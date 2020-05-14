Казахстан запустил новый железнодорожный сервис между Туркменистаном и Китаем

Эльвира Кадырова

Казахстанские железные дороги (KTZ) запустили контейнерные железнодорожные перевозки между Китаем и Туркменистаном.

Первый состав, состоящий 44 сорокафутовых контейнера с генеральными грузами, покинул китайскую станцию Цзинаньнань (провинция Шаньдун).

Поезд проследует далее через казахстанские пограничные переходы Хоргос, Алтынколь и Болашак (граница с Туркменистаном) и направится к туркменской станции Гыпджак (в 26 км севернее от Ашхабада).

Всего, маршрут из Китая в пункт назначения планируется пройти в течение восьми суток.

Как отмечают в KTZ, преимущества нового контейнерного сервиса для клиентов – это оптимальное время доставки грузов из Китая на рынки Туркменистана. Новое сообщение откроет дополнительные возможности торгово-экономического сотрудничества и будет способствовать увеличению объемов грузопотоков.

Возможности железнодорожного транзита грузов из Туркменистана в КНР через Казахстан были протестированы в октябре 2019 года. Тогда, контейнерный поезд с калием отправился в китайский Циндао с туркменской станции Келиф.

Проект был реализован совместно китайскими железнодорожными операторами, представителями «Туркменского центра транспорта и логистики», АО «KTZ Express» и АО «НК «KTZ». /// nCa, 14 мая 2020 г.