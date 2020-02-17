Международное выездное шоу «Нефть и Газ Туркменистана»

Hyatt Regency Dubai Creek Heights, Дубаи, ОАЭ

24-25 февраля 2020 г.

Для участи в конференции зарегистрировалось более 250 делегатов.

Зарегистрировано более 100 компаний

В конференции примут участие более 30 международных спикеров с большим международным опытом работы в нефтегазовой отрасли.

Руководители международных нефтяных компаний и высокопоставленные представители правительства Туркменистана обсудят инвестиционные стратегии по следующим сферам:

Разработка месторождений на лицензионных шельфовых блоках в туркменском секторе Каспийского моря

Привлечение инвестиций в применение новых технологий, которые способствуют оптимизацию добычи на зрелых месторождениях на фазах вторичной добычи

Привлечение инвестиций в газохимические проекты

Реализация проекта транснационального газопровода «Туркменистан-Афганистан- Пакистан-Индия» и инвестиционные возможности

В ходе этого крупного нефтегазового бизнес-форума представители иностранных компаний получат возможность встретиться с высокопоставленными представителями национальных нефтегазовых компаний Туркменистана и обсудить как актуальные вопросы, так и возможности для сотрудничества и инвестиций.

Более подробную информацию о предстоящих мероприятиях «Нефть и Газ Туркменистана 2020» можно найти на сайте конференции: www.ogt-turkmenistan.com

Также можно связаться с «Туркмен Форум» по электронной почтеinfo@turkmen-forum.com / или по телефону +99312 923552. /// Turkmen Forum