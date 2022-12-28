Туркменские студенты экспериментируют в области возобновляемой энергетики

В Государственном Энергетическом Институте Туркменистана, базирующемся в Мары, функционирует факультет повышения квалификации специалистов производства. Еженедельно в вузе проводятся научные семинары по моделированию и управлению систем энергетики, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

На одном из таких семинаров М.Якубов, студент 4 курса физического факультета ТГУ им. Махтумкули представил доклад об инновационном методе процесса аккумулирования и теплообмена солнечной энергии, в котором раскрыл своё изобретение по установкам энергоресурсов солнечного соляного пруда. Проект был подготовлен под руководством профессора, доктора физико-математических наук М.Рахимова.

На семинаре студент рассказал, что начало его работе было положено выступлением профессора М.Рахимова, где излагалась идея функционирования бассейна с морской водой, которая делится на три слоя в зависимости от концентрации соли, зависящей от температуры.

В нижнем слое можно получить максимальную температуру воды, то есть аккумулировать солнечную энергию. Эта накопленная энергия передаётся рабочему телу через рассол. В результате полученной энергии планируется за счёт испарения получать электроэнергию с помощью турбины и генератора.

В последние два года с целью аккумулирования солнечной энергии в построенном в ГЭИТ солнечном соляном бассейне проводились опыты. Отличительной особенностью проведённого опыта является использование рассолов из естественных прудов Туркменистана без добавления других химических элементов. В этом опыте участвовали и студенты вузов.

Впоследствии М.Якубову удалось изготовить паротурбину с новыми инновационными техническими изменениями. Важность данной научной работ заключается в использовании соляных озёр и искусственных водоёмов Туркменистана для получения дешёвой электроэнергии, а также сборе и вторичном использовании воды для промывки засолённых сельскохозяйственных угодий в Туркменистане, создании термической карты страны.

Примечательно, что учебный процесс в ГЭИТ тесно увязан с ознакомлением на практике усвоенной теории. На научном семинаре также было согласовано проведение совместной научно-методической работы вуза и Марыйской ГЭС. Студенты будут проходить практику в лаборатории, что важно для выполнения дипломной работы, также предусмотрено проведение научно-методической работы профессорско-преподавательским составом.///nCa, 28 декабря 2022 г.