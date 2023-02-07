Туркменистан направил помощь пострадавшей от землетрясения Турции

Туркменистан оказал гуманитарную помощь пострадавшей от разрушительного землетрясения Турции.

«Сегодня утром мы проводили самолет, на борту которого находится медицинская бригада и грузы, отправленные братским Туркменистаном из Ашхабада в помощь пострадавшим от землетрясения», – написал на своей странице в Инстаграме Посол Турции в Туркменистане Тоган Орал.

От имени Туркменистана соболезнования Президенту Турции Реджеп Тайип Эрдогану и Президенту Сирии Башару Аль-Асаду выразили Президент Сердар Бердымухамедов и председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов.

Также состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Туркменистана и Турции. ///nCa, 7 февраля 2023 г.