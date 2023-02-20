Туркменистан посетила делегация российских медиков

На прошлой неделе Ашхабад посетила делегация российских медиков, в состав которой вошли заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семёнова, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И.Пирогова, кандидат медицинских наук Денис Проценко, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Также в составе правительственной делегации – директор Национального центра онкологии им.Н.Н.Блохина, академик РАН, профессор Иван Стилиди и главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Москвы, директор Московского клинического научно-практического центра имени А.С.Логинова, заведующий кафедрой факультетской хирургии лечебного факультета МГМСУ Игорь Хатьков.

Кроме того, в делегацию вошли представители медицинских академических кругов из сферы педиатрии.

Программа визита российских медицинских специалистов была очень насыщенной, она включала посещение медицинских центров, консультации пациентов, операции, рассмотрение различных медицинских случаев и курс лекций для туркменских специалистов.

Ознакомившись с деятельностью клиник, входящих в состав Дирекции международных медицинских центров, Татьяна Семенова подчеркнула, что у туркменских врачей сегодня есть все возможности для оказания качественной, доступной, высокотехнологичной медицинской помощи всем гражданам Туркменистана.

Она подтвердила намерение о расширении туркмено-российского сотрудничества в области подготовки кадров, передачи опыта: «2022 год был очень плодотворным, и большое число туркменских врачей приехало в ведущие медицинские организации России, чтобы посмотреть, как работают коллеги по тем основным профилям, которые сегодня широко развиваются в Туркменистане. Эта коммуникация оценена на очень высоком уровне, и мы договорились, что будем продолжать направленное взаимное движение на международной платформе именно в сфере здравоохранения».

Профессор Иван Стилиди после посещения онкологического центра рассказал журналистам о том, что стороны обсуждают планы по реализации проекта нового онкологического центра в Туркменистане. Как отметил профессор, уже предполагается рабочий визит туркменских онкологов в Москву.

«Мы сегодня не начинаем, а возрождаем сотрудничество, непосредственно онкологического центра Н.Н.Блохина и онкологов Туркменистана, которое имеет давнюю многолетнюю историю партнёрства», – добавил он.

Заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И.Пирогова, кандидат медицинских наук, уроженец Ашхабада Денис Проценко поделился впечатлениями о встрече правительственной делегации с Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

«Сейчас разрабатывается Дорожная карта. Кроме того, на встрече обсуждалось и расширение квот обучения туркменских ребят в российских вузах. Также речь шла и о создании Российско-­Туркменского университета, где, я уверен, должен быть и будет медицинский факультет», – отметил он.

Кроме того, российские медицинские специалисты осмотрели и проконсультировали пациентов Центра Охраны Здоровья Матери и Ребенка, провели консилиумы с туркменскими коллегами, а затем прочитали курс лекций, обсудили вопросы, касающиеся современных критериев диагностики и ведения различных патологий.

Необходимо сказать, что все представители российского и туркменского здравоохранения подчёркивали, что визит – это не начало, а продолжение многолетнего сотрудничества. Главный результат встреч и переговоров в Ашхабаде – намерение активизировать традиционное сотрудничество. Уже через две недели будет подготовлена Дорожная карта, а также, как сказал профессор И.С.Стилиди, план-график с временными характеристиками и количественным насыщением. ///nCa, 20 февраля 2023 г. (источник фото – газета «Нейтральный Туркменистан»)