Посольство Ирана провело прием о случаю 44-й годовщины Победы Исламской революции

Посольство Ирана в Туркменистане организовало 11 февраля 2023 года торжественный прием по случаю 44-й годовщины Победы Исламской революции.

Ниже приводится текст выступления посла Арбаба Халиса по этому случаю:

Уважаемый г-н Батыр Таганович Атдаев, заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана по торговому комплексу,

Уважаемые гости, дамы и господа!

Я очень рад принимать вас сегодня в ознаменование 44-й годовщины победы Исламской революции. Прежде всего, считаю необходимым поблагодарить Уважаемого г-на Батыра Тагановича Атдаева, заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана по торговому комплексу, официальных лиц, послов, глав политических и международных ведомств, дипломатов, военных атташе и дорогих соотечественников, за участие в церемонии празднования Национального дня Исламской Республики Иран.

Сорок четыре года назад, в эти дни, Исламская Революция Ирана победила под руководством Имама Хомейни. Итогом этой революции, сформировавшейся в присутствии различных представителей народа, стала система Исламской Республики Иран, в которой кристаллизовалась опора на волю народа.

В течение последних четырех десятилетий и с начала победы Исламской революции, несмотря на создаваемые препятствия со стороны высокомерных держав с целью сдерживания развития Исламской Республики Иран, включая убийство многих высокопоставленных должностных лиц страны, навязывание восьмилетней войны народу Ирана, экономическую войну и введение санкций и тяжелое внешнее давление, включая недавнюю гибридную войну, Исламская Республика Иран, полагаясь на Божественную милость и разумное руководство а также на поддержку народа и особенно на его талантливую молодежь смогла добиться очень важных достижений в различных сферах.

Здесь, считаю необходимым довести до Вашего сведения этот важный момент, что по случаю 44-й годовщины Победа исламской революции, Верховный лидер Исламской Республики Иран по соображению исламского милосердия поручил помиловать и освободить более 70 тысяч обвиняемых и осужденных граждан, которые были замешаны в недавних мятежах, и важным моментом в этой акции является устранение судимости со всех этих людей, и можно сказать, что это уникальное и беспрецедентное действие в мире и в истории.

А теперь позвольте мне рассказать о некоторых исторических достижениях страны за последние 4 десятилетия до настоящего времени.

Иран, имея 1% населения мира, обладает 7% мировых запасов полезных ископаемых:

Уже прошло более двух десятилетий с тех пор, как в Иране началось научное возрождение, и оно развивалось с удивительной для мировых наблюдателей скоростью, то есть в одиннадцать раз быстрее среднего роста науки в мире. Научно-технические достижения Ирана за этот период вывели нас на 16-е место среди более двухсот стран мира. Мы достигли больших рекордов, несмотря на усиливающиеся и всесторонние санкции со стороны Запада.

В области промышленного роста и сложных технологий Исламская Республики Иран находится на четвертом месте в мире по робототехнике и достигла десятого места в мире по сталелитейной промышленности. Иран является одной из немногих стран, которые могут производить крупные морские конструкции и достигла 13-го места в мире в морской промышленности. В то же время с ускорением в 11 раз мы достигли второго ранга по росту науки в мире и первого ранга по научному ускорению мира.

За последние 4 десятилетия Исламская Республика Иран смогла превратиться из импортера бензина в крупнейшего экспортера бензина в регионе Южной и Западной Азии, а в атомной отрасли наша страна достигла полного цикла производства ядерного топлива.

После Революции, Исламская Республика Иран заняла седьмое место в мире по производству наномедицины и четвертое место в мире по современной нанонауке. Иран также занимает второе место в мире по производству рекомбинантных препаратов от гемофилии факторов 7 и 8 и входит в пятерку стран, производящих мощные лазеры в мире. Кроме этого, Иран вышел на четвертое место в мире по производству научных исследований по лечению бесплодия и находится на пятнадцатом месте в мире по офтальмологии. Благодаря этим возможностям, Иран входит в десятку лучших стран мира по операциям на сердце и сердечных клапанах и сломал американскую монополию в этой области. Иран входит в десятку лучших стран в области стволовых клеток и нанотехнологий.

Исламская Республика Иран является третьей страной, обладающей технологией лечения лейкемии с помощью генной терапии, а иранский глазной тканевый банк входит в десятку крупнейших глазных тканевый банков мира. Иран производит 97% необходимых для себя лекарств внутри страны и уже несколько лет является региональным центром медицинского туризма.

Во время пандемии коронавируса Ирану удалось за короткий период времени получить технологию лекарств для пациентов с коронавирусом, и Иран вошел в число 10 стран, производящих вакцины против коронавируса.

Кроме того, наша страна вышла на третье место в мире по строительству плотин после Китая и Турции, что по-своему является большим и жизненно важным прогрессом.

В упомянутых достижениях особенно значительна роль женщин. Женщины создали в Иране более 250 компаний, основанных на знаниях, и более 700 женщин работают менеджерами таких компаний. Около 25% государственных руководящих должностей занимают женщины. 40% врачей и 30% профессоров университетов составляют женщины, и в настоящее время 5 послов Исламской Республики Иран являются женщинами-дипломатами.

Иран стал крупнейшим производителем йода на Ближнем Востоке, а также занял первое место в мире по производству барбариса и шафрана. По производству сельхозпродукции Иран вышел на 13-е место в мире по самообеспеченности и со всеми санкциями последних 4-х десятилетий наша страна смогла выйти на 18-е место крупнейшей экономики мира.

В области ультрасовременных космических технологий, благодаря успешному запуску иранского спутника «Симург» в космос, Иран вышел на восьмое место среди лучших стран мира в этой области. Мы вышли на самодостаточность в области военных разработок в различных отраслях. Иран является 7-й державой в мире по обороноспособности, ракетной и ударной мощи и возможностям, а также является 13-й военной державой и 10-й ракетной державой.

Уважаемые гости!

Внешняя политика Исламской Республики Иран вытекает из принципов, содержащихся в конституции, основанных на независимости, отрицании господства и любой иностранной зависимости, мирных взаимоотношениях с миром, мирном сосуществовании, уважении двусторонних и многосторонних соглашений и договоров, и поддержки человечества на международном уровне.

В правительстве г-на доктора Раиси уделяется внимание конструктивному взаимодействию, основанному на здоровом и конструктивном сотрудничестве с миром, странами региона и особенно соседними странами, на принципах равноправия и взаимного уважения.

Исламская Республика Иран всегда поддерживала и поддерживает чаяния угнетенного палестинского народа и считает единственным решением палестинского кризиса проведение референдума среди коренных жителей Палестины. Фальшивый сионистский режим вместе со своим стратегическим партнером, США, ежедневно нарушают права человека в Палестине.

Исламская Республика Иран находится на переднем крае борьбы с насилием, терроризмом и экстремистскими группировками, включая ИГИЛ, в регионе и во всем мире, и на пути борьбы и ликвидации этого зловещего явления, угрожающего международному миру и безопасности, приветствует любые конструктивные и полезные усилия в том числе консультации с другими странами.

Дамы и господа!

Как один из соседних регионов, Центральная Азия считается одним из внешнеполитических приоритетов 13-го правительства Ирана, в связи с чем с начала работы правительства было совершено восемь поездок на высшем уровне между Ираном и странами Центральной Азии. Укрепление взаимодействия со странами Центральной Азии на Каспии и в рамках региональных механизмов, таких как Организации экономического сотрудничества, Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза, ТРАСЕКА и Ашхабадского транзитного соглашения, является одним из приоритетов внешней политики Ирана в регионе.

Отношения между Исламской Республикой Иран и Туркменистаном, помимо вопроса соседства, имеют глубокие исторические, культурные, географические, этнические и религиозные общности между двумя народами. По словам Верховного лидера, эти отношения основаны на родстве двух стран. С таким взглядом, Исламская Республика Иран стала первой страной, признавшей независимость Туркменистана и поддержавшей политику нейтралитета соседней страны.

Лидеры двух стран четко обозначили будущее отношений между Исламской Республикой Иран и Туркменистаном. За последние полтора года между двумя странами состоялся обмен десятками делегаций разного уровня, важнейшими из которых стали визит уважаемого Президента Туркменистана г-на Сердара Бердымухамедова в Тегеран в июне 2022 года и визиты г-на Раиси, Президента Исламской Республики Иран, в г. Ашхабад для участия в шестом Каспийском саммите прошедшим в июле 2023г. и саммите Организации Экономического Сотрудничества, прошедшего в декабре 2022 года .

Большинство взаимодействий между делегациями двух стран были в сферах торговли, энергетики, транспорта, окружающей среды, женщин, культуры и науки. За прошедший год на пути к расширению сотрудничества на двустороннем и региональном уровнях были предприняты важные меры, среди которых наиболее важными являются: подписание более 20 двусторонних документов о сотрудничестве в различных областях, функционирование проекта трехсторонней железной дороги Иран-Туркменистан-Казахстан и начало транзитного сотрудничества по маршруту Север-Юг, газовые СВОП поставки Туркменистан-Иран-Азербайджан и активация Ашхабадского транзитного соглашения и др.

В настоящее время, Туркменистан считается одним из важных торговых партнеров Ирана среди стран Центральной Азии и Кавказа, и, учитывая экономические и промышленные достижения обеих стран, появляются новые возможности для развития взаимных отношений. В ближайшие дни (с 15-го по 17-го февраля) мы станем свидетелями проведения 14-й специализированной выставки Исламской Республики Иран с участием уважаемого Министра кооперации, труда и социального обеспечения Ирана, которая пройдет в Торгово-промышленной палате Туркменистана в г. Ашхабад, с участием министерств и крупных иранских компаний, работающих в различных сферах, таких как нефти, нефтехимии, автомобилестроения, химической промышленности, строительных материалов, медицины, туризма, продуктов питания и др.

В сфере культурного сотрудничества с завтрашнего дня (12-14 февраля) в Ашхабаде с участием уважаемого Министра культуры и исламской ориентации и реализацией художественно-культурных программ иранских мастеров искусства начнутся Дни культуры Исламской Республики Иран.

Также одним из крупных экономических мероприятий в двусторонней сфере станет проведение в ближайшие дни совместной экономической комиссии двух стран с присутствием в Ашхабаде Министра дорог и градостроительства Ирана. На прошлой неделе в Ашхабаде состоялось 15-е заседание Совместной комиссии по консульским, таможенным и пограничным вопросам с участием заместителя Министра иностранных дел Ирана и сопровождающей его делегации, по итогам которой был подписан протокол.

В завершение, пользуясь случаем, высоко оценивая мудрые меры и политику Его Превосходительства Гурбангулы Бердымухаммедова, уважаемого Аркадага и Национального лидера Туркменистана, и г-на Сердара Бердымухаммедова, уважаемого Президента Туркменистана, в укреплении и расширении отношений и сотрудничества между Исламской Республике Иран и Туркменистаном, прошу у Всевышнего лидерам и народам двух стран здоровья, развития, процветания и успехов, а всем странам и народам мира, спокойствия, безопасности и мира.

Еще раз благодарю всех уважаемых гостей и присутствующих, особенно уважаемого г-на Батыра Тагановича Атдаева, заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана по торговому комплексу за участие.

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Мохсен Мирзазаде, один из самых популярных певцов Ирана, и его группа исполнили несколько музыкальных композиций и танцевальных номеров. Некоторые из его произведений можно найти по этим ссылкам:

https://irhits.ir/artist/Mohsen-Mirzazadeh/

https://aloonak.com/tag/download-new-music-mohsen-mirzazadeh/

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Фоторепортаж с торжества: