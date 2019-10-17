В Казахстане прошел министерский форум «Центральная Азия – Корея»

Эльвира Кадырова

16 октября в столице Казахстана городе Нур-Султане состоялся 12-ое заседание форума «Центральная Азия – Республика Корея» с участием министров иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди, Республики Корея Кан Ген Хва, Кыргызстана Чингиза Айдарбекова, Таджикистана Сироджиддина Мухриддина и Узбекистана Абдулазиза Камилова. Туркменистан представлял Посол в Казахстане Тойлы Комеков.

«Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяют особое внимание укреплению братских добрососедских отношений со странами региона, большую роль в котором сыграла политическая воля наших лидеров. И диалог в рамках ЦАРК всецело способствует данному процессу», – заявил глава МИД Казахстана, открывая встречу.

В полях форума состоялись четыре панельные сессии с участием представителей государственного сектора, национальных компаний и экспертного сообщества. Обсуждения затронули перспективы развития сотрудничества стран Центральной Азии и Кореи в сферах управления водными ресурсами, технической стандартизации, «зеленой» энергетики и информационных технологий.

Стороны выразили заинтересованность в реализации совместных проектов в данных областях с применением передового опыта Республики Корея.

По итогам встречи было принято Совместное заявление, в котором было подтверждено намерение стран развивать взаимовыгодное сотрудничество.

Утвержден также план работы Секретариата форума на 2020 год, включающий проекты сотрудничества в области транспорта и логистики, здравоохранения, образования, культуры и туризма.

Впервые с момента своего создания в 2007 году форум “Центральная Азия – Республика Корея” провел встречу в центральноазиатской стране. Нынешняя сессия форума была нацелена на укрепление практических итогов переговоров на высшем уровне, проведенных Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ин в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане в апреле этого года, а также результатов июльских визитов премьер-министра Ли Нак-Ен в Таджикистан и Кыргызстан. /// nCa, 17 октября 2019 г.