Туркменские дыни – экзотический вкус, притягательный аромат и миловидный облик

Наступило время года, когда рынки в Туркменистане переполнены всевозможными дынями, арбузами и тыквами. Из более чем 1600 сортов этого вида растенийв Туркменистане культивируется около 400.

Туркменистан отмечает День дыни во второе воскресенье августа.

Весьма замечательные такие свойства дыни, как универсальность и способность выживать на очень небольшом количестве воды под суровым солнцем. Даже одного стакана воды в день достаточно, чтобы ожидать от одного растения от двух до восьми дынь, которые могут весить до 10 кг.

Любая часть дыни или арбуза может найти свое назначение – мякоть, сырую или спелую, пожно употребить в неприготовленном виде или наоборот использовать как овощ в сочетании с другими овощами и мясом.

Кожуру дыни можно скормить домашнему скоту или превратить в компост.

Семена дыни, конечно, популярная закуска.

Высушенные тыквы превращаются в уникальные произведения искусства.

К быстрорастущим сортам, созревание которых занимает 40-45 дней, относятся «кыркгюнлюк», «гарыпгалдыран», «замча» и «чал-месек».

Другие сорта, такие как “гаррыгыз”, “гызылхум”, “гараганат”, “сарыгаш” и “сарыпове” созревают через 120-130 дней.

Таким образом, рынок изобилует арбузами, дынями и тыквами в течение всего летнего сезона.

Каждый сорт отличается от других формой, ароматом и внешней красотой.

По сути, внешний вид дыни-это действительно произведение искусства природы, будто каждая дыня была расписана вручную. /// nCa, 23 августа 2019 [фото nCa, TDH, Алтын Асыр, и Ориент]