Визит государственного министраСаудовской Аравии в Туркменистан

С 10 по 11 сентября 2019 года, в Туркменистане пребывает делегация Королевства Саудовская Аравия во главе с членом Кабинета Министров Саудовской Аравии, государственным министром Эмиром Турки бин Мухаммедом бин Фахадом бин Абдул Азизом Аль Саудом.

Сегодня, 11 сентября состоялась встреча высокого гостя с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. В ходе переговоров, стороны обсудили ключевые аспекты политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества междудвумя странами.

Были рассмотрены возможности укрепления межпарламентских связей.Стороны говорили об актуальных вопросах туркмено-саудовских связей,включая сферы энергетики, химической промышленности, торговли, образования, культуры и спорта.Было отмечено, что правительства обоих государств придают особое значение укреплению взаимовыгодных связей между двумя братскими странами.Гость отметил ключевую роль Туркменистана в поддержании региональной энергетической безопасности и экономической интеграции.

Во второй половине дня Эмир Турки бин Мухаммед бин Фахад бин Абдул Азиз Аль Сауд встретился с Заместителем Председателя Кабинета Министров, Министром иностранных дел Туркменистана Р.Мередовым.В ходе встречи стороны рассмотрели возможности расширения политико-дипломатического диалога, включая дальнейшее развитие сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран.Стороны отметили схожесть взглядов на актуальные вопросы современности и выразили надежду на продолжение сотрудничества в рамках авторитетных международных организаций, в первую очередь ООН.

Была отмечена важная роль проведения политических консультаций и организации визитов делегаций двух стран на различных уровнях.Стороны также говорили о наличии больших возможностей для укрепления сотрудничества в нефтегазовой, текстильной и транспортной отраслях.

/// MFA Turkmenistan, 11 September 2019