От президента до детсадовцев – Туркменистан плавно переходит к режиму предотвращения проникновения в страну коронавируса

Тарик Саиди

Он движется бесшумно и очень быстро – эта одна из пугающих особенностей Covid-19 – скорость, с которой он перемещается.

Сегодня нам известно очень много об этом штамме коронавируса по сравнению с тем, что знали в начале этого года. И все же этих знаний очень мало.

Например, Corovid-19 и SARS похожи между собой примерно на 95%, именно поэтому коронавирус иногда называют SARS-2. Это очень важная информация, но ученые до сих пор не нашли никаких решений, основанных только на этом факте.

Точно так же мы знаем, что у людей и шимпанзе разделяют почти 99% ДНК. Интересно – и вместе с тем унизительно – знать, что мы все еще почти обезьяны, однако этот факт не позволяет нам лечиться вместе с шимпанзе одинаковыми медикаментами. Представьте себе, что людей и шимпанзе в одной больничной палате!

И нам доподлинно известно, что коронавирус буквально перепрыгивает от носителя к носителю.

Он выживает на срок до нескольких дней на различных поверхностях, например, на дверных ручках, банкнотах, посуде и т. д. Он также может продержаться около трех часов в атмосфере.

Люди являются основными носителями Covid-19. Он может передаваться при рукопожатии или объятиях. Он может передаваться, когда инфицированный человек кашляет или чихает в непосредственной близости (менее 1,5 метров) от здорового человека.

Нам известно, что изменения образа жизни, направленные на минимизацию физического контакта и практика социального дистанцирования, жизненно важны для сдерживания этого вируса.

Туркменистан поступает очень тонко. Чувство осознанности и ответственности наблюдается у всех слоев общества – от президента до воспитателей детских садов. Цель состоит в том, чтобы принять меры предосторожности, не нарушая нормального функционирования общества. И, по-видимому, это работает, поскольку до сих пор в Туркменистане не было зарегистрировано ни одного случая заболевания Covid-19.

Например, во вторник (24 марта 2020 года) президент Бердымухамедов провел телефонные переговоры с президентом Афганистана Гани, поздравив его с переизбранием. В ходе разговора они обсудили широкий круг вопросов, в том числе реализацию проекта газопровода ТАПИ. Это равносильно личной встрече.

Министры иностранных дел Туркменистана и Турции провели телефонные переговоры в этот же день, что также было равносильно физической встрече с точки зрения результата.

Президент Туркменистана регулярно проводит встречи по видеосвязи.

Празднование Новруза было несколько сокращено по масштабам, чтобы избежать больших скоплений людей в одном месте.

Чемпионат Высшей лиги по футболу в Туркменистане был отложен.

Автомобильные перевозки грузов по территории Туркменистана временно будут осуществляться только туркменскими перевозчиками.

Температура тела проверяется в пунктах въезда/выезда из крупных населенных пунктов.

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Информационно-пропагандистская кампания в средствах массовой информации также воздействует на общество, имея обратный отклик.

Во вторник (24 марта 2020 года) днем я прогулялся от цирка до здания посольства Ирана в Ашхабаде. Было очень интересно.

Люди на автобусных остановках стояли или сидели на некотором расстоянии друг от друга. Некоторые из них разговаривали, но никто из них не подходил близко друг к другу. Они практиковали социальное дистанцирование.

Люди, прогуливающиеся по тротуару, держались на некотором расстоянии друг от друга.

Молодая мама и ее маленькая дочь шли впереди меня. Мать сказала дочери: «Когда чихаешь, делай вот так», показав, что нужно чихать в локоть.

«В твой локоть?» – взволнованно спросила дочь.

«Нет, глупышка, в свой локоть», – отметила мать.

На этом участке дороги расположены три аптеки. Я зашел в одну из них, чтобы приобрести противовирусную нозальную мазь.

Я сразу же заметил, что на дверную ручку намотана повязка, пропитанная каким-то антисептическим раствором.

«Мы меняем ее каждый час», – объяснила девушка за стойкой.

Она посоветовала всем протирать дверные ручки у себя дома несколько раз в день антибактериальной влажной салфеткой.

Пока я покупал мазь, в аптеку вошел еще один покупатель и встал примерно в метре позади меня. Социальное дистанцирование становится нормой, привычкой.

Я заглянул в парикмахерскую, которую иногда посещаю. Стулья для посетителей широко расставлены. На дверную ручку также намотана безупречно чистая белая марля, пропитанная какой-то антисептической жидкостью. Вероятно, ее тоже меняют ежечасно.

Социальная дистанцированность, сведение к минимуму физического контакта и элементарная гигиена – вот наиболее эффективные средства против Covid-19. В Туркменистане это понимают и высоко ценят.

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Существует множество математических моделей, доказывающих эффективность социального дистанцирования.

Бельгийский вирусолог Гвидо Ванхам, бывший глава отдела вирусологии Института тропической медицины в Антверпене, Бельгия, привел некоторые расчеты.

Он также дал довольно много другой полезной информации.

Эксперт по вирусологии отвечает на ключевые вопросы по COVID-19

Всемирный экономический форум – https://www.weforum.org/agenda/2020/03/covid-19-explained-virology-expert/

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Социальное дистанцирование должно сопровождаться минимизацией физического контакта, если мы хотим замедлить и в конечном счете остановить распространение Corovid-19.

Рукопожатие – самая распространенная форма физического контакта. Это также самый эффективный способ передачи Covid-19 с носителя на носитель.

Вот что пишет в своей статье Говард Льюин, доктор медицины, главный медицинский редактор издательства Harvard Publishing:

Рукопожатие – это важный способ, которым многие люди общаются невербально. Это стандартный жест, когда мы здороваемся, прощаемся и договариваемся. Мы делали это на протяжении тысячелетий.

Image credit – NPR

Но руки несут микробы, которые могут передавать инфекции другим. И некоторые из этих инфекций могут быть очень серьезными, в том числе те, которые не могут быть убиты стандартными антибиотиками. Не пора ли подумать о том, чтобы изменить традицию рукопожатия?

Два исследователя из Университета Аберистуита в Уэльсе доказывают, что при рукопожатии происходит обмен гораздо большим количеством микробов, чем при современной альтернативе -ударе кулаками.

Их эксперимент был прост. Оба исследователя надели стерильные перчатки на правую руку. Один из них опустил руку в перчатке в емкость, наполненную раствором, изобилующим безвредными бактериями E.coli. Затем они пожали друг другу руки и измерили количество бактерий на перчатке, которая не была погружена в раствор кишечной палочки. Тоже самое проделано для ударов ладонями (дать пять) и кулаками.

При рукопожатии было передано в два раза больше бактерий, чем при втором жесте приветствия (дать пять) и в 10 раз больше чем при обмене кулаками. Их результаты опубликованы в августовском номере журнала American Journal of Infection Control за 2014 год.

Для чистоты лучше ударить кулаками, чем обмениваться рукопожатиями

Говард Льюин, Доктор Медицины, Главный Медицинский Редактор Издательства Harvard Health Publishing

Опубликовано 29 июля 2014 г., обновлено 30 июля 2014 г.

Harvard Health Publishing, Гарвардская медицинская школа – https://www.health.harvard.edu/blog/fist-bump-better-handshake-cleanliness-201407297305

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Было бы целесообразно, чтобы Туркменистан продолжил свою просветительскую кампанию и призвал население взять за привычку осуществлять социальную дистанцированность, минимизацию физического контакта и профилактическую гигиену.

Covid-19 будет побежден только в том случае, если каждая страна и каждое общество будут активно и систематически вносить свой вклад, что требует некоторых важных корректировок в образе жизни и моделях социального взаимодействия. /// nCa, 25 марта 2020 г.