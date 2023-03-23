Мировые рекорды, редкие драконы и тайные узоры: чем могут похвастаться туркменские ковры

Олег Павленко

В Национальном музее туркменского ковра в Ашхабаде рассказали о самых необычных экспонатах, их истории и даже секретах

Двусторонний ковер

© Олег Павленко/ ТАСС

Искусство ковроткачества — предмет особой гордости жителей Туркменистана. В стране это ремесло имеет статус национального достояния. Веками ковер здесь считается чем-то бóльшим, чем просто элемент интерьера. А самые интересные собраны в ашхабадском музее, который 20 марта отмечает тридцатилетний юбилей. У многих из здешних экспонатов необычная судьба.

Путешествие в Москву

Например, ковер “Душа туркмен” готовили для выставки туркменского искусства в Москве в 1940-х годах. “Организаторы хотели сделать что-то необычное, показать высшее проявление туркменской культуры, соткав гигантское полотно”, — рассказывает представительница музея.

© Олег Павленко/ ТАСС

Работу тогда начали буквально за неделю до начала Великой Отечественной войны. Выставка, конечно, так и не состоялась, но ковер все же доткали — 13 февраля 1942 года. На тот момент он считался самым большим ковром в мире: его размеры — 10,5 на 18 м, а общая площадь — 193 кв. м. По словам представительницы музея, над ним работали 39 мастериц-ковровщиц. После обретения независимости Туркменистаном все они получили государственные награды.

“Узор у этого ковра традиционный ахалтекинский. Название выбрано неслучайно, оно обыгрывает пословицу: “Вода — жизнь туркмен, конь — крылья туркмен, а ковер — душа туркмен”, — говори представительница музея.

Несмотря на то что та выставка туркменского искусства так и не состоялась, этот ковер столицу тогда СССР все же увидел. “Его отправили в Москву только в 1985 году, где использовали как занавес в Большом театре. Однако ковер оказался слишком тяжелым, целых 650 кг, поэтому его сняли и вернули обратно, — поясняют в музее. — В итоге сегодня это один из главных наших экспонатов”.

“В 1942 году это был, видимо, самый большой ковер в мире. Во всяком случае, о других подобных из того периода мы не знаем. Зато, что совершенно точно, в музее хранится ковер, который в 2003 году был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире на сегодняшний день”, — отмечает собеседница ТАСС. Его соткали в 2001 году 40 мастериц. Ширина — 21,5 м, длина — 14 м, площадь — 301 кв. м, а вес — 1,2 т.

Расстели свой ковер, и я прочту, что у тебя на душе

Так говорят в Туркменистане. Ведь в каждом из пяти велаятов (областей) страны свои гёли (от туркм. “повторяющиеся узоры”), которые жители страны читают как открытую книгу. Кроме того, пять основных гёлей регионов страны размещены на государственном флаге.

Узор Ахалского велаята

© Олег Павленко/ ТАСС

Так, для Ахалского велаята — в него территориально входит и столица страны Ашхабад, но административно город имеет статус отдельного велаята — характерен узор, который геометрически обозначает календарь. В узорах Марыйского велаята изображены символы юрт, домашнего очага и дружной семьи. Для узоров Балканского — запад страны, ближе к Каспию — характерна морская тематика. Ковры Дашогузского велаята — север страны, граничит с Узбекистаном — можно узнать по узору, основу которого составляют детали в виде головного платка, символизирующего суровые зимы северного региона страны. На коврах Лебапского велаята — узоры, символизирующие растительный и животный мир, отражают богатство природы и плодородия, ведь именно по территории этой области течет река Амударья.

Погибшие в один день

“А этот ковер — настоящий шедевр. Он соткан с использованием рельефной технологии. С ним связана трагическая история”, — продолжает свой рассказ представительница музея.

На ковре запечатлены четыре дракона. Мастер скопировал их с одного из порталов мечети Сейит Джемал ад-Дина, так называемого Дома красоты, — памятника средневекового зодчества Средней Азии, расположенного всего в 12 км от Ашхабада. Вероятно, эти мифические животные считались духами-охранителями. Согласно легенде, люди помогли одному дракону, обитавшему в этих местах, а в благодарность он поделился с ними сокровищами, которые были использованы при возведении мечети.

Образы живых существ, а тем более драконов, вообще нетипичны для культовых исламских сооружений. По некоторым данным, это было единственное известное в мире изображение этих мифических ящеров на стенах мечети. Было, потому что осенью 1948 года Дом красоты превратился в руины после сильнейшего землетрясения, которое произошло в районе Ашхабада. Тогда в республике погибли десятки тысяч человек. Не выжили и драконы — портал был разрушен. По трагическому стечению обстоятельств среди жертв Ашхабадского землетрясения оказался и мастер, работавший над ковром, — он так и не успел закончить свое творение.

© Олег Павленко/ ТАСС

Но все-таки спустя четыре года ковер доткали. “Второго такого ковра нет. Мы сейчас учимся, пробуем сделать что-то похожее. У нас получается, но пока не совсем так, как у него. Нет мастеров и мастериц, которые могли бы повторить такое. Это уникальная техника”, — говорит представительница музея.

Смелая мастерица и злой хан

Есть в музее и так называемые двусторонние ковры — у них нет изнанки, поскольку узоры расположены на обеих сторонах. Таких всего несколько штук.

Считается, что первый такой ковер соткала в стародавние времена туркменка, чей муж и сын попали в плен к злому хану. “Она не испугалась и пришла прямо к хану с просьбой освободить их, на что он сказал: “Освобожу, если сможешь меня удивить чем-то, чего я еще не видел в жизни”. Тогда она попросила немного шерсти и, вернувшись домой, села ткать”, — рассказывают в музее.

Шерсти хватило лишь на один экземпляр. “Ты просишь освободить двоих, но принесла только один ковер”, — сказал ей хан. “Я не смогла разделить любовь к сыну и к мужу”, — ответила ему смелая женщина и показала ковер с двусторонним узором. Хан был поражен как ответом, так и удивительным творением и освободил не только ее родных, но и всех пленных.

Неизменно на протяжении веков

Процесс создания ковров практически не изменился с древних времен. Для ткачества используется только шерсть специально разводимой породы овец — сараджинской, которая отличается особой мягкостью и эластичностью. Перед началом работы шерсть тщательно моют. Это позволяет в дальнейшем никогда не мыть готовые ковры — для них используется только сухая чистка.

© Олег Павленко/ ТАСС

Инструменты для изготовления ковров остаются неизменными на протяжении веков: дарак (инструмент, которым прибивают и выравнивают узелки шерстяных ниток), кесер (нож для обрезки ниток) и сынны (длинные ножницы для выравнивания коврового ворса). Создание одного ковра — процесс весьма трудоемкий: в среднем на квадратный метр приходится 200–300 тыс. узелков.

Паломничество в Мекку

По словам представительницы музея, большая часть коллекции, а она состоит более чем из двух тысяч предметов, была собрана жителями страны. Один из экспонатов — молитвенный коврик. “Это единственный в музее молитвенный коврик, на котором изображены святые для мусульман места — Мекка и Медина”, — отмечает специалист.

Коврик появился на свет в 1921 году в городе Байрамали на востоке страны (там снимались некоторые эпизоды фильма “Белое солнце пустыни”). На нем есть отметки о дате и месте создания, что, по словам представительницы музея, большая редкость. На коврике запечатлена история паломничества в Мекку и Медину, которую совершил в то время отец ковровщиц.

© Олег Павленко/ ТАСС

“Девочки соткали его по рассказу отца, то есть сами они не были в Мекке. Но гости из Объединенных Арабских Эмиратов, которые были у нас, отмечали, что передано все очень верно и четко. Даже арабское письмо передали без ошибок — там написаны названия священных мест, имена Аллаха и восхваления ему”, — добавляет представительница музея.

Коллекция постоянно пополняется. Это происходит и благодаря тому, что в 2019 году туркменское искусство ковроткачества было внесено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В Туркменистане существует Государственное объединение “Туркменхалы” (“Туркменский ковер”), в которое входят десять предприятий из всех регионов страны, где трудятся более десяти тысяч ковровщиц.///ТАСС, 20 марта 2023 г.

Ссылка на статью: https://tass.ru/kultura/17298719