News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » Туркменистан направил помощь пострадавшей от землетрясения Турции

Туркменистан направил помощь пострадавшей от землетрясения Турции

By

Туркменистан оказал гуманитарную помощь пострадавшей от разрушительного землетрясения Турции.

«Сегодня утром мы проводили самолет, на борту которого находится медицинская бригада и грузы, отправленные братским Туркменистаном из Ашхабада в помощь пострадавшим от землетрясения», – написал на своей странице в Инстаграме Посол Турции в Туркменистане Тоган Орал.

От имени Туркменистана соболезнования Президенту Турции Реджеп Тайип Эрдогану и Президенту Сирии Башару Аль-Асаду выразили Президент Сердар Бердымухамедов и председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов.

Также состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Туркменистана и Турции.  ///nCa, 7 февраля 2023 г.

 

 

Related Posts

Sovrn
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan