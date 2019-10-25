Парламентская делегация Турции посетила Туркменистан

Объективные взгляды на отношения с Туркменистаном, ситуацию на турецко-сирийской границе

Доклад nCa

Турция полна решимости довести ситуацию на турецко-сирийской границе до логического завершения и имеет для этого все возможности.

Об этом в эксклюзивном разговоре с nCa в субботу, 19 октября, заявил эрзурумскийдепутат парламента от партии АК, сопредседатель совместной парламентской группы дружбы Турция-Туркменистан и член планово-бюджетной комиссии турецкого парламента Ибрагим Айдемир.

18-21 октября в сопровождении группы из пяти парламентариев депутат Айдемир посетил Туркменистан.

Айдемир также высоко оценил процветающие отношения с Туркменистаном и выразил уверенность в их дальнейшем укреплении.

Ниже опубликована краткая версия беседы с nCa, слегка отредактированная для ясности:

Об отношениях с Туркменистаном

[В ходе нашей встречи с председателем парламента Туркменистана г-жой Гульшат Мамедовой и сопредседателем туркмено-турецкой совместной парламентской группы дружбы г-ном ЮсупкулыЭссаевым] мы обсудили парламентские отношения. Мы также обсудили некоторые вопросы, представляющие общий интерес для укрепления наших отношений.

Наша встреча продолжалась более двух часов, в ходе которой мы обсудили широкий круг вопросов и проинформировали их о ситуации в Турции.

Мы говорили о турецко-туркменских отношениях и о том, что можно сделать для их дальнейшего укрепления и улучшения.

Мы также подчеркнули энергичность двусторонних экономических связей.

Кроме того, мы обсудили сотрудничество в сфере образования. Мы предложилипартнерство в сфере образования.

Мы также отметили наше стремление к распространению сотрудничества и на другие области.

Самое главное, мы передали послания и письмо спикера Великого Национального собрания Турции г-на Мустафы Шентопа, адресованное председателю парламента Туркменистана. Мы передали свое уважение и приветствия уважаемому президенту Туркменистана.

Туркменская сторона встретила нас с распростертыми объятиями.

Каждая сторона, каждый аспект в Туркменистане прекрасен.

Сегодня (19 октября 2019 года) мы посетили все музеи и достопримечательности Ашхабада. Мне очень понравились лошади, музей ковров и Национальный музей.

В качестве совместной парламентской группы дружбы Турция-Туркменистан наша цель-дальнейшее совершенствование двусторонних отношений на новом уровне.

Наш визит был очень плодотворным. Мы очень счастливы, и по возвращении в Анкару, поделимся нашими впечатлениями.

Мы также хотели бы, чтобы туркменская парламентская делегация как можно скорее прибыла в Турцию.

О террористической организации ФЕТО

Мы выразили признательность Туркменистану за принятие мер предосторожности в отношении террористической организации ФЕТО.

Мы сделали все для борьбы с этой террористической организацией.

Хотел бы подчеркнуть, что слова главы туркменского парламента в ходе встречи были очень искренними и откровенными.

О ситуации на турецко-сирийской границе

С другой стороны, есть несколько других террористических организаций, таких как ДАИШ, Рабочая партия Курдистана, Отряды народной самообороны, Революционная народно-освободительная партия-фронт, ФЕТО, нацеленных на нашу страну, и мы продолжаем принимать необходимые меры для борьбы с этими террористическими организациями.

В Сирии существует разрушительная и смертоносная сеть.

В ходе встречи с госпожой Мамедовой мы также проинформировали туркменскую сторону об этой террористической сети в Сирии. Мы пытаемся показать всему миру, что эта террористическая структура стремится оправдать свое существование. Упомянутая террористическая сеть враждебно ведет себя по отношению к курдам, христианам, езидам, туркменам и арабам в Сирии.

У нас 911 км сухопутной границы с Сирией. США пытаются вмешаться с расстояния 11.000 км. Вмешательство США-это не решение проблемы. Наоборот, это создает еще больше проблем и усложняет дело.

Из-за этой ситуации четыре миллиона сирийцев живут в Турции в качестве наших гостей.

Мы хотим, чтобы они с честью вернулись на родину. Мы также хотели бы убедиться в их мирной жизни.

Турецкое, курдское и туркменское население Сирии очень обрадовалось, увидев турецких солдат.

Всего за несколько дней нам удалось взять под контроль более 1000 квадратных километров территории Сирии.

Сейчас весь мир осознает нашу правоту.

Государство Турция уважает права человека.

Это не просто турецкий или туркменский язык. Любая незаконная организация, нацеленная на мир и народ, должна быть нейтрализована.

Также наш президент в своем выступлении подчеркнул важность противодействия и нейтрализации этих группировок. Мы будем и впредь решительно бороться с терроризмом.

В течение пяти днейбудет какой-то результат. Либо террористические группы уйдут, либо мы продолжим операцию с того места, на котором остановились. Мы продолжим делать то, что мы делали до тех пор, пока все террористические группы не будут ликвидированы в этом районе. [Президент Эрдоган и президент России Путин провели встречу в Сочи 22 октября и приняли Меморандум по устранению угрозы PYD/YPG (Отряд народной самообороны/Демократический Союз Сирии). Ред.]

У нас достигнуто хорошее взаимопонимание с Россией и Ираном по сирийскому вопросу. Мы не думаем, что эта операция станет проблемой в наших отношениях с Россией и Ираном.

Главной проблемой является ликвидация террористических группировок и восстановление мира и стабильности. Именно этого хотят Россия, Иран и Турция.

Зона безопасности шириной 30 км будет находиться на территории Сирии. Мы не хотим никакого террористического присутствия или деятельности в пределах 30 км от наших совместных границ с Сирией. Мы хотим создать безопасный регион. Мы хотим, чтобы сирийцы жили в мире.

Мы потратили 40 миллиардов долларов на сирийцев, живущих в Турции. Хотя ЕС пообещал 6 миллиардов евро, до сих пор они внесли только половину этой суммы.

В соответствии с соглашением, которое мы заключили с США [17 октября 2019 года], зона безопасности будет управляться турецкими вооруженными силами.

В случае возникновения любой ситуации, угрожающей миру в зоне безопасности, турецкие вооруженные силы примут необходимые меры по исправлению положения.

Самое главное, мы хотим восстановить мир и защитить территориальную целостность Сирии.

Наша главная цель – обеспечить мирные и стабильные условия жизни для сирийского народа и, а также предотвратить деятельность террористических организаций в регионе.

Комментарий nCa -ТарикСаиди

Ключ к пониманию турецкой точки зрения заключается в том, что любые действия против YPG не являются ipsofacto действиями против курдов.

YPG-это аббревиатура YekîneyênParastinaGel, что переводится Отряд народной самообороны.

YPG – это военное крыло Демократического союза (PYD), группа, которая ответвилась от Рабочей партии Курдистана в 2003 году. РПК десятилетиями вела войну против турецкого правительства, в результате чего Вашингтон и Анкара объявили ее террористической организацией.

В феврале 2018 года, выступая перед Конгрессом сенатского комитета по разведке, директор Национальной разведки ДэниелКоутсчетко определил YPG как “вооруженные силы РПК в Сирии”.

То есть,YPG – это террористическая группа, независимо от того, официально она признана таковой или нет.

В совместном турецко-американском заявлении по северо-восточной Сирии было отчетливо обозначено, что Турция была вынуждена принять меры на своей границе из-за очень законных опасений. В заявлении, опубликованном после встречи президента Эрдогана и вице-президента Пенса в Анкаре 17 октября 2019 года, также признается необходимость создания Турцией зоны безопасности на сирийской территории и управления этой зоной турецкими вооруженными силами.

С полным текстом совместного заявления можно ознакомиться здесь: https://www.aljazeera.com/news/2019/10/full-text-turkey-statement-northeast-syria-191017191203481.html

Любое препятствие со стороны какой-либо страны или организации в обеспечении безопасности зоны будет актом агрессии против мира и стабильности.

Мы достигли точки “или-или”: если вдоль турецкой границы с Сирией можно будет создать зону безопасности и успешно расселить в ней сирийских беженцев, это будет благом для всего мира во многих отношениях.

Если попытка Турции создать зону безопасности будет сорвана любыми средствами, катастрофа будет ощущаться не только ближайшими соседями, но и целым регионом.

Каждый сейчас должен принять свои решения и придерживаться этих решений. Это история в процессе становления. Не будет счастья тому, кто окажется на неверной стороне истории.

Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Турецкой Республикой

Сочи, 22 октября 2019 года

Президент Российской Федерации В.В.Путин и Президент Турецкой Республики Р.Т.Эрдоган согласились со следующим.

Обе стороны подтверждают свою приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Сирии, а также обеспечению национальной безопасности Турции.

Они подчеркивают свою решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории.

В этом контексте существующий статус-кво в нынешнем районе операции «Источник мира» между Тель-Абьядом и Рас Аль Айном глубиной до 32 км будет сохранен.

Обе стороны подтверждают важное значение Аданского соглашения, Российская Федерация будет содействовать осуществлению Аданскогосоглашения в современныхусловиях.

Начиная с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу подразделений КОС и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12.00 23 октября 2019 г. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы.

Все подразделения КОС и их вооружения будут выведены из Мэнбиджа и Таль Рифата.

Обе стороны примут необходимые меры для предотвращения инфильтрации террористических элементов.

Будут предприняты совместные усилия для содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев.

Будет создан совместный механизм мониторинга и верификации для обзора и координации осуществления данного Меморандума.

Обе стороны продолжат работать над поиском политического решения сирийского конфликта в рамках «механизма Астаны» и будут поддерживать деятельность Конституционного комитета.

/// nCa, 25 октября 2019 г.