Выставка и Конференция «Нефть и газ Туркменистана 2022» – на старте – более 500 делегатов примут участие во флагманском профильном мероприятии

Официальное открытие международной конференции и выставки (OGT 2022) состоится 26 октября, которая продлится три дня до 28 октября 2022 года.

В то время, когда изменение климата затрагивает каждую часть мира, тема эффективного использования энергии и перехода на более чистые источники энергии становится все более актуальной. OGT 2022 посвящена именно этой теме: укреплению регионального диалога по дальнейшему устойчивому развитию энергетического сектора и расширению возможностей для привлечения прямых иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана.

Для достижения цели устойчивого развития энергетического сектора руководители и эксперты отрасли должны быть осведомлены о новых и более экономичных методах добычи нефти и газа. OGT2022 послужит хорошей платформой для обмена опытом и знаниями с национальными и международными коллегами.

В рамках конференции будет обсуждаться привлечение прямых иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана, которое призвано не только диверсифицировать распределение добываемых нефти и газа, но и применять инновационные методы производства в нефтегазовом секторе. Участие и деловые встречи на полях конференции дадут возможность потенциальным инвесторам представить свои предложения по разноплановым проектам в нефтегазовой отрасли, химической утилизации газов, оптимизации зрелых месторождений, освоения морских блоков в туркменском секторе Каспийского моря.

Несмотря на то, что диалог по устойчивому развитию энергетического сектора и привлечение прямых иностранных инвестиций являются основными задачами OGT 2022, в программе Конференции также предусмотрено обсуждение актуальной глобальной проблемы изменения климата. Таким образом, четыре из шести сессий полностью посвящены будущему энергетики. В то время как на пленарном заседании будут обсуждаться проблемы и возможности энергетики будущего, последние три заседания будут полностью посвящены обмену идеями и опытом по таким темам, как «Энергия новой эры: возобновляемые источники энергии и водород; экологические аспекты разработки углеводородных месторождений; инновационные технологии и ноу–хау в нефтегазовой науке и образовании.

В ноябре прошлого года в своем выступлении на 26-й сессии Климатической конференции ООН Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил, что «Туркменистан приветствует Инициативу глобальных обязательств по метану…».

Менее чем через год, в октябре, OGT 2022 и предшествующая ей Международная научная конференция «Экологические аспекты добычи углеводородных ресурсов» в июне 2022 года подтверждают это обязательство. Таким образом, основными докладчиками на повестке дня OGT 2022 являются ключевые лица, принимающие решения, такие как г-н Дмитрий Шлапаченко, постоянный координатор ООН в Туркменистане, и всемирно признанные эксперты в области сокращения выбросов метана, такие как г-жа Ольга Гассан-заде из Carbon Limits. Например, по аналогии с этими двумя конференциями между экспертами из Норвегии и Туркменистана было проведено «начальное исследование» для «определения возможностей передачи знаний и деятельности по наращиванию потенциала».

Международная нефтегазовая конференция высокого уровня проводится в Туркменистане с конца 1990-х годов. OGT 2022 станет 27-ой. В этом году параллельно пройдет выставка инновационных технологий и услуг международных и национальных нефтегазовых компаний. И конференция, и выставка вызвали большой интерес со стороны высокопоставленных государственных руководителей, дипломатических представителей, лидеров отрасли и экспертов нефтегазового сектора.

Около 40 представителей из более чем 30 СМИ примут участие в OGT 2022, чтобы сообщить о ходе ее проведения аудитории не только в Туркменистане, но и во всем мире. Внушительный список представителей СМИ включает авторов и редакторов мировых нефтегазовых аналитиков, таких как Argus Media, S&P Global Commodity Insights, Natural Gas World, China Daily, Интерфакс, информационное агентство ТАСС и Белорусское информационное агентство. До начала OGT 2022 были опубликованы десятки фрагментов новостей, чтобы донести идею OGT 2022 до аудитории за пределами Туркменистана. Например, широко читаемые новостные сайты, такие как China Daily, Natural Gas World и Central Asia News[i], разместили пресс-релиз конференции, чтобы люди, которые не смогут посетить OGT, все же смогли узнать о таком крупном событии в нефтегазовой сфере. Для делегатов OGT 2022 оргкомитет организовал чартерные рейсы туда и обратно по маршруту Дубай-Ашхабад-Дубай, чтобы обеспечить прибытие более 100 делегатов в Ашхабад в то время, когда международные поездки только начали возобновляться после пандемии. Более 500 иностранных и местных делегатов международных организаций, дипломатических представительств, международных и национальных компаний, проживающих в Туркменистане, также примут участие как в конференции, так и в выставке. Делегаты представляют более 200 компаний из 45 стран мира. Ожидается, что те, кто не сможет присоединиться к OGT 2022 лично, смогут принять участие онлайн. Кроме того, на выставке будут представлены более 50 энергетических компаний.

В своем выступлении на мероприятии, аналогичном OGT 2022 — Всемирной газовой конференции 2022 года в Тэгу, Корея, г-н Пан Ги Мун, бывший Генеральный секретарь ООН, предупредил, что «время для решения проблемы выбросов парниковых газов истекает», подчеркнув, «что природный газ может помочь снизить выбросы парниковых газов… в сочетании с улавливанием и хранением углерода [что делает его] еще более чистым источником энергии».

Нефтяная и газовая промышленность подобны обоюдоострому мечу: то, как мы их производим и используем, может оказывать либо смягчающее, либо ухудшающее воздействие на окружающую среду. Таким образом, в течение следующих трех дней OGT 2022 будет способствовать более эффективному производству и потреблению нефти и газа, предоставляя экспертам, лицам, принимающим решения, и лидерам отрасли платформу для представления своих идей, знаний и опыта.

[i] https://centralasia.news/17316-the-27th-oil-and-gas-of-turkmenistan-international-conference-amp-expo-ogt-2022-will-be-held-on-26-28-october-in-ashgabat.html

[i] https://turkmenportal.com/en/blog/41123/serdar-berdimuhamedov-turkmenistan-will-reduce-methane-emissions

[i] https://www.carbonlimits.no/project/improved-gas-utilization-and-greenhouse-gas-emission-reduction-in-turkmenistan/

[i] https://www.naturalgasworld.com/the-27th-ogt–2022-to-show-teasers-for-new-investment-opportunities-in-the-oil-and-gas-sector-of-turkmenistan-101576

[i] https://centralasia.news/17316-the-27th-oil-and-gas-of-turkmenistan-international-conference-amp-expo-ogt-2022-will-be-held-on-26-28-october-in-ashgabat.html

[i] https://www.naturalgasworld.com/wgc-2022-digest

https://www.chinadaily.com.cn/a/202210/24/WS63561de2a310fd2b29e7e334.html

https://en.interaffairs.ru/article/the-27th-oil-and-gas-of-turkmenistan-international-conference-expo-ogt-2022-will-be-held-on-26/

///nCa, 25 октября 2022 г (в сотрудничестве с Turkmen Forum) nCa – медиа-партнер OGT-2022