Президент Бердымухамедов проинспектировал учения группы специального назначения Turkmen Edermen

Как сообщили туркменские СМИ, Президент Бердымухамедов отдал приказ после полуночи 5 сентября провели учения группы специального назначения «Turkmen Edermen» – объединенное подразделение, состоящее из элитных войск Вооруженных сил и правоохранительных агентств.

Edermen означает герой, смелый, отважный, бесстрашный, следовательно Turkmen Edermen можно перевести как «туркменский храбрец».

Президент в предрассветные часы выехал в район учений на юго-западе Ашхабада, где перед началом учений провел заседание Совета национальной безопасности.

Президент отметил, что Вооруженные силы и правоохранительные органы должны поддерживать полную координацию в решении стоящих перед ними задач.

В ходе встречи было принято решение о том, что в ближайшее время будет учреждена специальная медаль Turkmen Edermen.

На полигоне была продемонстрирована новая приобретенная специализированная и военная техника.

Перед началом учений военнослужащие показали мастерство различных пород собак, в том числе туркменского алабая и немецкой овчарки, а также ахалтекинских скакунов в разных ролях.

Также было продемонстрировано использование дронов для наблюдения и обратной связи в реальном времени.

Сценарий учений начался с вторжения на границу вооруженной группы, пытающейся уничтожить охраняемый объект. Группа Turkmen Edermen, действуя по раннему оповещению, начала с отвлекающих маневров, чтобы остановить атаку злоумышленников.

Оценив обстановку, спецгруппа приступила к активным действиям с флангов и с тыла врага.

Беспилотники обеспечили наблюдение за динамичной картиной обстановки для принятия командованием соответствующих решений.

Снайперы начали ликвидировать злоумышленников.

Было вызвано подкрепление, которое прибыло на вертолетах.

Злоумышленники разделились на более мелкие группы, и каждая группа была атакована в соответствии с наилучшей возможной комбинацией ресурсов.

Вертолеты и снайперы обезвредили центральной звено злоумышленников. Их машины были уничтожены. Оставшиеся вражеские силы отступили.

Это был сценарий общего назначения, элементы которого в различной комбинации ресурсов, применим в различных ситуациях. /// nCa, 6 сентября 2019 года

Ниже представлены несколько скриншотов с телерепортажа: