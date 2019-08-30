В посольстве Турции в Ашхабаде проходит прием по случаю Дня победы Турции

Посол Турции Мустафа Капуджуи военный атташе майор СенерКименс в четверг провели прием по случаю Дня Победы (ЗаферБайрами) в Турции, который посвящен победе в битве при Думлупинаре 1922 года в турецкой войне за независимость. Этот день, отмечаемый 30 августа, также известен как День Вооруженных Сил.

Выступление Посла Мустафа Капуджу

Уважаемый заместитель министра обороны. господин Довран Дурдыев! Ваши превосходительства! Дорогие соотечественники!

В этот вечер с глубоким уважением и благодарностью поминаем Главнокомандующего, оставившего нам в дар свободу Мустафа КемальАтатюрка и всех участников сражений, просим у Аллаха милости для падших и ветеранов.

Для турецкого народа 30 августа является символом того, что можно преодолеть. оставаясь лицом к лицу перед выбором исчезновения или свободы.

30 августа 1922 года. турецкая нация объявили всему миру что ни при каких обстоятельствах не преклонит голову.

Турецкая нация 15 июля также продемонстрировала всему миру, о своей решительности сохранить свободу и будущее, выступая против империалистическим настроям.

30 августа, указывает нам на то, что несмотря на все трудные условия всегда существует открытая дорога для достижения удач.

Наше противостояние также с успехом продолжается и по сей день в трудных географических условиях. в которых мы сегодня находимся. Обязательно добьемся успеха с теми, кто верит в Турцию и Турецкую нацию.

Особо гордимся тем, что празднуем наш праздник в отеческой для нас стране в Туркменистане. Как и в других сферах взаимодействия в сфере обороны наше сотрудничество сохраняет уровень, соответствующий братским отношениям. Благодарим лидеров Туркменистана Его Превосходительства Гурбангулы Бердымухамедова и Турецкой Республики Его превосходительство РеджепТаййипЭрдогана за обеспечение столь высоких отношений.

Пользуясь случаем еще раз прошу милости у Аллаха для Мустафа КемальАтатюрка и всех падших при сражениях и ветеранов.

Поздравляю с праздником победы 30 августа.

Выступление Военного Атташе, Майора Сенера Кименса

Уважаемый заместитель министра обороны, полковник Довран Дурдыев! Уважаемый посол, Почтенные гости! От имени Вооружённых Сил Турецкой Республики и от себя лично выражаю искреннюю благодарность всем, кто почтил своим присутствием наш прием, в честь празднования Дня Победы-30 августа и девяносто седьмой годовщины со дня образования Турецких Вооружённых Сил.

В этот знаменательный день мы очень рады праздновать годовщину Дня Победы, достигнутый Вечным главнокомандующим Турецкой армии Героем Мустафа КемальАтатюрком и знатным турецким народом.

Играющий очень важную роль в Турецкой истории День Победы-30 Августа, является для нас в полном смысле этого слова «борьбой за существование» и переломным моментом для Турецкого народа. Это великая победа, одновременно стала отправной точкой для модернизации Турецкой Республики.

Победа, достигнутая под руководством Ататюрка, стала вдохновением для колонизированных наций, живших в разных уголках света, а для многих народов, причиной восстания во имя достижения независимости и свободы в современном мире.

Вооруженные Силы Турецкой Республики. как на сегодняшний день, так и впредь. продолжат развивать сотрудничество и отношения, основанные на взаимном обмене опытом, знаний и дружбы между союзническими вооружёнными силами, а также вносить вклад для достижения мира в регионе и во всем мире.

Мы гордимся, что празднуем День Победы-30 Августа и девяносто седьмую годовщину дня образования Турецких Вооружённых Сил, вместе со своими туркменскими братьями в отеческой стране. Мы горды видеть быстрые экономические достижения Нейтрального и независимого Туркменистана достигнутые под руководством лидера Уважаемого Президента Туркменистана Его Превосходительства Гурбангулы Бердымухамедова.

Мы искренне верим, что отношения между Вооруженными Силами Туркменистана и Вооруженными Силами Турецкой Республики будут и далее укрепляться на равноправной основе и взаимоуважении на благо наших стран. Пользуясь случаем, хотел бы заявить, о готовности сотрудничать и оказывать всякую поддержку в данном направлении.

Дорогие Гости,

В заключении хочу, просит милости у Аллаха, для героев и ветеранов падших на пути к победе которые отдали свои жизни на благо процветания нашего народа. Вечная им память!

Всемспасибо.

/// nCa, 29 августа 2019