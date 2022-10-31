Посол Турции в Туркменистане провел прием по случаю Дня провозглашения Республики

Посол Турции в Туркменистане Тоган Орал 29 октября провел прием по случаю 99-й годовщины провозглашения Республики.

Главным гостем от имени правительства Туркменистана был вице-премьер, сопредседатель Межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству Батыр Атдаев.

Речь посла Тогана Орала на торжестве:

Уважаемые представители турецких учреждений и организаций, а также бизнеса, дорогие туркменские братья, уважаемые представители прессы

Сегодня мы с гордостью, счастьем и энтузиазмом отмечаем 99-ю годовщину основания Турецкой Республики на нашей родине, Туркменистане.

Прежде всего, я хотел бы поблагодарить каждого из вас за то, что вы в этот счастливый день вместе с нами.

Я надеюсь, что год спустя мы сможем с энтузиазмом отпраздновать 100-летие нашей Республики, все вместе здесь, по возможности в солнечную погоду, в нашем саду, как мы и планировали на сегодня.

От имени нашего народа я хотел бы выразить нашу благодарность нашему великому лидеру Ататюрку, который подарил нам нашу свободу и независимость, а затем нашу демократию и республику 99 лет назад; Я чувствую себя обязанным с благодарностью и милосердием почтить память его и наших предков, которые самоотверженно принимали участие в нашей борьбе за освобождение и создание республики.

Теперь я хотел бы поделиться с вами посланием нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана ко Дню Республики, которое наилучшим образом выражает значение этой особой годовщины и чувства, которые этот день вызывает в нашей стране:

«Сегодня мы все вместе испытываем гордость и энтузиазм от празднования 99-й годовщины основания Турецкой Республики.

Я поздравляю с Днем республики 29 октября всех без исключения наших граждан в 81 провинции нашей страны и миллионы наших граждан во всех уголках мира.

Я также хочу выразить свою благодарность нашим друзьям, которые разделяют нашу радость празднования в наших миссиях за рубежом, от себя лично, от имени моей страны и моего народа.

По этому случаю я еще раз с благодарностью вспоминаю Гази Мустафу Кемаля Ататюрка, основателя нашей Республики, патриотически настроенных членов Великого Национального собрания наряду с нашими героями, которые увенчали нашу войну за независимость победой.

Я желаю милости Аллаха нашим святым мученикам, которые отдали свои жизни ради нашей независимости, и я с благодарностью вспоминаю наших ветеранов.

Мы продолжаем нашу непрерывную борьбу за то, чтобы поднять созданную 99 лет назад в очень сложных условиях Республику Турция “выше уровня современных цивилизаций”.

Благодаря революциям в области демократии и развития, которых мы добились за последние 20 лет, мы устранили не только препятствия, воздвигнутые перед национальной волей, но и толстые стены, воздвигнутые между народом и республикой.

Мы превратили Турцию в страну с образцовой демократией, впечатляющей экономикой, за дипломатией которой с интересом следят и которая самым решительным образом сохраняет свое национальное единство и братство, несмотря на все попытки саботажа.

Это факт, что Турция, чья борьба за независимость была маяком вдохновения для угнетенного народа столетие назад, остается очевидным и ощутимым.

В то время, когда глобальная неопределенность растет, наши усилия по установлению мира, стабильности и справедливости оцениваются всеми.

Мы стремимся создать вокруг себя зону мира и процветания с помощью нашей предприимчивой и гуманитарной внешней политики, начиная с прекращения гуманитарной трагедии в Сирии и заканчивая поиском решения российско-украинского кризиса.

Как страна, предоставляющая наибольший объем гуманитарной помощи пропорционально своему национальному доходу, мы спешим на помощь всем угнетенным, пострадавшим и нуждающимся людям, независимо от их происхождения, убеждений и различий.

В то время как мы укрепляем авторитет и важность нашей страны в глобальном масштабе, мы постоянно предпринимаем усилия по инвестированию и развитию в нашей стране.

Природный газ, который мы обнаружили в Черном море и усилия, которые мы прилагаем, чтобы доставить его в наши дома, открыл для нас новые возможности в области энергетики.

Мы достигли уровня проектирования, разработки, производства и экспорта нашей собственной продукции в области оборонной промышленности.

Мы конкурируем сами с собой во всех областях, от сельского хозяйства до туризма, от транспорта до образования и здравоохранения, и постоянно поднимаем планку успеха.

Несколько дней назад мы заложили фундамент крупнейшего в нашей истории проекта социального жилья, который удовлетворит потребности в жилье и земле примерно шести миллионов граждан.

29 октября мы отпразднуем пуск с конвейера электромобиля TOGG, первого в истории отечественного машиностроения.

Несмотря на все препятствия и несправедливость, с которыми мы сталкиваемся, мы закладываем основы нашего видения на 2053 и 2071 годы с точностью шахматного мастера.

Мы полны решимости построить “Турецкий век” на инфраструктуре работ и услуг, которые мы предоставили нашей стране.

Пусть Аллах сделает ясным наш путь и судьбу.

С этими мыслями я хотел бы еще раз поздравить нашу страну с Днем Республики 29 октября и пожелать нашей нации здоровья, спокойствия и благополучия.

Да упокоятся с миром души наших мучеников!

С 99-летием нашей Республики!

С моими наилучшими пожеланиями…

Реджеп Тайип ЭРДОГАН, президент Турции”

По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами в этом году, как посол страны, которая первой признала независимость Туркменистана и основала первое посольство в Ашхабаде, я хотел бы выразить свое уважение и благодарность председателю Халк Маслахаты Милли Генгеши Туркменистана, Аркадагу Гурбангулы Бердымухамедову и Президенту Туркменистана Его Превосходительству Сердару Бердымухамедову за их большую поддержку и дальновидность в доведении отношений между нашими братскими странами до того уровня, которого они достигли сегодня.

Еще раз благодарим всех вас за то, что разделили нашу радость и энтузиазм сегодня. ///nCa, 30 октября 2022 г.

Несколько фотографий с мероприятия:



