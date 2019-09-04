Посольство Малайзии в Ашхабаде провело прием послучаю Национального Дня

Посольство Малайзии в Ашхабаде провело во вторник прием по случаю 62-ого Национального дня своего государства.

Выступление Посла Росли Абдула по данномуслучаю:

Его Превосходительство Г-н ЯгшигельдиКакаев,Советник Президента Туркменистана по вопросам нефти и газа, правительственные Чиновники Туркменистана,Ваши Превосходительства Послы и другие члены дипломатического корпуса,Товарищи малазийцы, Уважаемые гости,Дамы и господа,

АссаламуАлейкум, Добрый вечер, Салам Седжахтера.

Прежде всего, от имени Посольства Малайзии я хотел бы поблагодарить всех вас за участие в нашем сегодняшнем мероприятии по случаю 62-й годовщины Национального дня Малайзии.

62 года назад, 31 августа 1957 года, Малайзия стала независимой страной. На протяжении многих лет, благодаря постоянной политической стабильности, разумной экономической политике, трудолюбивой рабочей силе, нам удалось превратить нашу страну из глуши в Юго-Восточной Азии в современную, динамичную и процветающую страну со средним годовым ВВП в 6,5 % в течение почти 50 лет. Наша экономика является четвертой по развитию в Юго-Восточной Азии и занимает 35-е место в мире. Наша цель – в скором будущем стать страной с высоким уровнем дохода.

С населением в 32 миллиона человек, Малайзия является многоэтнической и многокультурной страной с 3 основными этническими группами: малайцами, китайцами, индейцами и многими коренными народами разных религий, культур и языков, но мы все живем вместе в мире и согласии. Наш мультикультурализм сделал Малайзию излюбленным местом для иностранных туристов, где можно увидеть красочные фестивали и попробовать разнообразные и вкусные блюда местной и международной кухни. Мы принимаем около 30 миллионов иностранных туристов каждый год.

Малайзия также является одним из тропических райских мест на Дальнем Востоке с его густыми и завораживающими тропическими лесами, пересеченными горами, прохладными высокогорными укрытиями, прекрасными островами, песчаными пляжами и богатыми мангровыми зарослями. Следующий год – 2020 Год Посещения Малайзии , и я хотел бы пригласить всех вас приехать в мою любимую страну, Малайзию, Истинную Азию.

Дамы и господа,

9 мая 2018 года по результатам 14-х всеобщих выборов произошло историческое событие, которое изменило политический ландшафт Малайзии. Впервые за шесть десятилетий коалиция оппозиционных партий сумела привлечь власть и сформировать новое правительство, и люди оценили эту победу как рождение Новой Малайзии или Малайзии Бару. В своем выступлении на 73-й Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в прошлом году Премьер-министр Тун Д-р МахатхирМохамад заявил, что в рамках Новой Малайзии правительство привержено соблюдению принципов справедливости, благого управления, высокого уровня честности и возвышению правил закона. Новое правительство привержено тому, чтобы каждый малаец мог наслаждаться процветанием нации при справедливом распределении богатства, производимого страной. Примерно через год, многие новые изменения были осуществлены новым правительством.

Дамы и господа,

Под нынешним руководством Премьер-министра Туна Д-ра МахатхираМохамада, Малайзия будет продолжать продвигать дальновидную и прагматичную внешнюю политику, которая способствует торговле, привлекает прямые иностранные инвестиции и направляет Малайзию в качестве стабильной, мирной и нейтральной страны. Как одна из стран-основателей Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Малайзия будет и впредь активно поддерживать цели и вдохновляющие идеи региональной организации, особенно после создания сообщества АСЕАН в 2015 году.

Ваши Превосходительства, уважаемые гости, дамы и господа!

Дипломатические отношения между Малайзией и Туркменистаном были установлены 27 лет назад 17 мая 1992 года. В декабре 2011 года Малайзия открыла свое посольство в Ашхабаде, единственной миссии АСЕАН здесь.

На политическом уровне отношения между правительственными лидерами очень тесные и братские. Все 3 Премьер-министра Малайзии с 1994 года посетили Туркменистан. В октябре 1994 года наш 4-й Премьер-министр Д-р МахатхирМохамед прибыл с официальным визитом в Ашхабад, и в результате этого визита в 1996 году национальная нефтяная компания Малайзии Петронас решила инвестировать в нефтегазовый сектор и подписала 32-летний Контракт о разделе продукции (PSC) с правительством Туркменистана для работы на блоке 1 в Каспийском море. Уважаемый Президент Гурбангулы Бердымухамедов дважды посетил Малайзию, в декабре 2011 года и в ноябре 2016 года.

Двусторонние экономические отношения между Малайзией и Туркменистаном плавно движутся в положительном направлении. Инвестиции Петронас в 10,7 млрд долларов США, возможно, являются крупнейшими иностранными инвестициями в этой стране, и компания имеет долгосрочное обязательство продолжать сотрудничество с Туркменистаном для дальнейшего развития его энергетического сектора. В сфере высшего образования малазийские университеты предлагают лучшее качество и доступное образование, и в настоящее время в Малайзии обучается около 300 туркменских студентов, включая тех, кого спонсирует Петронас. Правительство Малайзии в рамках Программы технического сотрудничества Малайзии (MTCP) будет и впредь организовывать краткие курсы по менеджменту и технике для туркменских чиновников.

Ваши Превосходительства, дамы и господа,

Еще раз, большое спасибо за участие в приеме по случаю Национального дня Малайзии, и я надеюсь, что мы все хорошо проведем время этим вечером. Позвольте мне завершить свое выступление молитвой Всевышнему Аллаху за крепкое здоровье и счастье Уважаемого Президента Гурбангулы Бердымухамедова и постоянные успехи и процветание правительствам и народам Малайзии и Туркменистана.

Спасибо! Саг Болун! ТеримаКасих!

Несколько фотографий с мероприятия:

/// nCa, 4 September 2019