстан. Мы готовы работать над открытием торгового представительства», — заявил Байрамов.

Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан создано в июне 2011 года и является ведомством, осуществляющим полномочия по вопросам привлечения инвестиций, сопровождения и реализации инвестиционных проектов, участия в формировании благоприятного инвестиционного климата, повышения инвестиционной привлекательности Республики Татарстан, государственно-частного партнёрства.

На сегодняшний день перспективными направлениями сотрудничества между Туркменистаном и Татарстаном выступают нефтеразведка, нефтедобыча, транспортировка газа, автомобиле-, авиа- и судостроение, энергетика, поставки химической продукции, фармацевтика, медицина, строительство, АПК, инновации и информационные технологии. /// nCa, 25 июня 2020