Страновая команда Глобального Фонда посетила Туркменистан в рамках реализуемого ПРООН «Грантового соглашения о выходе финансирования Национальной Противотуберкулезной Программы Туркменистана из поддержки Глобального Фонда для борьбы со спидом, туберкулезом и малярией к 2024 году», сообщает ПРООН в Туркменистане.

Специалисты ГФ встретились с представителями Минздрава, а также посетили медицинские учреждения страны, участвующие в реализации Национальной противотуберкулезной программы (НТП), в том числе Центр профилактики и лечения ТБ в Ашхабаде и Ахалскую специализированную ТБ больницу в Душаке.

Команда ГФ также провела встречи с Национальным обществом Красного Полумесяца, которое оказывает поддержку в соблюдении режима лечения пациентам, проходящим амбулаторное лечение от лекарственно-устойчивого ТБ.

Была проведена и встреча с ВОЗ для обсуждения компонента технической помощи. Целью обсуждения стала реализация запланированных мероприятий и определение дополнительных потребностей НТП.

В 2022 году Глобальный Фонд уведомил о возможности получения еще одного гранта для борьбы с ТБ в размере $6 млн на период 2025-2027 гг. Диалог с Туркменистаном по новому запросу на финансирование должен начаться в этом году.

Туркменистан является высокоприоритетный страной по борьбе с туберкулезом (ТБ) в Европейском регионе ВОЗ. Страна достигла цели Стратегии Ликвидировать туберкулез в снижении заболеваемости туберкулезом на 20% в 2020 году по сравнению с 2015 годом.

Целью проекта «Выход Национальной Туберкулёзной Программы Туркменистана из поддержки ГФ к 2024 году» является завершить успешный переход и укрепить устойчивость инвестиций Глобального фонда в Туркменистане за счет прогрессивного государственного со-финансирования всех ключевых мероприятий к 2024 году и достижения устойчивости и самодостаточности Национальной программы по борьбе с туберкулезом к 2025 году.

Проект имеет две основные задачи: 1) Обеспечение устойчивости национального реагирования в области туберкулеза при успешном и полном переходе на внутреннее финансирование; и 2) Обеспечение универсального доступа лиц с лекарственно-устойчивым туберкулезом к профилактике, диагностике, лечению и уходу, не оставляя никого позади, и применение ориентированных на человека стратегических вмешательств во время переходного периода.

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (или просто Глобальный фонд) – международная организация по финансированию и партнерству, целью которой является привлечение, использование и инвестирование дополнительных ресурсов для прекращения эпидемий ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии в поддержку достижения Целей устойчивого развития, объявленных Организацией Объединенных Наций. ///nCa, 20 марта 2023 г.