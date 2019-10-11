Лавров: Российско-туркменские отношения прогрессируют

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высоко оценил ход развития туркмено-российских отношений в своем интервью прессе по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Ашхабаде.

«Наши отношения находятся в очень хорошем состоянии. Они постоянно прогрессируют», – подчернил Лавров.

«Наши президенты регулярно встречаются, поддерживаются постоянные контакты на уровне министерств иностранных дел, включая глав внешнеполитических ведомств, департаментов, заместителей министров», – добавил он.

По словам главы МИД России, туркменская и российская стороны согласовывают целый ряд вопросов, которые потом становятся важными темами в повестке дня в ООН, сотрудничают по каспийской проблематике.

Кроме того, Москва поддерживает инициативы Ашхабада в том, что касается принципов международного взаимодействия в сфере энергетики.

«Сегодняшний визит подтвердил, что двусторонние отношения находятся на подъеме. У нас есть все основания полагать, что договоренности глав государств по всем направлениями будут выполняться», – отметил Лавров.