Туркменистан принял участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств в Турции

Отчет nCa

Чрезвычайный саммит Организации Тюркских Государств, инициированный Азербайджаном, состоялся в Анкаре 16 марта 2023 года на тему “Стихийные бедствия – управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь”.

В саммите, организованном президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и проходившем под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в качестве страны-председателя, приняли участие:

Ильхам Алиев, Президент Азербайджана

Касым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана

Садыр Жапаров, Президент Кыргызской Республики

Гурбангулы Бердымухамедов, Национальный Лидер Туркменского народа и председатель Халк Маслахаты Туркменистана

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Эрсин Татар, президент Турецкой Республики Северного Кипра

Кубанычбек Омуралиев, генеральный секретарь ОТГ.

На встрече также присутствовали члены Совета старейшин ОТГ во главе с Бинали Йылдырымом, а также президенты и генеральные секретари организаций тюркского сотрудничества.

Саммит стал платформой высокого уровня для обсуждения чрезвычайной повестки дня Организации, возникшей в связи с недавним землетрясением в южных и юго-восточных регионах Турции

В рамках программы саммита была объявлена минута молчания в память о тех, кто погиб в результате стихийного бедствия – землетрясения.

Члены и государства-наблюдатели OTГ высоко оценили большую солидарность, проявленную тюркскими странами в мобилизации помощи Турции сразу после землетрясений.

Открывая саммит, президент Эрдоган заявил, что 11 провинций юга Турции были потрясены стихийным бедствием, которое редко встречается в мире по масштабам и разрушительности. Эти землетрясения непосредственно затронули почти 14 миллионов граждан, в то время как более 49 тысяч человек погибли и более 115 тысяч получили ранения.

«Мы планируем построить в общей сложности 650 тысяч домов, из них 319 тысяч в течение года, и передать их владельцам. Мы, иншаллах, возродим зону землетрясения в течение короткого промежутка времени при поддержке дружественных и братских стран», – добавил он.

Главы государств и правительств ОТГ выразили солидарность с правительством Турции в усилиях по восстановлению после землетрясений.

Стороны также договорились укреплять сотрудничество между национальными органами по борьбе со стихийными бедствиями ОТГ для эффективного, скоординированного и своевременного удовлетворения потребностей в случае возможных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

По итогам саммита были подписаны следующие документы:

Анкарская декларация Решение о создании механизма гражданской защиты Организации тюркских государств. Главы государств поручили в этой связи соответствующим органам власти заключить Соглашение о создании Механизма гражданской защиты ОТГ к 10-му саммиту Организации в Туркестане, Казахстан. Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда.

С полным текстом Анкарской декларации можно ознакомиться здесь:

https://www.turkicstates.org/assets/pdf/haberler/ankara-declaration-2851-169.pdf

Национальный лидер Туркменского народа выступил на саммите ОТГ

Выступая на заседании, Аркадаг отметил, что он участвует в заседании не только в качестве представителя страны-наблюдателя, но и как член Совета старейшин Организации тюркских государств. В данной связи была выражена надежда, что в следующий визит Президента Сердара Бердымухамедова Туркменистан будет принят в ОТГ уже в качестве члена данной Организации.

Тема Саммита «Природные стихии: управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь» имеет большое значение. У нас говорят: «Стоя плечом к плечу – не упадёшь». Поэтому мы должны оказывать друг другу дружескую, братскую помощь, и в такие тяжёлые дни проявлять единство, подчеркнул Герой-Аркадаг.

Турецкие компании реализовали в Туркменистане проектов на сумму свыше 110 млрд.долл.США

Одними из первых, кто поддержал независимость Туркменистана, были наши турецкие братья, продолжил Национальный Лидер туркменского народа. С тех пор вместе мы проделали большую работу. Достигли значительных успехов в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

С 2000 года при участии бизнесменов из Турции в Туркменистане были реализованы проекты и проделана работа на сумму 110 миллиардов 382 миллиона 53 тысячи долларов.

Как сообщил Аркадаг, стоимость трех заложенных в Ашхабаде медицинских центров (Онкологический центр, Международный Центр педиатрии, Центр стоматологии и челюстно-лицевой хирургии) составляет около 1,5 млрд.долл.США.

В этом контексте подчёркивалось, что сотрудничество с деловыми кругами Турции будет продолжено и впредь.

Туркменистан готов поставлять свой газ в Турцию

Укрепив нашу нормативно-правовую базу, сможем посредством политики диверсификации донести туркменское тепло до каждой турецкой семьи. Прежде всего Туркменистан готов уже сегодня рассмотреть вопрос поставки своего газа в Турцию, сказал Председатель Халк Маслахаты.

Это только то, что касается углеводородных ресурсов. В отношении энергетики, если возникнет необходимость, мы сможем параллельно с газопроводом проложить и линию электропередачи, подчеркнул он.

В данной связи Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты подтвердил готовность Туркменистана к реализации многих совместных масштабных проектов.

Туркменистан поддерживает выдвижение Эрдогана на Нобелевскую Премию

Как отметил далее Председатель Халк Маслахаты, с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом он близко знаком уже 22 года.

Как подчёркивалось, глава Турецкой Республики является выдающейся личностью и политическим деятелем мирового уровня. Он проводит большую работу для обеспечения мирной жизни не только своего народа, но и всех мусульманских народов. В данной связи был отмечен большой вклад лидера дружественной страны в дело укрепления мира, безопасности и устойчивого развития в региональном и глобальном масштабе, а также взаимопонимания и солидарности в международных отношениях.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан полностью поддерживает предложение о выдвижении Президента Турции на Нобелевскую премию мира.

«Видится целесообразным, если имя Реджепа Тайипа Эрдогана будет вписано в золотые страницы истории в качестве личности, первой удостоенной этой высокой награды в XXI веке среди глав государств и правительств стран исламского мира», – добавил он.

Встреча с Президентом Эрдоганом

На полях саммита ОТГ в Анкаре, Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов провел двухстороннюю встречу с Президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом.

За более чем 30 лет наши отношения приобрели стратегический характер, проделана большая работа в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, отметил Аркадаг.

Он констатировал большой опыт сотрудничества не только в двустороннем формате, но и на международной арене, прежде всего в рамках ООН. В данной связи Национальный Лидер туркменского народа поблагодарил за соавторство Турции в 19 резолюциях, принятых Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана.

Остановившись на вопросах двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, Национальный Лидер туркменского народа констатировал, что Турция занимает лидирующие позиции среди основных партнёров Туркменистана.

В свою очередь, Президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что созданный в Туркменистане благоприятный инвестиционный климат обуславливает всевозрастающий интерес международных деловых кругов к Туркменистану, что для турецких бизнесменов большая честь принимать участие в реализации крупных проектов, нацеленных на модернизацию национальной экономики, формирование мощной промышленной инфраструктуры.

Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов призвал в полной мере использовать потенциал транспортных коридоров для расширения сотрудничества, в частности, по направлениям Афганистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Турция, Центральная Азия–Ближний Восток и Каспийское море. В данной связи возможно более эффективно использовать инфраструктуру Международного морского порта Туркменбаши.

Наряду с этим одной из неотъемлемых составляющих взаимодействия была обозначена сфера энергетики.

Отмечалась необходимость укрепления партнёрства в данной области, проработки вопроса поставки туркменского природного газа и электроэнергии в Турцию через третьи страны.

В ходе встречи стороны также обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере.

В завершение встречи Бердымухамедов пожелал Эрдогану успехов на предстоящих 14 мая выборов Президента Турции.

Встреча с Президентом Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев и Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов обсудили реализацию существующих проектов.

С особым удовлетворением отмечены активные контакты и обмены на разных уровнях, результативные итоги недавнего заседания Межправительственной комиссии, рост показателей товарооборота и углубление кооперации в приоритетных отраслях.

Важное внимание уделено началу практических работ по созданию приграничной торговой зоны «Шават-Дашогуз», а также продвижению важных проектов кооперации в области энергетики, машиностроения, транспорта и логистики, сельского хозяйства и других отраслях.

Обсуждены актуальные вопросы регионального взаимодействия, рассмотрен график предстоящих мероприятий.

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В этот же день Аркадаг Бердымухамедов вернулся в Ашхабад. ///nCa, 17 марта 2023 г. [источник фото – официальный сайт ОТГ, ТDH]