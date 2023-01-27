В Казахстане состоится Первый Межпарламентский форум стран Центральной Азии

9-10 февраля 2023 года в городе Туркестан состоится Первый Межпарламентский форум государств Центральной Азии, в котором примет участие руководство парламентов стран региона, сообщает МИД Казахстана.

10 февраля состоится заседание Межпарламентского форума, на котором планируется обсудить вопросы укрепления всестороннего стратегического сотрудничества стран Центральной Азии и роли парламентов в этом процессе.

Также речь будет идти о роли парламентариев в расширении культурно-гуманитарного сотрудничества на основе общего историко-культурного наследия. ///nCa, 26 января 2023 г.